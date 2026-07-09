Iran, la guerra in diretta: nuovi raid Usa: 90 obiettivi colpiti, droni di Teheran contro Kuwait e Bahrein. Stretto Hormuz di nuovo bloccato

Il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore di Teheran nei colloqui con Washington, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha lanciato un duro avvertimento agli Stati Uniti in un messaggio pubblicato su X. "L'America non ha ancora imparato che l'arroganza e la mancanza di lealtà non sono più gratuite. Provateci, e ne pagherete le conseguenze", ha scritto. Ghalibaf ha poi aggiunto che "lo Stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani, non con le minacce americane". Le sue dichiarazioni sono state rilanciate anche dall'agenzia iraniana Fars.