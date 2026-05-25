Iran, la guerra in diretta: slitta la firma dell’accordo, ma Rubio è ottimista: “Possibile già oggi”

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, 25 maggio in tempo reale. Il Segretario di Stato americano Marco Rubio sostiene che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi "oggi stesso". Rubio ha espresso fiducia nel fatto che l'Iran "avvierà un negoziato molto reale, significativo e a tempo limitato sulla questione nucleare”e ha inoltre affermato che Israele avrà "sempre" il diritto di difendersi, indipendentemente da qualsiasi accordo tra Washington e Teheran. In precedenza Trump aveva ridimensionato le aspettative di un accordo, affermando di aver detto ai suoi negoziatori di non “affrettarsi". Intanto, secondo una fonte citata dall'agenzia di stampa Tasnim legata alle Guardie Rivoluzionarie, Teheran sarebbe profondamente diffidente verso gli Stati Uniti”. Lo Stretto di Hormuz per ora resta chiuso. Cala il prezzo del petrolio di oltre il 5%.

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