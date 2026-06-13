Oroscopo, la classifica dei segni fortunati della settimana 15-21 giugno 2026: Venere a favore dei segni di Fuoco

Inizia l’estate bollente dei segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario) che risalgono anche nella classifica dei segni più fortunati della settimana che va dal 15 al 21 giugno 2026: le previsioni di Ginny segno per segno.

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Nella classifica dei segni zodiacali più fortunati di questa settimana che va dal 15 al 21 giugno 2026, c'è un'evidente virata a favore i segni di fuoco: Ariete, Leone e Sagittario. Ci avviciniamo all'estate che vedrà protagonisti i segni di fuoco: saranno loro i più ambiti, i più ricercati e i più adorati. Venere si sposta lunedì 15 nel segno del Leone e nello stesso giorno abbiamo la Luna nuova nel segno dei Gemelli che dà il via ad un momento creativo e leggero. La settimana poi finisce con il solstizio d'estate.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Segni di fuoco verso amore e passione grazie a Venere, la classifica dei segni più fortunati della prossima settimana: le previsioni dal 15 al 21 giugno 2026.

12. Scorpione

Ho delle buone ragioni per averti messo qui, all'ultimo posto della classifica dei segni zodiacali più fortunati, e so che tu me ne chiederai conto, soprattutto perché l'estate non era partita per niente male. Quindi, questo è il momento in cui sarebbe meglio per te prenotarti lunghi weekend in solitaria o, se possibile, addirittura delle traversate in mare, totalmente disconnesso dalla realtà… Anche perché con questa realtà non ci vai per niente d'accordo.

11. Acquario

Sembra proprio che tu abbia fretta di andare verso l'estate in cui ci sarà Giove a sfavore. Fai le prove generali di musi lunghi, scuse anche poco credibili per evitare serate di bagordi e sguardi persi nel vuoto di quelli che fanno dissuadere chiunque voglia attaccare bottone. Insomma, caro Aquario, tu stai bene soltanto solo soletto. Quanto ti piacerebbe farti mettere sotto vuoto come un etto di prosciutto cotto al supermercato!

10. Pesci

Devo ammettere che sei qua soltanto perché, su di sopra, nei piani più alti della classifica dei segni zodiacali più fortunati, sembra ci sia stata un po' di baruffa per accaparrarsi delle posizioni più decenti. Insomma, sei qua, ma potevi stare un po' più in su, questo lo devo ammettere, caro Pesci, anche se sembri proprio esserci rimasto male per questa Venere che ti ha abbandonato. Quindi rimane tanta fantasia, anzi, qualche volta anche troppa fantasia, di quella che ti fa dirottare dalla realtà, direzione universo delle idee: poco pragmatico ma molto creativo.

9. Bilancia

Potrebbe sembrare impercettibile, cara Bilancia, ma questa settimana si verifica un netto miglioramento nel tuo umore e anche nella tua percezione di te stessa. Insomma, non passi più velocemente davanti agli specchi per evitare di incrociare il tuo stesso sguardo e addirittura riscaldi quelle tecniche civettuole che ti rendono così affascinante.

8. Capricorno

Non ti pare vero, di essere riuscito finalmente a sganciarti dalle ultimissime posizioni della classifica dei segni zodiacali più fortunati, caro Capricorno! Invece è proprio così: resta soltanto Mercurio a darti fastidio e a tenere il tuo cervello spento quasi completamente, in modalità risparmio energetico proprio. Hai la sensazione di non avere le idee chiare, ma forse potrebbe anche essere un bene, perché la spinta a buttarti nelle iniziative non avrà i soliti freni inibitori.

7. Toro

Da questa settimana sarai decisamente un Tor, molto meno Toro del solito. Venere, che di solito ami e che ti caratterizza adesso è a sfavore, mentre Marte, che di solito ignori, adesso ti caratterizza. Quindi è una di quelle settimane in cui non ce n'è per nessuno e tu sei disposto anche a mettere in pausa amicizie decennali se non ti senti apprezzato come si deve. E poiché sarai particolarmente permaloso, probabilmente non ti sentirai mai apprezzato come si deve.

6. Ariete

Il tuo cuoricino si sta decisamente preparando per godersi un'estate di fuoco. E questa è praticamente la settimana in cui, metaforicamente, ti spalmi a dovere la crema solare, per evitare scottature. Quindi l'amore c'è, ma si schiude piano piano. E resta diffidente e cauto. Conoscendoti però è davvero un bene, dato che di solito ti catapulti nelle relazioni anche inesistenti.

5. Leone

Sì, è arrivata Venere nel tuo segno e tu senti davvero di meritartela. Certo, non riuscirai a goderti l'amore completamente fin da subito come vorresti. Ma parti piano piano, con la stessa lentezza con la quale entri nell'acqua fredda del mare. Praticamente, questa settimana resti alle ginocchia, ma sei pronto a goderti tutte le coccole che ti vengono offerte senza lamentarti nemmeno di una.

4. Gemelli

Ti vedo che gongoli, caro Gemelli, come chi ha prenotato le vacanze all'ultimo minuto, ma ha strappato il prezzo migliore. Insomma, senti che le tue grandi qualità di improvvisatore, di creativo, anche un po' di paraculo, in questa settimana hanno la meglio e tu sei effettivamente irresistibile.

3. Cancro

Venere ti ha abbandonato proprio all'inizio dell'estate, ma ti lascia Mercurio, che non so se sia proprio un bene. Perché questo Mercurio, nel tuo segno zodiacale ancora per un sacco di tempo, amplifica quella tua capacità di vedere oltre, di pensare di più e, ovviamente, anche di preoccuparti infinitamente. Il bello è che sarai il migliore amico con il quale dialogare; il brutto è che sarai come una spugna di mare che assorbe preoccupazioni tutte intorno.

2. Vergine

Venere non è più a tuo spudorato favore come nei giorni scorsi, ma tu sembri proprio essere indifferente, superiore e distaccata dalle conferme di ammirazione delle persone che ti circondano. La tua pace è tutta in te stessa e ti senti ben piantata a terra, come l'ombrellone nella piantana di cemento. Nessuno potrà scalfirti, né tantomeno contraddirti.

1. Sagittario

Finalmente un meritatissimo primo posto, caro Sagittario! Adesso che Venere è trionfalmente a tuo favore, tu ti senti libero e felice, come chi pedala sul lungomare col vento tra i capelli e nessun esame di riparazione a settembre. Insomma, Sagittario, il tuo cuore e la tua mente sono pronti per ricevere tutte le sorprese che l'universo potrà portarti.