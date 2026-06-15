Oroscopo della settimana 15-21 giugno 2026, le previsioni di Ginny: si risveglia l’amore per Sagittario e Leone

Nell’oroscopo della settimana dal 15 giugno al 21 giugno 2026, la Luna Nuova in Gemelli ci apre a nuove idee e dialoghi, mentre l’ingresso del Sole in Cancro accende la sensibilità e il bisogno di sicurezza emotiva. Venere passa in Leone favorendo i segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario).

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Nell'oroscopo della settimana dal 15 giugno al 21 giugno 2026 si inaugura ufficialmente la stagione estiva con l'ingresso del Sole nel segno del Cancro domenica 21, ingresso che segnerà il trionfo delle emozioni, della sensibilità e del legame con le proprie radici. Venere, da poco in Leone, rende l'energia generale più fiera ed espressiva, spingendo soprattutto i segni di fuoco (Ariete, Leone, Sagittario) a vivere i sentimenti alla luce del sole e con grande intraprendenza.

Ma procediamo con ordine in questa densa settimana astrologica. Lunedì la Luna Nuova in Gemelli aprirà la settimana offrendo l'occasione perfetta per resettare i pensieri e seminare nuovi progetti comunicativi, invitando in particolare i segni d'aria (Gemelli, Bilancia, Acquario) a fare spazio a idee fresche e brillanti. Mercoledì sarà, invece, una giornata intensa e complessa dal punto di vista emotivo, perché Venere in Leone formerà un trigono con Nettuno in Ariete, accendendo un romanticismo idealista nei segni di fuoco, ma si troverà contemporaneamente opposta a Plutone in Acquario. Questa opposizione porterà a galla dinamiche di potere nei rapporti e passioni viscerali, mettendo alla prova soprattutto i segni fissi (Toro, Leone, Scorpione, Acquario). Infine, venerdì Chirone farà il suo ingresso nel segno del Toro e inaugurerà un transito a lungo termine che spingerà a guarire e rielaborare le ferite legate al senso di sicurezza materiale e all'autostima, toccando da vicino i segni di terra (Toro, Vergine, Capricorno).

Oroscopo prossima settimana, le previsioni segno per segno dal 15-21 giugno 2026

Venere passa nel segno del Leone, a favore dei segni di Fuoco (Ariete, Leone e Sagittario): le previsioni di Ginny per tutti i segni zodiacali dal 15 al 21 giugno 2026.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Finalmente, caro il mio Ariete, Venere ti lancia un salvagente. Soprattutto se sei della prima decade, sentirai un’improvvisa voglia di rimetterti in gioco, farti bello, ruggire e reagire come si deve. Lunedì parti subito col piede giusto, grazie alla Luna Nuova in Gemelli, che ti porta una ventata di freschezza, ti regala la battuta pronta e idee ottime per contrastare quel Mercurio un po' lagnoso che vorrebbe farti fare la vittima. C'è ancora qualche nervosismo da sbrogliare e un briciolo di stanchezza arretrata, ma il peggio è passato. Rialza la testa, sfodera il tuo miglior sorriso e vai a prenderti la scena, perché l’amore e il buonumore stanno tornando a bussare alla tua porta!

Voto 7 –

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Marte ti dà ancora la carica, quindi le energie fisiche non ti mancano, ma Venere in Leone ti si mette un po’ di traverso togliendoti un po’ di voglia di socializzare. Se prima avevi pazienza per ascoltare gli altri, ora la situazione cambia un po’ e potresti aver voglia di startene per i fatti tuoi, possibilmente lontano da chi chiacchiera troppo. Diciamo che il livello di tolleranza è un po’ in calo. Insomma, cerca di gestire le relazioni con il contagocce, evita le polemiche e goditi il tuo castello privato.

Voto 7 – –

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

La settimana si apre con una Luna Nuova tutta per voi, che equivale a un tasto "reset" gigante, perfetto per partorire idee geniali o anche solo per decidere che da oggi si mettono le basi per progetti fighissimi e rivoluzioni personali. Come se non bastasse ci si mette pure Venere a pomparvi l'ego e a regalarvi sex appeal. Eccovi che ripartite con la chiacchiera e con gli occhiolini ammiccanti. L'unico vero rischio? Che a forza di piacervi così tanto, finiate per innamorarvi del vostro riflesso nello specchio dell'ascensore. Sfruttate questo bel momento, uscite e andate a conquistare il mondo.

Voto 8

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Caro Cancro, con la mente che viaggia su frequenze super empatiche e poetiche, sai dire la parola giusta al momento giusto. La grinta c'è, ma è quella testarda e costante che non urla, preferisce fare un passo alla volta, con calma, portando a casa il risultato senza sudare troppo. Lunedì si parte riflettendo su cosa conta davvero per te e su come far fruttare i tuoi talenti. È come se stessi prendendo la rincorsa prima del grande salto dentro l’estate. Domenica, infatti, il Sole fa il suo ingresso trionfale proprio nel tuo segno. Pronto a brillare, amico mio, ad accogliere i festeggiamenti e a prenderti tutto il calore che meriti.

