L’oroscopo di lunedì 14 luglio 2025, le previsioni segno per segno di Ginny

Ariete

Amore: armonioso come un’aria d’opera cantata dal vivo.

Lavoro: ben strutturato, come un itinerario con guida esperta.

Fortuna: lucente come un panorama costiero al tramonto.

Il consiglio del giorno: lasciati incantare dalle sorprese, come davanti a un tenore improvvisato.

Voto: 8 e mezzo, una sinfonia di emozioni.

Toro

Amore: autorevole come un regista che dirige il proprio film.

Lavoro: deciso come una sceneggiatura ben scritta.

Fortuna: fluida come una colonna sonora che accompagna ogni scena.

Il consiglio del giorno: prendi in mano la penna e scrivi tu la tua storia.

Voto: 7 e mezzo, regista della tua felicità.

Gemelli

Amore: fragile come un campo assetato.

Lavoro: rallentato come un progetto in attesa di pioggia.

Fortuna: intermittente come un temporale fuori stagione.

Il consiglio del giorno: accettate i contrattempi come parte del viaggio.

Voto: 5 e mezzo, in attesa della prossima fioritura.

Cancro

Amore: coinvolgente come un ballo al chiaro di luna.

Lavoro: creativo come un mix di suoni estivi.

Fortuna: allegra come una playlist da festa in spiaggia.

Il consiglio del giorno: lasciati andare al ritmo della vita, senza remore.

Voto: 8, estate dentro e fuori.

Leone

Amore: brillante come un’icona pop senza tempo.

Lavoro: strategico come una trovata virale.

Fortuna: scintillante come un post da migliaia di like.

Il consiglio del giorno: mostra il tuo lato geniale con fierezza.

Voto: 8, influencer di stile e carisma.

Vergine

Amore: increspato come un lago disturbato dal vento.

Lavoro: troppo diretto, come un film senza montaggio.

Fortuna: ondivaga come un’anteprima test.

Il consiglio del giorno: metti in pausa prima di lanciare lo spot.

Voto: 5 e mezzo, da rivedere in post-produzione.

Bilancia

Amore: elegante come un valzer in frac.

Lavoro: raffinato come una calligrafia d'altri tempi.

Fortuna: composta, ma ben presente come un invito con RSVP.

Il consiglio del giorno: rispolvera il galateo, anche per rispondere ai messaggi.

Voto: 8, una bellezza senza tempo.

Scorpione

Amore: travolgente come un assolo al tramonto.

Lavoro: emotivo, ma potentissimo come un finale epico.

Fortuna: come una standing ovation inaspettata.

Il consiglio del giorno: datti il permesso di essere fragile, anche solo per oggi.

Voto: 9, tutto cuore e applausi.

Sagittario

Amore: in letargo come un orsetto in baita.

Lavoro: in modalità slow, come le email che arrivano con calma.

Fortuna: sottile come la brezza in montagna.

Il consiglio del giorno: rimanda le cose urgenti… a domani.

Voto: 5, modalità “non disturbare” attivata.

Capricorno

Amore: solido come un’antica abbazia.

Lavoro: rigoroso come un canto gregoriano.

Fortuna: spirituale come un mantra al mattino.

Il consiglio del giorno: segui il tuo credo, anche se sembra impopolare.

Voto: 8, con la benedizione dell’autenticità.

Acquario

Amore: rilassato come un bagno caldo con candele profumate.

Lavoro: in pausa, come un aereo in attesa di decollo.

Fortuna: tenera come una carezza sul viso.

Il consiglio del giorno: accarezza la tua giornata con gesti piccoli ma rigeneranti.

Voto: 7, bellezza moderata.

Pesci

Amore: da ristrutturare, ma con grandi potenzialità.

Lavoro: in revisione come un progetto salvato a metà.

Fortuna: ballerina come le persiane durante una tempesta.

Il consiglio del giorno: fate spazio al nuovo, anche tra le macerie.

Voto: 7, pronti a ricominciare con poesia.