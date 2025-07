L’oroscopo di domenica 27 luglio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: meglio della diavolina.

Fortuna: in ogni tasca.

Il consiglio del giorno: ritagliati un momento a bordo vasca con la musica giusta.

Voto: 7

Toro

Amore: provocante.

Fortuna: un pò di pace interiore.

Il consiglio del giorno: cornetto caldo appena sveglio.

Voto: 6

Gemelli

Amore: vi basta uno sguardo e un divano comodo.

Fortuna: ritagliarvi del tempo tutto per voi.

Il consiglio del giorno: accendete una serie tv leggera e concedetevi il lusso di non dover essere simpatici a tutti.

Voto: 6

Cancro

Amore: basta uno sguardo per accendere fantasie.

Fortuna: le porte si aprono da sole.

Il consiglio del giorno: concediti un momento tutto tuo in acqua — mare, doccia o vasca poco importa.

Voto: 7 e mezzo

Leone

Amore: da commedia romantica.

Fortuna: nei tuoi talenti.

Il consiglio del giorno: porta con te una penna o un taccuino: tra una battuta e un’intuizione, potresti scrivere il tuo prossimo colpo di scena.

Voto: 7 e mezzo

Vergine

Amore: ti lasci andare a qualche romanticheria.

Fortuna: tutto gira al meglio.

Il consiglio del giorno: fate qualcosa che vi faccia sudare e liberarvi dalle tossine, tipo salire a piedi fino al belvedere più vicino con la borraccia in mano.

Voto: 6 +

Bilancia

Amore: ogni conversazione diventa un preliminare.

Fortuna: non ci devi neanche provare, c’è e basta.

Il consiglio del giorno: porta con te una pietra come il quarzo rosa: amplifica il fascino e attira solo chi fa per te.

Voto: 8 e mezzo

Scorpione

Amore: tanto sesso, come piace a te.

Fortuna: lascia andare vecchie tensioni.

Il consiglio del giorno:fai qualcosa che ti rimetta in circolo: una corsa leggera, un giro in bici o una doccia fredda. A volte il corpo sa sbloccare prima della testa.

Voto: 6 +

Sagittario

Amore: ti tocca spalmarti la crema da solo.

Fortuna: le migliori idee ti vengono mentre cerchi l’ombra.

Il consiglio del giorno: l’ironia oggi ti serve più del salvagente.

Voto: 6 –

Capricorno

Amore: è già sull’attenti.

Fortuna: vuoi costruire su basi solide.

Il consiglio del giorno: coinvolgi tutta la family in un gioco a squadre, tipo ruba bandierina o tiro alla fune.

Voto: 7 e mezzo

Acquario

Amore: ti coccola.

Fortuna: fidati di quei segnali piccoli ma sinceri.

Il consiglio del giorno: chiedi coccole, ma fallo con ironia: tipo “passavo di qui per caso… e mi andava un abbraccio lungo quanto Shine On You Crazy Diamond, dei Pink Floyd”

Voto: 6

Pesci

Amore: meglio soli.

Fortuna: va a rilento.

Il consiglio del giorno: scegliete un piccolo rito per rimettervi in asse: un braccialetto con una pietra che parli al vostro chakra del cuore, un olio essenziale sul polso o una tisana alla malva. A volte basta poco per ritrovare la centratura.

Voto: 5 –