Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana 28 luglio – 3 agosto 2025: Venere è in Cancro

Eccoci arrivati alla classifica dei segni più fortunati per la settimana che va da lunedì 28 luglio a domenica 3 agosto 2025. Mercurio resta retrogrado in Leone e ragionare non sarà certo cosa facile: confusione e battibecchi, incomprensioni e rallentamenti. Se viaggiate: state calmi!!! Intanto Venere entra in Cancro a metà settimana e la cosa porta pace e amore soprattutto ai segni d'acqua che si godono anche il benessere di Giove. Piaceroni!

12. Sagittario

Per fortuna quel periodo dell'estate nel quale brontoli come un pensionato ligure quando l'alta stagione non gli fa trovare parcheggio né posto per il telo mare, sta praticamente finendo! Da metà settimana infatti il pianeta dell'amore, Venere, non ti guarderà più storto e minaccioso come i bagnanti sdraiati in prima fila guardano i bambini che giocano sul bagnasciuga. Non è però ancora il momento di ritornare in alto nella classifica, perché per adesso rimani scontroso. Molto.

11. Ariete

La bella notizia è che il tuo cervello sembra funzionare veloce come i motori di ricerca per le vacanze last minute! Sono sicura che nella tua testolina tutto verrà messo a reddito e ogni idea, progetto, opinione arriverà a destinazione in men che non si dica. Il motivo per cui sei quaggiù nella classifica dei segni fortunati, però, è il fatto che tutte queste opinioni non le esprimerai con la pazienza di un animatore del mini club, ma piuttosto sbraitando come il capocuoco quando c'è da rimpolpare il buffet.

10. Bilancia

Ti tocca aspettare ancora qualche giorno per riprenderti. Adesso ti senti persa, dispersa, praticamente una naufraga. Hai come l'impressione che il battello della gita turistica sia ripartito senza di te e tu sia rimasta con in mano il telo mare, ad attendere sulla banchina. Le cose accadono e a te sfuggono tutte. Ovviamente, tra queste cose che sfuggono c'è prima di tutto l'amore, dato che la tua dolce metà da mercoledì si tiene alla larga da te che fai un sacco di domande ma senza nessuna presa di posizione.

9. Capricorno

Tutto quel ben di Dio di testosterone, metaforicamente parlando, di energie e di determinazione che in questi giorni ti hanno reso il segno zodiacale più sexy su tutto il litorale, adesso potrebbe avere un piccolo contraccolpo. Il pianeta dell'amore si mette di traverso e tu sei stressato, insofferente, di poche scorbutiche parole come l'addetto al controllo di sicurezza negli aeroporti delle grandi città nei giorni dell'esodo. La cosa migliore da fare è godere di tutto il tuo sex appeal senza mai darti torto. Mai!

8. Gemelli

Godetevi le ultime giornate con Venere nel vostro segno zodiacale che vi farà sentire assolutamente irresistibili, come la granita al limone verso l'ora della merenda. Non avete proprio alcuna possibilità di scampo dall'assalto di baci di parenti, amici, se vi va bene del partner. Il bello è che tutti intorno a voi faranno a gara per farvi stare bene e per vedere un bel sorrisone: qualsiasi vostro capriccio verrà immediatamente soddisfatto, ma solo fino a mercoledì. Poi, un po' come Cenerentola con la carrozza, passate dall'essere adorabili anche col broncio a sbraitare, sventolando la ciabatta anche solo per un caffè che si fa attendere.

7. Acquario

Cercherai di richiamare all'ordine i tuoi neuroni, sfruttando anche l'altoparlante dello stabilimento balneare, come fanno i bambini quando si perdono sulla spiaggia. Sarà tutto inutile, però, nel tuo caso, caro Acquario, perché il tuo cervello si accende soltanto per obbligarti a pensieri profondi che non hanno nulla di leggero. Quindi sarai tu stesso a spegnerlo il prima possibile, come l'autoradio quando trasmette canzoni che non ti piacciono. Nel frattempo, anche l'amore inizia un pochino a cigolare.

6. Pesci

Marte in opposizione ancora non ha alcuna intenzione di darvi tregua e voi vi sentite stremati come chi è rimasto in ufficio per ultimo e gli tocca rispondere ai telefoni di tutti gli altri colleghi. Sappiate però che, come i colleghi, anche tutti noi, amici e parenti vostri, vi siamo particolarmente grati Pescioloni, per questa piccola ultima tornata di rottura di scatole alla quale vi sottoponete. Soprattutto sappiate che a breve ci sarà il vostro grande riscatto. Tenete duro e cercate di litigare il meno possibile!

5. Scorpione

Questa sarebbe una settimana davvero perfetta, come quei momenti nei quali ti ritrovi sul ponte di una barca a vela, un bicchiere di vino in mano e un tramonto meraviglioso davanti agli occhi. Sarebbe tutto assolutamente impeccabile se non fosse per Mercurio retrogrado a sfavore, che in qualsiasi momento romantico sembra arrivare con una secchiata di paranoie e malinconia. Il bello, conoscendoti, è che da buon mistico mancato, poeta maledetto, riuscirai a trasformare qualsiasi ansia in argomento di intrattenimento molto affascinante.

4. Leone

Se aprissi, sotto l'ombrellone, un banchetto modello psicologo, botta e risposta, potresti arrotondare decisamente lo stipendio di questo mese. La tua aria profonda e pensierosa ti rende una delle prime persone con le quali abbiamo voglia di confidarci. E tu, stranamente, stai ad ascoltare e soprattutto lasci che a rispondere siano le tue emozioni. Non ti dico proprio che sarai saggio, ma di sicuro il miglior consolatore possibile. Dovrai mettere rapidamente un'agenda per gli appuntamenti e le consulenze!

3. Toro

Goditi questa settimana nella quale, anche se dovessi vedere una stella cadente, non avresti alcun desiderio da esprimere, perché tutto quello che vuoi davvero ce l'hai già: a portata di mano. Sarà che hai imparato quanto le cose che ti fanno davvero felice siano in realtà le più semplici o sarà che per davvero questa è una settimana particolarmente fortunata, ma sta di fatto che ti sveglierai così carico la mattina da essere tu ad andare a citofonare al personal trainer per il riscaldamento muscolare.

2. Vergine

Questa sì che si chiama vita. Questa sì che si chiama vacanza! In questa settimana potresti anche essere alle piscine comunali nella periferia della città, ma ti sentiresti come al bar della spiaggia di Copacabana. La felicità infatti, il benessere e quella sensazione di non avere nulla di più da desiderare, stanno tutti nel tuo cuoricino. Finalmente, oltre a Marte che ti rende inarrestabile e anche vogliosa, puoi goderti un'ondata di Venere a favore. Quindi, oltre che travolgente, sarai pure paziente e comprensiva. Praticamente meglio di un gelato proteico e senza zuccheri.

1. Cancro

Mercoledì Venere entra nel tuo segno zodiacale e tu la smetti di piagnucolare e trasformi ogni battito di ciglia in una delle frecce di quel nanerottolo pestifero di Cupido! L'amore sarà il tuo unico pensiero e non ti peserà nemmeno togliere tutti i noccioli dalla fetta di anguria della tua dolce metà, se solo te lo chiedesse in cambio di un bacio.