Oroscopo di venerdì 24 aprile 2026 di Ginny: Venere in Gemelli dona amore ai segni d’aria

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Ariete

Mercurio nel tuo segno zodiacale, Marte che ti rende spudorato e spavaldo, e la Luna a favore che ti stuzzica le emozioni. Oggi ti faranno prendere delle decisioni risolutive, innovative ma eticamente discutibili. A te, però, non importa niente: hai come unico obiettivo raggiungere il tuo scopo. Non ti sembra strano, infatti, che in Giappone abbiano iniziato ad elargire bonus alle persone che si iscrivono alle dating app proprio per combattere il fenomeno della denatalità?

Toro

Oggi sei proprio scocciato, caro Toro, dal fatto che Venere ti abbia abbandonato per passare nel segno dei Gemelli. In più hai pure la Luna storta. Insomma, vorresti battere i piedi e picchiare i pugni perché ti senti ingiustamente stanco, ed è motivato: sei un po' come la cassiera che è stata licenziata dopo 25 anni di lavoro per due barrette addebitate per sbaglio al cliente sbagliato. Insomma, mi pare tutto eccessivo.

Gemelli

Venere è approdata nel tuo segno zodiacale, e anche la Luna oggi ti fa capire quanto sia meraviglioso godersi tutti i piaceri e, perché no, anche osare, azzardare, esagerare. Oggi sarà davvero difficile trattenerti sia in amore che nel godimento della vita, qualsiasi siano le tue preferenze. Sei molto in linea con Dua Lipa, che sceglie la Sicilia per sposarsi. Ci si diverte decisamente di più.

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Cancro

Con Mercurio e Marte ancora a sfavorissimo e la Luna e Venere che non aiutano decisamente più, oggi potresti voler ritrattare qualche tua vecchia affermazione. Insomma, non sei più sicuro di niente e soprattutto non sei sicuro di voler proseguire con gli obiettivi che avevi dichiarato. Sei un po' come il conduttore di Fox News, grande sostenitore di Trump, che si è scusato con gli americani per averlo appoggiato così apertamente.

Leone

Con la Luna nel tuo segno zodiacale e Venere, che finalmente è tornata a favore, oggi ritieni di meritarti tutti i piaceri possibili, sia dalla tua dolce metà, sia per conto tuo. Se c'è un po' di relax, un po' di calma o qualche piccola coccola viziosa, tu non ti tiri certo indietro. Sei come Meloni, che al Salone del Mobile si lascia tentare da una poltrona a dondolo che sollazza i suoi muscoli.

Vergine

Venere, purtroppo, non è più a tuo favore e anche la Luna oggi ti rende particolarmente lamentosa. Sarà decisamente difficile essere grata all'universo oppure trovare cose per le quali essere felice e contenta più volte durante il giorno. Anzi, ti lamenterai per qualsiasi piccolo fastidio, anche involontario e inevitabile. Sei un po' come Meryl Streep nei panni di Miranda Priestly, che si lamenta di aver dovuto di nuovo indossare tacchi alti per 16 ore al giorno. Lei proprio non lo voleva fare.

Bilancia

Con Venere e la Luna a tuo favore, oggi credi davvero di voler pagare un piccolo gettone al karma, insomma, un incentivo per far sì che Marte e Mercurio siano un po' più gentili con te e ti rendano un po' meno insicura e nervosa degli ultimi giorni. Potresti prendere spunto da Moby, che ha donato il 100% dei suoi profitti del Coachella a quattro organizzazioni animaliste.

Scorpione

La Luna è storta, ma Venere, per fortuna, smette di essere in opposizione e questo risolleva un po', quanto meno, l'umore del tuo partner. In compenso, proprio per colpa della Luna storta, anche oggi i tuoi modi saranno decisamente pungenti, come quelli della Lufthansa, che ha cancellato 20.000 voli senza nessun risarcimento.

Sagittario

I pianeti sono quasi tutti a tuo favore, tranne Venere, che proprio da oggi è in opposizione. Insomma, sei perfetto, caro Sagittario, a meno che non ti si chieda di essere gentile, dolce, romantico o rassicurante. Questo proprio non ce lo puoi promettere. Anzi, non vedi l'ora di toglierti qualche sassolino dalla scarpa, un po' come ha fatto Charlize Theron, che ha commentato le parole di Chalamet sul balletto, ricordandogli che tra dieci anni l'intelligenza artificiale sarà in grado di fare il suo lavoro, ma non potrà sostituire una persona sul palco che danza dal vivo.

Capricorno

Venere, l'unico pianeta che nei giorni scorsi ti ha supportato, adesso ti abbandona. Quindi, insomma, tu ti senti un po' come un naufrago in mezzo al mare. Le prime ore sono sempre le più difficili e poi ci si abitua, ovviamente. Cerca soltanto di mantenere non tanto la calma, quanto la lucidità mentale e di non fare come il signore che, preso dalla smania delle pulizie di primavera, ha gettato anche 7.000 euro in contanti. Per fortuna, però, sono stati ritrovati.

Acquario

Sei particolarmente polemico oggi, caro Acquario, soprattutto quando senti dei nuovi programmi per i licei. Come sia potuto venire in mente a qualcuno di cancellare le lezioni di Geostoria? Proprio adesso che ne avremmo decisamente bisogno. E anche filosofia? In effetti. Insomma, con la Luna in opposizione, ma Mercurio che fa funzionare benissimo il tuo cervello, vorresti andare a dirne quattro a tutti coloro che sottovalutano la cultura, quella vera.

Pesci

Da oggi, Venere, a sfavore, ti renderà decisamente più insofferente di fronte a qualsiasi piccolo ostacolo. La pazienza, la dolcezza e il divertimento dei giorni scorsi lasciano posto a brontolii. Sarà bene evitare di iniziare con te qualsiasi genere di polemica. Sei un po' come i londinesi che si sono ritrovati senza metropolitana e hanno dovuto fare chilometri a piedi, non proprio di buon umore.