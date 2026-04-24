Oroscopo sabato 25 aprile 2026 di Ginny: Leone e Ariete energici e soddisfatti

Nell’oroscopo di sabato 25 aprile 2026 Ariete, Gemelli e Leone sono determinatissimi.

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Ariete

Marte continua a restare nel tuo segno e non ha alcuna intenzione di sloggiare tanto presto, e tu ne approfitti per mietere conquiste come Casanova, mostrando muscoli e glutei sodissimi. E se la tonicità non bastasse, sappi che anche con la luce spenta fai la tua porca figura, perché come ogni vero seduttore sai che anche le parole sussurrate all’orecchio hanno il loro perché.

Toro

Hai la stessa voglia di piangere della mattina di Natale quando, da bambino, invece del regalo che sognavi da settimane, ti ritrovavi tra le mani la sua brutta copia. Colpa di Venere, che si è spostata nel segno successivo e ti ha lasciato addosso quella sensazione di delusione, che arriva quando capisci che la cosa più bella era soltanto la confezione.

Gemelli

L’euforia oggi regna sovrana, merito di un cielo sfavillante da ricchi premi e cotillon. Marte vi tiene su di giri, Venere vi regala fascino e la Luna ci mette pure un giro di panna montata con tanto di ciliegina. Insomma, siete dei veri fuoriclasse in tutto ciò che conta davvero nella vita. Vado a prendere una bollicina, che sbocciamo?

Cancro

Mentre tutti sono impegnati a grigliare la qualunque, tu preferisci di gran lunga startene per conto tuo, tranquillo nelle tue stanze, senza voglia di scomodarti più del necessario. Colpa di Marte a sfavore, che non ti dà certo la grinta per trasformarti nel re del barbecue. Però un po’ di aria fresca , una birretta e il profumo di salamella non possono altro che farti bene.

Leone

Il tuo cuore trabocca di gioia e ti senti così bene che hai voglia di spargere tutto questo entusiasmo come si fa con i semini di tarassaco, soffiando e lasciandoli volare ovunque. La tua energia, grazie a Marte e alla Luna nel segno, è luminosa, contagiosa e pronta ad accendere anche la giornata di chi ti sta accanto, proprio come piace a te. Fantastico!

Vergine

Che si tratti della tua dolce metà o del tuo cucciolo peloso, cambia davvero poco, perché tutto quello che vuoi è non avere nessuno appiccicato. Venere in quadratura ti fa difendere i tuoi spazi con la severità di un addetto alla sicurezza in aeroporto e, senza perdere tempo in moine, sei pronta a liquidare chiunque con poche parole e un concetto chiarissimo. Oggi il contatto fisico non è gradito.

Bilancia

Lo so che adesso ti senti un po’ più sicura, anche grazie a Venere dalla tua parte, ma con Mercurio e Marte di traverso ti conviene giocartela con più diplomazia. Questi due pianeti sono imprevedibili come il meteo di questa primavera pazzerella, che ti fa uscire col sole e cinque minuti dopo ti costringe a cercare una tettoia. Tieni pure l’ombrello in borsetta, ma non farlo diventare un’arma al primo momento di nervosismo.

Scorpione

La Luna storta di oggi arriva per testare la tua resistenza, in una giornata che si preannuncia impegnativa sotto ogni punto di vista. Meglio non lasciarti trascinare dagli istinti o da un’emotività troppo intensa. Piuttosto buttala sull’autoironia, anche quando la sfiga sembra averti preso di mira con la precisione di un cecchino.

Sagittario

Per te tutto ciò che accende il cervello e lo tiene bello sveglio è pura poesia. Con Mercurio a favore hai fame di scoprire, capire e imparare cose nuove. Tenere la mente allenata non è un capriccio ma una necessità, perché sei convinto che la conoscenza sia il modo più intelligente per restare libero e su questo non puoi che trovarmi d’accordissimo.

Capricorno

Ti senti stanco e spossato e sei già pronto a puntare il dito contro la primavera e i suoi pollini. Ma se invece fosse solo un simpatico trucchetto di Marte in quadratura, che ti rallenta appositamente per farti godere fino in fondo queste giornate fiorite e soleggiate?

Acquario

Hai voglia solo di chiacchiere leggere e spensierate, magari seduto al tavolino di un bar, mentre sgranocchi noccioline e patatine e ti bevi qualcosina con gli amici. La Luna storta? Nulla che non si possa sistemare con il drink giusto e della buona compagnia. Cin cin!

Pesci

tate già cercando qualche escamotage per sopravvivere a questa Venere in quadratura, che vi vuole scontrosi e decisamente intrattabili. La verità è che vi converrebbe darvi malati e starvene soli soletti. Ogni tanto una giornata di stacco non guasta, anzi, vi evita pure di fare danni in giro. Quindi date retta alla vostra astrologa, silenziate le chat e datevi al giardinaggio.