Governo, Meloni se la prende con il ‘patentino antifascista’ per gli editori: “Censura”. Vannacci: “Il femminicidio non esiste”, Cdx lo attacca: news in diretta

Le ultime notizie in diretta sul governo Meloni dopo la costituente nazionale di Futuro Nazionale del generale Vannacci, che ha presentato il nuovo programma, in vista delle elezioni politiche 2027. L'eurodeputato, eletto con la Lega e poi uscito dal partito di Salvini, ha lanciato la sfida al centrodestra. Pur assicurando di non avere intenzione di farlo "implodere", ha detto che le eventuali alleanze di decideranno prima delle elezioni, e che Futuro Nazionale le valuterà solo se non si valicheranno le "linee rosse": le condizioni per negoziare un ingresso di Fn in coalizione sono la remigrazione e il no al sostegno in Ucraina. Vannacci dichiara che il "femminicidio non esiste", perché "è un omicidio come tutti gli altri: un reato non è più o meno grave in base al genere". Opposizioni e maggioranza lo attaccano.

Polemica sulla Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria. ‘Più libri più liberi'. Meloni critica il ‘patentino antifascista', la dichiarazione che gli editori sono chiamati a sottoscrivere per partecipare, esplicitando di condividere i valori antifascisti della Costituzione : "È così che la sinistra concepisce la libertà di pensiero: si chiama censura".