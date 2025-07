L’oroscopo della settimana dal 21 al 27 luglio 2025: Ariete e Leone più riflessivi del solito

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo della settimana dal 21 al 27 luglio 2025 vede, martedì, l’ingresso del Sole in Leone con la sua energia ardente che infiamma soprattutto i segni di fuoco (Ariete, Leone, Sagittario) ma coinvolge anche Gemelli e Bilancia, spingendoli a emergere e a mettere in mostra il proprio talento. Mercoledì la quadratura tra Venere in Gemelli e Marte in Vergine porta qualche attrito nelle relazioni e nei desideri: è importante non lasciarsi trascinare da nervosismi inutili e mantenere la calma.

Il momento clou arriva venerdì con la Luna Nuova in Leone (sarà Luna Nuova già da giovedì verso le 23), che, opponendosi a Plutone in Acquario, spinge a confrontarsi con trasformazioni profonde, specialmente i segni fissi (Toro, Leone, Scorpione, Acquario).

Nel frattempo, i trigoni del Sole e della Luna a Saturno e Nettuno offrono la forza e la chiarezza necessarie per affrontare questo processo con maturità, aprendo la strada a nuovi inizi. Sarà una settimana in cui l’energia e la passione di Sole e Luna in Leone si mescolano a vibrazioni più riflessive e profonde, invitandoci a brillare con consapevolezza.

Oroscopo settimanale 21-27 luglio 2025: le previsioni segno per segno

Le previsioni della settimana per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle nella settimana dal 21 al 27 luglio 2025.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Sì, lo so, tu sei quello che parte in quarta, taglia il traguardo e poi chiede se c’era una gara. Ma stavolta no. Stavolta resti lì, vicino a chi ami, con la stessa calma di chi ha finalmente capito che l’amore non è un sprint, ma una passeggiata con gelato, musica dolce e zero notifiche. Colpa o merito di Giove, che ti abbassa i giri come se avessi dimenticato di prendere il caffè. Eppure, in questo rallentare, ci guadagni tutti quei dettagli che di solito salti: uno sguardo in più, una frase gentile, un abbraccio che resta. Non corri, non esplodi, non fai casino. Ma sorprendi. Perché quando metti il cuore in prima linea, anche senza fuochi d’artificio, riesci a conquistare più che mai.

Voto 7 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Non sei dell’umore per condividere ricette di gratitudine o per dire grazie alla vita appena sveglio: più che il canto degli uccellini, ti pare di sentire il suono stanco della moka che borbotta come te. Colpa di Mercurio che confonde e della Luna che scombina le tue certezze emotive. Ti muovi lento, come chi sa che fare in fretta non migliora nulla. Per ritrovare energia, non serve necessariamente una corsa o una lezione in palestra: basta ascoltare il tuo corpo con calma lasciando che ogni passo sciolga un po’ di tensione. Anche il semplice gesto di respirare profondamente può diventare un piccolo rituale di rinascita. E se vuoi davvero accelerare il battito, nessuno ti vieta di inventarti un ballo libero in salotto, a ritmo di quella canzone che ti mette il buon umore. Se invece preferisci l’intimità, beh… diciamo che il corpo può trovare modi creativi e divertenti per farti sentire vivo, anche senza fare troppa fatica…

Voto 6 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Hai voglia di coccole come un gatto in cerca del raggio di sole perfetto: non ti accontenti di carezze qualsiasi, vuoi quelle che ti facciano davvero sentire al centro del mondo. In questi giorni il tuo radar è sintonizzato sulle frequenze dell’affetto, e ogni parola dolce è una piccola scintilla che ti accende. Non temere di chiedere a gran voce quello che ti serve, anche se a volte sembri un megafono ambulante: i tuoi amici e chi ti vuole bene sono pronti a darti un abbraccio, virtuale o reale, per calmare quell’ansia di non sentirti abbastanza amato. L’impazienza è dietro l’angolo, ma tu sai come trasformarla in giochi di sguardi e sorrisi.

Voto 8

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

La tua settimana scivola come un weekend senza sveglia: tranquilla, ma con quel passo deciso che fa capire a tutti che qui non si scherza. Sei il tipo che ascolta davvero, non fai la “telecamera puntata sul problema”, ma piuttosto il divano comodo dove ci si può sdraiare senza paura di essere giudicati. Sai trasformare le paturnie altrui in storie divertenti da raccontare al bar e, anche quando ti senti un po’ giù, ti ritrovi a tirare fuori la grinta giusta per rimetterti in piedi, come un supereroe con il pigiama. E la cosa bella è che questo mix di dolcezza e tenacia ti rende praticamente irresistibile: chi ti incontra resta conquistato dal tuo fascino soft ma tosto. Quindi goditi questo momento. Sei un magnete per le energie positive e pure per chi ha voglia di passare un po’ di tempo con te. E fidati, non è roba da poco!

Voto 8 +

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Leone, questa Luna Nuova ti mette sotto i riflettori… ma per una volta sei tu lo spettatore curioso del tuo stesso dietro le quinte. Niente drammi da reality o post disperati sui social: sei in modalità “deep dive” nei tuoi pensieri. Le serate passate in compagnia di te stesso non saranno noiose, anzi, sarà come organizzare un mini party privato dove ogni riflessione, ogni intuizione, è un piccolo fuoco d’artificio. Ti sorprenderai a ridere delle tue idee più strane e a scoprire che, dentro quel caos apparente, sta nascendo qualcosa di prezioso. Quando tornerai in pista, sarai più carico e brillante che mai, pronto a fare il tuo ingresso da protagonista come solo tu sai fare. Nel frattempo, goditi questo tempo tutto tuo: è un’occasione rara per ricaricare le batterie, mettere ordine nel cuore e nella mente e prepararti a stupire di nuovo il mondo.

