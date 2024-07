L’oroscopo dell’estate 2024, le previsioni e i voti segno per segno

video suggerito

Eccoci con l’oroscopo dell’estate 2024, pronti a tuffarci non solo nel mare ma anche tra stelle e pianeti. Questa é la stagione dei flirt per eccellenza e delle nuove amicizie ma, e ovvio, dipende sempre da come la vedono Venere e Marte. E anche Mercurio!

Il pianeta dell’amore bacia a luglio i segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario) e ad agosto i segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno). Mentre Marte, la sensualità, rende audaci e frizzanti a luglio i segni di terra e ad agosto i segni d’aria (Acquario, Bilancia e Gemelli). Poi, l’abbiamo detto, c’e sempre Giove in Gemelli che amplifica la voglia di divertirci… a meno che non siamo nati sotto il segno dei Pesci o del Sagittario!

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Passati i primi 12 giorni di luglio direi proprio che tu non ti possa lamentare Ariete. Anzi! In questa estate darai leggermente e liberamente spazio alla tua traboccante voglia di vita. Merito di Marte a favore dal 20 agosto e di Venere che ti bacia già a luglio. Insomma non ti trattieni e anzi lasci che le esagerazioni del tuo cuore inondino anche chi ti sta attorno. Si sa che un Ariete di buon umore sa trascinare con se tutta la spiaggia!

Voto 8 e mezzo

Toro

Direi che la tua estate avrà molto da dire: se a luglio Marte ti rende testardo e determinato come solo un Toro sa essere, sulla delicatezza di Venere invece non si può proprio contare! D’altronde o sei concentrato sul da farsi o sulle coccole, le due cose insieme ti fanno perdere tempo. Ad agosto però anche tu capisci che é ora di mollare la presa e lasci che i sentimenti conquistino buona parte delle tue attenzioni e del tuo tempo. E allora sì che ci sarà anche spazio per qualche dichiarazione sentimentale o di un personale senso di impotenza. Capita anche ai più forti!

Voto 8 e mezzo

Gemelli

Abbiamo capito che questo è un periodo particolarmente altalenante nel quale l’universo spesso ti toglie le tue certezze più vitali e socievoli, per costringerti ad affrontare pensieri profondi. La bella notizia però è che sia a luglio che ad agosto riuscirai sempre e comunque a trovare una via d’uscita per assaporare come si deve quello che la vita ti mette nel piatto. Nel mese di luglio goditi l’amore senza il solito bisogno di strafare, mentre nel mese di agosto puoi dare libero sfogo a tutta la tua voglia di divertirti anche in modo sfrenato. Tra Marte e Giove sarà davvero difficile tenerti a freno ma tu spesso hai proprio bisogno di strapazzare la vita per goderti poi anche la stanchezza piena di risposte.

Voto 7

Cancro

Ancora per tutto il mese di luglio vivrai questa strana sensazione, che si sta facendo largo nel tuo cuoricino e nei tuoi progetti grazie a Saturno a favore, per cui i tuoi obiettivi di costruzione saranno messi prima rispetto al piacere di goderti la vita e l’amore. Insomma non sarà ancora il momento per assaporare la tua adorata pace rilassante, tra amore e famiglia. Dovrai aspettare il mese di agosto con Venere a tuo favore e Marte che abbassa notevolmente il tuo livello di energia. Ti spegnerai insomma ma soltanto dal punto di vista fattivo perché quanto a voglia di dare e ricevere amore non hai alcuna intenzione di limitarti.

Voto 7 e mezzo

Leone

Direi proprio che di questa estate non ci si possa davvero lamentare caro Leone, sarai uno dei protagonisti indiscussi! Nel mese di luglio ti stupirai addirittura della tua voglia di preferire le coccole, le chiacchiere, le cene in famiglia alle pazze serate divertenti con gli amici. Mentre infatti il pianeta delle follie (Marte) ti guarda storto, l’amore (Venere) riaffiora sotto diversi modalità ma sempre caloroso e coinvolgente. Poi, nel mese di agosto, sarà proprio nel tuo segno zodiacale che Mercurio si fermerà. Che sia quindi diretto o retrogrado direi che questa è l’estate giusta per andare in profondità dei tuoi pensieri, dei tuoi bisogni e dei tuoi sentimenti.

Voto 7

Vergine

Proprio tu, che ti lamenti sempre di tutto e anche del caldo, in questa estate 2024 sarai innamorata e bollente. Sì, stai proprio leggendo l’oroscopo giusto! Se nel mese di luglio Marte a tuo favore ti renderà decisamente provocante, per nulla trattenuta o timida, a partire da agosto avrai la sensazione che il tuo cuoricino si sia spalancato come lo sguardo di fronte al mare. Anche tu sei pronta a sentire tutta l’intensità dei sentimenti e soprattutto a navigarci dentro come un esperto pirata. Quindi, per essere l’estate con Saturno e Giove contrari, sono sicura che riuscirai comunque in ogni caso a trovare una via d’uscita. Certo, ad agosto guai a chi ti disturba mentre sei con la tua dolce metà: metti il cartello occupato alla porta della camera.

