video suggerito

Saturno entra in Ariete fino al 2028: il significato e gli effetti su tutti i segni zodiacali Il 25 maggio 2025 Saturno entra nel segno dell’Ariete fino al 2028: la rottura delle regole e l’io che si fa valere. Ecco cosa significa questo transito, quali segni zodiacali avranno Saturno contro o a favore. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo 29 anni dall'ultima volta, il 25 maggio 2025 Saturno entrerà nel segno dell'Ariete, per uscirne definitivamente soltanto il 13 aprile 2028. Che voi siate tra quelli che temono Saturno contro, oppure no, in ogni caso prestate attenzione a questo articolo, perché vi racconto come e quando Saturno cambierà segno zodiacale.

In realtà, nel 2025 Saturno toccherà soltanto il grado 0 e il grado 1 del segno dell'Ariete, dal 25 maggio al 1° settembre, poi rientrerà nel segno dei Pesci fino al 14 febbraio 2026. Come è già accaduto per il suo ingresso in Acquario e poi in Pesci, sembra che Saturno prima voglia "assaggiare" il nuovo segno zodiacale e poi trasferirvisi definitivamente più tardi. Questo, anche dal punto di vista simbolico e sociale, fa sì che possiamo iniziare a comprendere le caratteristiche di Saturno in Ariete prima che ci travolgano completamente.

Cosa significa Saturno in Ariete fino al 2028

Saturno è legato, in astrologia, simbolicamente alla legge, al governo, al potere, alle strutture tradizionali, alle istituzioni e al conservatorismo, mentre l’Ariete è il primo dei 12 segni zodiacali, dominato da Marte e legato all’elemento fuoco. L’Ariete simboleggia l’io, l’uno, il singolo che vuole essere sentito, ascoltato, qualche volta imporre il suo bisogno, desiderio, volere. L’Ariete è un segno zodiacale passionale, travolgente, che non ha alcuna paura di scendere in campo, farsi sentire alzando la voce, rompere con tutte quelle strutture tradizionali nelle quali si sente compresso e poco ascoltato. Da buon primo segno zodiacale, rappresentante della stagione della primavera, è un segno guerriero, coraggioso, impavido e amante del nuovo.

È chiaro, quindi, che quando Saturno prende le caratteristiche del segno dell’Ariete, tutto ciò che è tradizione viene messo in discussione. Pensiamo, per esempio, ai moti studenteschi e rivoluzionari del 1968, avvenuti con Saturno in Ariete. Nel 1999, invece, sempre con Saturno in Ariete, c’è stata l’unificazione ufficiale dell’Europa con la moneta unica e il Trattato di Amsterdam, che ha definito regole istituzionali a livello comunitario. In questo caso, Saturno in Ariete è stato la forza dell’uno, inteso come unità di nazioni sotto un’unica bandiera.

Sempre a livello politico e sociale, poi, dobbiamo sottolineare quanto sia particolare questo Saturno che entra nel segno dell’Ariete per via del suo congiungersi immediatamente a Nettuno. Saturno e Nettuno si congiungono una volta ogni 36 anni, e ogni volta c’è una rimessa in discussione delle strutture di potere da parte degli ideali di Nettuno. Questi due pianeti non si congiungevano nel segno dell’Ariete dalla fine del 1300!

Con Saturno che cambia segno zodiacale, ovviamente cambiano anche i segni che si troveranno a doversela vedere con Saturno contro e quelli che invece godranno della spinta di Saturno a favore fino al 2028. Prima di andare nello specifico, ricordatevi che, come sempre, un pianeta semi-lento come Saturno si muove di circa 10° all’anno, e quindi è necessario controllare quale sia il grado di Saturno in transito rispetto al grado dei nostri pianeti. Indicativamente possiamo dire che Saturno si troverà nella prima decade nel 2026, nella seconda decade da gennaio a giugno 2027 e nella terza decade per il resto del tempo, fino alla fine di febbraio 2028.

Chi avrà Saturno contro dal 2025 al 2028?

I segni zodiacali che avranno Saturno contro saranno i tre segni zodiacali cardinali, tranne l’Ariete: Bilancia, Cancro e Capricorno. Avere Saturno contro significa doversela vedere con un periodo di ristrettezze, difficoltà, affanni e stanchezza. Saturno mette in discussione ciò che non sta funzionando nella nostra vita, ci costringe a cambiarne le modalità e rivederne gli elementi, per poi finalmente evolvere.

Chi ha paura di Saturno contro, in realtà, ha soltanto paura di affrontare con maturità e consapevolezza i propri punti deboli e le situazioni che da troppo tempo non funzionano come dovrebbero. In realtà, questo è un transito che può portare a una grande rigenerazione, esattamente come quando lavoriamo un terreno dopo che ha dato i suoi frutti.

Quali segni zodiacali avranno Saturno a favore dal 2025 al 2028?

Ovviamente esiste anche Saturno a favore: a goderne in questo periodo saranno principalmente il Leone e il Sagittario e, secondariamente, i Gemelli e l’Acquario. Le persone appartenenti a questi quattro segni zodiacali potranno godere della grande spinta attiva, determinata e solida di Saturno, che porta a costruire attività di lunga durata.

L’Ariete, invece, avrà il transito di Saturno congiunto al proprio segno zodiacale, il che porterà contemporaneamente una maggiore concentrazione, maturità, capacità di riorganizzazione, nonostante questo possa risultare spesso faticoso e risucchiare buona parte della vitalità del segno.

Un’ultimissima nota prima di lasciarvi al vostro Saturno: ricordatevi che, se in uno dei segni zodiacali citati sopra avete il vostro ascendente, questo transito si riferisce anche alla vostra vita quotidiana, sociale e alla vostra parte fisica.