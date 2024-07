video suggerito

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana dal 22 al 28 luglio 2024: Gemelli e Bilancia hot!

Questa classifica dei segni più fortunati della settimana da lunedì 22 a domenica 28 luglio 2024 inizia dopo una Luna piena piuttosto intensa e le cose non hanno alcuna intenzione di tranquillizzarsi. Venere resta in Leone ma Marte passa in Gemelli e ci entra con la stessa esuberanza di Vasco che sale sul palco di San Siro. Merito del trigono con Plutone! Tutto ciò cambia le regole dell'amore (erotici) da questa settimana, quindi occhio!

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco le previsioni astrali per la prossima settimana con la classifica dei segni più fortunati dal 22 al 28 luglio 2024:

12. Pesci

In un attimo ti sembra di essere passato dall'essere un dignitoso Frecciabianca che porta al mare ad un regionale senza aria condizionata. Non è colpa tua Pesciolone ma di Marte che si mette a sfavore e ti abbassa drasticamente ogni forma di autostima. Tocca confidarsi solo con amici molto sensibili e attenti, con gli altri piangi sicuro.

11. Toro

Ti senti come un pensionato che prima dice di avere voglia di una vita tranquilla ma quando resta a casa (nel tuo caso quando Marte esce dal tuo segno) immediatamente si fa prendere da malinconie, senso di inadeguatezza, vuoto cosmico interiore e dramma esistenziale. Non avevi considerato la Venere a sfavore.

10. Sagittario

L'estate per te non è divertimento e baldoria ma solo pressione bassa e Supradyn a colazione. Per fortuna però quest'aria da annoiata nobildonna sulle terrazze di Saint Tropez non te la toglie nessuno, perché va bene sentirti vitale come un moscerino spiaccicato ma sempre con stile. E classe. E anche qualche vago momento di tenerezza!

9. Vergine

Sarai ancora più del solito la professoressina da ombrellone, quella che dà ad alta voce da due file dietro la risposta ai quiz delle parole crociate, corregge gli accenti nel cartellone delle attività della spiaggia e la mattina risolve il sudoku sul giornale del bar. A sfregio. Di starci simpatica te ne frega poco ma in compenso il tuo cervello vuole essere il più bravo di tutti.

8. Scorpione

Almeno Marte contro ce lo siamo tolti dalle scatole, caro Scorpione. Rientrano in circolo le energie e tu non dico che ti scuoti indemoniato come alla pizzica in paese ma almeno muovi la testa a ritmo e ti lasci scappare un sorrisino. Poco però che per i sentimenti c'è ancora da attendere, come per il gelato quando lo togli dal freezer.

7. Acquario

Sui modi gentili ci dobbiamo ancora lavorare Acquarione, ma diciamo che quanto meno la smetti di inventare scuse come dover innaffiare i gerani della vicina per non uscire all'aperitivo. Torna la voglia di vivere anche se preferisci vivere bene con gli amici piuttosto che con la dolce metà.

6. Capricorno

È stato breve ma bellissimo quel periodo in cui le tenerezze non ti irritavano più come l'eritema e anche quanto a prestanza fisica ne avevi da vendere. Adesso va tutto bene ma difficilmente sarai quello che accende la serata, propone l'iniziativa, ordina un nuovo giro di birre. Ti sei solo spento un pochetto.

5. Cancro

Marte in questa nuova posizione apre la strada nel tuo cuoricino alla costruzione di paranoie malinconiche e domande profonde da speleologo esperto. Ma sono serena perché tu nasci col brevetto da sub con specialità abissi emotivi, anzi ti eccita anche un pochetto. I baci passionali ce li scordiamo pero.

4. Ariete

Parte la tua estate e tu ti scateni proprio come quando il dj mette la tua canzone preferita e tu la sai tutta! Con anche un'interpretazione immedesimata delle mosse della cantante originale. Anzi tu sei persino meglio! Non ti ferma più nessuno.

3. Bilancia

Il tuo cuore potrebbe essere multato per eccesso di velocità e per non essersi fermato agli stop. Ma ne vai fiera e peggio di un rapper americano fai anche il dito medio a chi cerca di insegnarti la buona educazione e le regole. Irriconoscibile Bilancia ma fichissima, anzi strafichissima così.

2. Gemelli

Adesso si che si ragiona! Marte arriva nel tuo segno zodiacale e tu ti senti grintoso come chi prenota il campo da tennis già alle 7 di domenica mattina perché poi lo attendono la canoa e lo spinning in acqua. Certo, la calma è sconosciuta ma le energie travolgenti.

1. Leone

Con tutto l'amore che hai e la voglia di coccole non ti sembreranno troppo appiccicati nemmeno i lettini prendisole nei bagni liguri. Anzi vanno benissimo perchè tu hai bisogno d'affetto, anche sudato. Non vedi l'ora che qualcuno ti chieda di spalmargli la crema sulla schiena e lo fai con più cura dell'estetista.