Voto 7/8

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Hai ancora Marte nel segno e si vede: hai l’energia di chi, pur di non litigare, preferisce chiudere la bocca dell’altro con un bacio ben assestato. Le tue parole? Carine, certo, e sappiamo che sai usarle. Ma niente regge il confronto con il linguaggio universale del corpo e tu lo stai parlando con una scioltezza da madrelingua. Non ti interessa fare la figura della persona morigerata, non adesso: vuoi essere il piacere in persona, quello che si presenta senza preavviso e stravolge la scaletta. Sai cosa vuoi e vai a prendertelo con un'eleganza disinvolta, quasi chirurgica, come chi sa esattamente dove mettere le mani (in tutti i sensi). Piacere, seduzione e un tocco di strategia da scacchista: non ti stai trattenendo e, per una volta, fai anche bene.

Voto 7/8

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Hai presente quei momenti in cui tutto scorre con una naturalezza imbarazzante? Tipo che ti svegli, infili la prima cosa che trovi e sembri pronta per un red carpet senza nemmeno che tu lo sapessi. E tu sei lì e stai bene nella tua pelle. Le tensioni si sciolgono come cubetti di ghiaccio dimenticati al sole e al loro posto resta spazio: per volerti bene, per non rincorrere nulla, per dire "no grazie" con un sorriso che vale più di mille spiegazioni. Sei un equilibrio che non chiede permesso, una bellezza che non urla. E forse è proprio questa la magia: sembri distratta, ma sai esattamente cosa stai facendo.

Voto 8/9

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

La verità? Hai voglia di silenzio, di aria filtrata, di pensieri tuoi e basta. Questa Luna ti scava dentro come un cucchiaino nella crema di nocciole: lentamente, profondamente e in maniera un po’ compulsiva. Le chiacchiere ti stancano e il tuo livello di socialità è pari a quello di un gatto sonnacchioso in piena estate. Tutto questo non è isolamento, ma selezione accuratissima delle energie. Mentre il mondo si agita, tu stai lì, che sprofondi in dimensioni interiori dove nessuno osa entrare senza permesso. Quando riemergerai, perché riemergerai, lo farai con quello sguardo un po’ torbido e un po’ magnetico che fa dimenticare a tutti quanto sei stato introvabile. E sì, ti farai perdonare. A modo tuo.

Voto 6 – –

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Nessuno ha detto che questa settimana sarà una festa: più che un party, sembra uno di quei lunedì mattina in cui vorresti solo restare sotto le coperte. Ti rode non poter mandare in scena le tue sfuriate, le lezioni da prof di vita o quelle battutine taglienti che solo tu sai fare. Invece ti tocca tenere tutto dentro, come quando stai per commentare una storia ma poi decidi di lasciar perdere. L’amore procede a passo lento, l’amicizia ti stringe un po’ troppo e i piaceri sembrano chiedere il conto alla fine della serata. Però la mente non si ferma: tra sbuffi e sospiri ti ritrovi a scavare in verità profonde, quasi fosse un’indagine personale più che un semplice sfogo. Anche se fai finta di fregartene, tieni bene a mente tutto quello che ti passa per la testa: ti tornerà utile.

Voto 6 – –

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Caro Capricorno, mentre tutti si lasciano travolgere da pensieri contorti come cuffiette annodate in fondo a una borsa, tu reagisci con l’efficienza di un coltellino svizzero: essenziale, deciso, multitasking. Se c’è da organizzare un trasloco improvviso, partire per un viaggio lampo o riorganizzare la dispensa in ordine alfabetico, sei nel tuo regno: mani occupate, mente sgombra. Nessuno osi parlarti di introspezione o di “sentire le emozioni fino in fondo”, tu preferisci sentirle mentre monti una libreria o sistemi il box auto. Anche in amore, niente fronzoli. Niente cuoricini, ma magari qualche scintilla inattesa tra un “passami la brugola” e un bacio rubato in corridoio.

Voto 6 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Questa settimana potresti sentirti come un tecnico in una centrale elettrica durante un blackout: tutto intorno è confuso, i segnali vanno e vengono e tu sogni solo un angolo quieto dove mettere ordine ai tuoi pensieri. Con Mercurio retrogrado che crea più domande che risposte, l’idea di spegnere il telefono e rifugiarti in un seminario su archetipi e futuri alternativi ti sembra il vero lusso. Le conversazioni superficiali ti stancano e i discorsi leggeri ti ronzano nelle orecchie come zanzare in una stanza buia. Eppure Venere ti regala una grazia silenziosa: la tua capacità di ascoltare diventa una calamita, una piccola oasi dove chi ti sta vicino si sente finalmente capito. Così, senza proclami, sarai tu a tenere accesa la luce nei momenti meno luminosi degli altri.

Voto 6

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Siete come una radio che capta tutte le frequenze contemporaneamente: voci, segnali, disturbi, pensieri vostri e altrui che si accavallano. Non è stanchezza, è sovraccarico emotivo. Anche il più piccolo “e tu, come stai?” rischia di aprire il rubinetto di mille pensieri che nemmeno sapevate di avere. Avete voglia di staccare, ma non in stile meditazione: vi basterebbe un pomeriggio con il telefono spento, un gelato che si scioglie lentamente e nessuno che vi chieda niente per un paio d’ore. La buona notizia è che questa impazienza può farvi mettere a fuoco cosa vi nutre davvero e cosa no. E no, non siete disconnessi, semplicemente state facendo manutenzione interna, come quando i computer sembrano spenti ma in realtà stanno aggiornando tutto il sistema.

Voto 5/6