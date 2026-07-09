Governo Meloni, la premier dopo il vertice Nato: “Rapporto con Trump? Non mi pento”. Campo largo a Napoli: “Uniti alle elezioni”: news in diretta

Le ultime notizie in diretta sulla crisi interna al governo Meloni dopo il vertice Nato di Ankara. La presidente del Consiglio ha risposto ai giornalisti che le chiedevano se si sia pentita di aver puntato così tanto sul rapporto con Donald Trump: "L’unica bussola è l’interesse nazionale, lo è sempre stato, non mi pento di nulla di quanto fatto". In particolare, "con Trump ci sono affinità, dall’immigrazione alla cultura woke", anche se "le cose stanno andando come abbiamo visto".

Meloni ha confermato che l'Italia vuole "rispettare gli impegni" sulle spese per il riarmo, ma "in modo sostenibile" di fronte all'aumento dei prezzi dell'energia, quindi "stabilendo noi i tempi, i modi e le priorità". In più, gli investimenti fatti nella difesa "devono rimanere in Italia, nelle nostre fabbriche, nella nostra ricerca, nei nostri territori, quindi più sicurezza, ma anche più lavoro qualificato, più ricerca e non assegni all’estero".

A Napoli è andata in scena la prima manifestazione nazionale del campo largo, dove Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni hanno parlato da alleati: "Non faremo più alle destre il favore di dividerci e andremo uniti alle elezioni", ha detto la segretaria del Pd, prima che Potere al popolo intervenisse per contestare il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Da Giorgia Meloni è arrivata "solidarietà" ai leader del campo largo per la contestazione subita.