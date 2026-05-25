Iran, la guerra in diretta: slitta la firma dell’accordo, ma Rubio è ottimista: “Possibile già oggi”

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, 25 maggio in tempo reale. Il Segretario di Stato americano Marco Rubio sostiene che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi "oggi stesso". Rubio ha espresso fiducia nel fatto che l'Iran "avvierà un negoziato molto reale, significativo e a tempo limitato sulla questione nucleare”e ha inoltre affermato che Israele avrà "sempre" il diritto di difendersi, indipendentemente da qualsiasi accordo tra Washington e Teheran. In precedenza Trump aveva ridimensionato le aspettative di un accordo, affermando di aver detto ai suoi negoziatori di non “affrettarsi". Intanto, secondo una fonte citata dall'agenzia di stampa Tasnim legata alle Guardie Rivoluzionarie, Teheran sarebbe profondamente diffidente verso gli Stati Uniti”. Lo Stretto di Hormuz per ora resta chiuso. Cala il prezzo del petrolio di oltre il 5%.
Per approfondire:
L'editoriale: Comunque vada a finire la trattativa con l’Iran, Trump e l’America hanno già perso
Libano, ordine di evacuazione per 10 villaggi nel sud: "Attaccheremo"
Un nuovo ordine di evacuazione è stato emanato dall'esercito israeliano per gli abitanti di 10 villaggi del Libano meridionale. Idf ha avvertito che condurrà attacchi contro presunti obiettivi di Hezbollah. "Alla luce della violazione dell'accordo di cessate il fuoco da parte di Hezbollah, le Forze di Difesa Israeliane sono costrette a intervenire con la forza", ha dichiarato il portavoce in lingua araba dell'esercito, il colonnello Avichay Adraee, in un post sui social, elencando i nomi dei villaggi. "Per la vostra sicurezza, dovete evacuare immediatamente le vostre case e spostarvi ad almeno 1.000 metri di distanza da queste città e villaggi, in aree aperte".
Attivisti Flotilla bloccati in Libia: "Fermati per verifiche"
Secondo quanto apprende Fanpage.it, la delegazione di dieci persone della Flotilla bloccata in Libia sarebbe stata fermata per alcune verifiche ma nessuno per il momento sarebbe in stato d’arresto. L'Unità di crisi della Farnesina ha avviato verifiche sulla vicenda del gruppo di attivisti fermato durante la missione terrestre verso Gaza. Secondo quanto riferito dalla Global Sumud Flotilla, tra i dieci attivisti ci sono anche due italiani.
In Iran 4 condanne a morte per l'uccisione di un membro dei Basij
Il Tribunale Rivoluzionario di Teheran ha condannato a morte quattro persone, con l'accusa di aver accoltellato fatalmente un membro dei Basij (la milizia collegata ai Guardiani della Rivoluzione), Arman Aliverdi, poi deceduto in ospedale durante le proteste del 2022 in Iran dopo la vicenda studentessa Mahsa Amini. Nove persone presenti sul luogo dei fatti, avvenuti durante le proteste nel complesso residenziale di Ekbatan a Teheran, sono state arrestate con l'accusa di aver picchiato e accoltellato mortalmente Aliverdi, di aver minato la sicurezza partecipando alle proteste e di aver svolto propaganda contro il sistema. Quattro degli imputati sono stati condannati a morte, mentre gli altri cinque sono stati condannati a pene detentive da uno a cinque anni.
La Guida Suprema Mojtaba Khamenei in un luogo segreto: comunica tramite corrieri
La Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei si trova in un luogo segreto e viene contattata tramite una rete di corrieri. Lo riporta l'emittente Cbs News citando funzionari americani ben informati. Secondo le fonti, pochi iraniani conoscono la posizione di Khamenei, il che spiega i lunghi ritardi nelle risposte iraniane alle proposte statunitensi per un accordo che ponga fine alla guerra.
Cosa ha detto Rubio su un possibile accordo tra Usa e Iran
Secondo il Segretario di Stato americano Marco Rubio, Iran e Stati Uniti potranno raggiungere un accordo "già oggi". Rubio ha parlato da Nuova Delhi dopo che è saltato l'annuncio previsto per ieri. "Abbiamo quello che credo sia un accordo abbastanza solido sul tavolo", un accordo che "riguarda la capacità di riaprire lo Stretto" di Hormuz, ma anche "entrare nei negoziati sulla questione nucleare" iraniano. "Pensavano di avere delle buone notizie ieri sera, può essere che arriveranno oggi, ma non mi sbilancerei oltre", ha detto ancora. Ma se l'accordo non ci sarà, "risolveremo in altro modo" la questione. Gli Stati Uniti daranno alla diplomazia ogni possibilità di successo prima di esplorare le "alternative", ha spiegato Rubio ai giornalisti.
Petrolio, speranze che possa essere raggiunto un accordo tra Usa e Iran: prezzi in forte ribasso
I prezzi del petrolio sono in forte ribasso sulla scia delle speranze che possa essere raggiunto un accordo tra Stati Uniti e Iran per la riapertura dello Stretto di Hormuz. Il prezzo del greggio Brent del Mare del Nord ha perso il 5,71% attestandosi a 97,73 dollari mentre i future sul Wti cedono il 5,87% a 90,93 dollari al barile. Gli Stati Uniti e l'Iran sembrano più vicini che mai a un accordo anche se ieri Trump ha frenato rispetto alla tempistica.
Iran, guerra Usa-Israele: le ultime notizie in diretta del 25 maggio
La firma dell'accordo fra Iran e Usa è per il momento slittata e lo Stretto di Hormuz resta chiuso. Secondo i media USA c'è un'intesa sui principi, ma ci potrebbero volere ancora diversi giorni per chiudere. Trump dice che “non c’è fretta” e che il tempo è “dalla nostra parte”, ma Teheran avverte: "Se continua l'ostruzionismo Usa su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare”. Rubio comunque è ottimista: a suo dire all'accordo si può arrivare già oggi.