Voto 8 +

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Leone, rullo di tamburi! Questa settimana si festeggia il grande evento: Venere ha ufficialmente fatto il suo ingresso trionfale nel tuo segno. Certo, c’è ancora quel Marte in Toro fastidioso che ha l'armonia di un vicino di casa che decide di usare il trapano alle sette di domenica mattina, ma la verità è che non te ne frega assolutamente nulla. Mentre il dovere e la fatica provano a farti lo sgambetto, tu rispondi sfoderando il tuo sorriso migliore. E, anche se la noia quotidiana c'è, tu la affronti come se stessi sfilando in passerella. Se qualcuno prova a innervosirti, guardalo dall'alto del tuo trono immaginario e offrigli un autografo. Fai diventare ciò che non ti quadra solo un trascurabile rumore di fondo.

Voto 7 e mezzo

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Cara Vergine, senti il bisogno di un po' di sano isolamento, manco fossi un monaco tibetano in vacanza a Ibiza, per fare pace con quei pensieri che di solito tieni sotto chiave. Ma non sarai affatto una solitaria brontolona perché quando decidi di riemergere dal tuo guscio, la mente è dolcemente sintonizzata sulla lunghezza d'onda dei tuoi amici. Sei il perfetto confessore del gruppo, capace di dare consigli d'oro davanti a un falò grazie a un'intuizione sensibile e super affettuosa. Una settimana di profonda rigenerazione: un po' guru, un po' confidente ma incredibilmente figa e centrata!

Voto 7/8

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Finalmente riemergi dal fondo del mare come una splendida sirena. Dopo un periodo in cui ti sentivi fascinosa come quando vai a buttare la spazzatura, torna la voglia di sfoderare il tuo sorriso migliore, vestirti bene e riprendere possesso del tuo posto nel mondo. Certo, se il cuore ricomincia a battere a ritmo di samba, la testa viaggia ancora alla velocità di una lumachina, con il rischio di fare gaffe memorabili o di rispondere ai messaggi dopo tre giorni con la lucidità di chi è appena stato svegliato da un pisolino pomeridiano. Poco male! Ti si perdonerà tutto, persino il tuo delizioso disorientamento.

Voto 7 + +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Caro Scorpione, l'amore in questo periodo ti evoca la stessa simpatia di una multa sul parabrezza e chiunque provi a chiederti un bacio romantico rischierà di ricevere in cambio un ringhio sommesso. Sei intollerante ai compromessi e reattivo come un fiammifero vicino a una cisterna di benzina: basta una parola fuori posto per farti tirare su le barricate e dichiarare un braccio di ferro totale col mondo intero. Per fortuna la tua unica ancora di salvezza è un’intuizione emotiva pazzesca e affilatissima. Sarai anche un tantino spigoloso e intrattabile, ma con quel sesto senso così profondo capisci tutto prima degli altri.

Voto 6 – –

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

La tua valigia ha praticamente preso vita propria e ti aspetta sull’uscio di casa scalciando. Hai addosso una fame d’aria, di chilometri e di panorami nuovi che ti fa sentire come un esploratore dell’Ottocento catapultato su una spiaggia esotica. Oltre l'orizzonte non cerchi solo il solito villaggio vacanze tutto incluso, ma risposte filosofiche esistenziali e, perché no, qualche bacio appassionato con accento straniero che fa sempre bene allo spirito. Sei pronto a lanciare il cuore oltre l’ostacolo e a innamorarti di tutto ciò che è lontano, diverso e stimolante. Se gli altri si "accontentano" del lettino in prima fila al mare, tu punti direttamente alle stelle, guidato da una voglia matta di allargare i tuoi confini e mordere la vita.

Voto 8 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Mentre il resto del mondo si scioglie come un gelato dimenticato sul cruscotto dell'auto, tu hai addosso la resistenza fisica di un bagnino che si fa due ore di pattino a mezzogiorno, tanto che persino scalare una duna di sabbia con tre borse frigo ti sembrerà una passeggiata di salute. Certo, Mercurio opposto confonde un po' le idee e mette in mezzo qualche piccolo malinteso, ma zero lagne, zero paranoie, solo una gran voglia di fare le cose per bene e goderti i piaceri della vita con chi se lo merita davvero. Insomma, se gli altri passano le giornate a lamentarsi per il caldo, tu ti godi questo inizio estate con tutto un altro piglio.

Voto 7

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Sembra che tutti si siano coalizzati per chiederti conto e ragione dei tuoi sentimenti, pretendendo dichiarazioni d'amore strappalacrime proprio mentre tu cerchi solo di capire come non far volare via il gazebo o ti dedichi ad altre questioni pratiche. Le pretese del partner ti fanno sentire come un turista nordico costretto a ballare i balli di gruppo a mezzogiorno sotto il sole del Salento e tu di tutta risposta, sei testardo e spigoloso come uno scoglio affilato su cui è impossibile stendere l'asciugamano. Invece di assecondare i capricci altrui, ti arrocchi sulle tue posizioni pronto a sostenere tesi per ogni minima sciocchezza.

Voto 5/6

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Con l'arrivo dell'estate, cari Pesciolini, le solite incombenze quotidiane cambiano decisamente colore. C'è un'energia teatrale e un pizzico di sana anarchia persino nel modo in cui rifate il letto o immaginate la grigliata sul balcone. Più che sulla concretezza, questo inizio stagione punta tutto sulla creatività pura: la vostra mente è un vulcano di idee brillanti e colpi di genio azzeccatissimi, anche se poi, all'atto pratico, tendete a perdervi un po'. Non sarete i re della precisione e dell'organizzazione millimetrica, ma compensate con un fascino poetico e un'immaginazione travolgente.

Voto 7