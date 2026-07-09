Governo Meloni, la premier dopo il vertice Nato: “Rapporto con Trump? Non mi pento”. Campo largo a Napoli: “Uniti alle elezioni”: news in diretta

Le ultime notizie in diretta sulla crisi interna al governo Meloni dopo il vertice Nato di Ankara. La presidente del Consiglio ha risposto ai giornalisti che le chiedevano se si sia pentita di aver puntato così tanto sul rapporto con Donald Trump: "L’unica bussola è l’interesse nazionale, lo è sempre stato, non mi pento di nulla di quanto fatto". In particolare, "con Trump ci sono affinità, dall’immigrazione alla cultura woke", anche se "le cose stanno andando come abbiamo visto".
Meloni ha confermato che l'Italia vuole "rispettare gli impegni" sulle spese per il riarmo, ma "in modo sostenibile" di fronte all'aumento dei prezzi dell'energia, quindi "stabilendo noi i tempi, i modi e le priorità". In più, gli investimenti fatti nella difesa "devono rimanere in Italia, nelle nostre fabbriche, nella nostra ricerca, nei nostri territori, quindi più sicurezza, ma anche più lavoro qualificato, più ricerca e non assegni all’estero".
A Napoli è andata in scena la prima manifestazione nazionale del campo largo, dove Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni hanno parlato da alleati: "Non faremo più alle destre il favore di dividerci e andremo uniti alle elezioni", ha detto la segretaria del Pd, prima che Potere al popolo intervenisse per contestare il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Da Giorgia Meloni è arrivata "solidarietà" ai leader del campo largo per la contestazione subita.
Via libera alla riforma dell'università, le nuove regole per i concorsi
È arrivato il via libera definitivo alla riforma dell'università che cambia le procedure di reclutamento, valutazione e trasferimento per insegnanti. Scatta un nuovo sistema che sostituisce la vecchia abilitazione nazionale con requisiti di produttività e qualificazione scientifica (ancora da definire); si terrà conto anche dell'eventuale attività di insegnamento o ricerca già svolta. Nei concorsi dei singoli atenei la maggior parte dei commissari (quattro su cinque per i professori, due su tre per i ricercatori) dovrà essere estratta a sorte per provare a limitare il fenomeno dei concorsi su misura.
Le nuove regole Ue per i passeggeri aerei, dai rimborsi al trolley a bordo
Il nuovo regolamento europeo sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo porta diverse novità a chi deve viaggiare. Come ha spiegato a Fanpage.it l'eurodeputato democratico Matteo Ricci, scattano nuove regole per i rimborsi in caso di ritardi e cancellazioni; in più, sarà più difficile inserire costi nascosti per i bagagli, dato che il trolley a bordo dovrà sempre essere incluso nel prezzo del biglietto. Questo significa, d'altra parte, che le compagnie low cost potrebbero alzare il costo dei biglietti per includere questo nuovo obbligo.
Governo Meloni, le ultime notizie in diretta dopo il vertice Nato e la manifestazione del campo largo
La presidente del Consiglio Meloni torna dal vertice Nato senza aver avuto colloqui con Donald Trump (ma dice che "non si pente" di aver puntato sul rapporto con gli Stati Uniti), e conferma: l'Italia manterrà gli impegni presi con l'Alleanza atlantica per quanto riguarda le spese per il riarmo. A Napoli, il primo evento nazionale del campo largo ha visto la contestazione di Potere al popolo; dal palco, i leader Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli hanno rilanciato alcune proposte – tra cui il salario minimo – e detto agli elettori che non si divideranno.