Voto 9

Bilancia

Superati i primi 12 giorni di luglio con il tuo amato pianeta Venere che ti farà sentire inadeguata e poco attraente, direi che il resto della tua estate dia davvero da fuochi d’artificio. Venere, Marte, Giove tutti a tuo favore ti fanno ritrovare l’amore, il desiderio e anche quella leggerezza che spesso ti manca e che ti fa pentire di non esserti buttata. Ecco per questa volta non correrai il rischio!

Voto 9

Scorpione

Partirai sconsolato in questo oroscopo dell’estate, caro Scorpione, soprattutto nel mese di luglio ma poi, te lo prometto, le cose miglioreranno eccome! Saranno i primi caldi o sarà il tuo cuoricino che ci mette più del dovuto a schiudersi, ma il mese di luglio (soprattutto dal 12) ti risulterà davvero faticoso come se ti si chiedesse di fare una gara internazionale di spinning sotto il sole cocente dalle due del pomeriggio. Poi però la situazione si fa decisamente più dolce, docile e il tuo cuore paziente. Non sarà certo l’estate delle follie sentimentali ma probabilmente quella delle coccole che arriveranno ancora più intense dopo i momenti di solitudine delle prime settimane.

Voto 6

Sagittario

Diciamo proprio che, soprattutto nel mese di agosto, avere a che fare con te sarà molto difficile e il fuoco del tuo carattere sarà ridotto alla fiammella di un cerino. Tutta colpa di Venere e Marte entrambi contemporaneamente a sfavore che ti renderanno praticamente impossibile non solo attaccare bottone ma anche rispondere a delle domande di routine. Quindi, consapevole di ciò, sono sicura che tu sia abbastanza sveglio per sfruttare l’amore di Venere nel mese di luglio in cui, non ri donerà voglie erotiche, ma di certo ti farà spuntare sorrisoni sul faccino molto più spesso. D’altronde si sa che questa è un’estate difficile nella quale il tuo carattere spumeggiante viene decisamente messo alla prova: Saturno e Giove vogliono ricordarti quanto sia importante sapersi fermare, ogni tanto.

Voto 5

Capricorno

Anche se in modalità completamente differenti ma direi che i due mesi estivi riserveranno, ciascuno a modo suo, delle belle sorprese! Se nel mese di luglio, grazie a Marte, e dopo il 12 (libero da Venere a sfavore) ti ritroverai spesso ad abbandonarti a piaceri sfrenati senza coinvolgere la ragione, per l’amore fatto di coccole dovremo aspettare agosto. Anzi, voglio esagerare: per buona parte del mese di agosto avrai non soltanto Venere ma anche Mercurio a tuo favore. Questo significa che i tuoi sentimenti troveranno anche il modo migliore possibile per essere espressi: ti conviene prenotare fin da subito il posto sulla spiaggia per serenate e dichiarazioni.

Voto 8

Acquario

Il mese di luglio sarà decisamente in salita con Marte e anche mercurio contemporaneamente a sfavore. Questo significa che avrai l’impressione di non avere davvero niente da dire e soprattutto nessun interesse nell’ascoltare quello che ti viene proposto dall’esterno. Il tuo cervello è in pausa di riflessione e per il momento non dà segni di vita. Marte a sfavore invece ti rende irritabile e non soltanto quando qualcuno ti urta accidentalmente. Dal 21 del mese di luglio però la sinfonia cambia: proprio questo Marte si mette a favore. Non contare troppo sugli sguardi dolci o sullo charme sapiente ma piuttosto punta tutto sull’energia: vitale, dirompente, sarai di quelli che ballano fino a notte fonda e che si buttano a capofitto in qualsiasi nuova esperienza, dallo sci acqua fino alle prestazioni erotiche in luoghi decisamente non convenzionali.

Voto 7

Pesci

Diciamo pure che questa estate sarai davvero un tipino difficile, soprattutto nel mese di agosto quando tra Venere e Marte sembreranno mettersi d’accordo per darti fastidio. Ti sarà faticoso, se non praticamente impossibile, sopportare persone intorno a te quindi di spiagge sovraffollate e di locali nei quali stare gomito a gomito con gli altri proprio non se ne parla. Forse, onorando proprio quella che è la tua natura, potrebbe essere il momento giusto non tanto per darti alla pazza gioia ma piuttosto per goderti un po’ di silenzio. Non dimenticarti che tu sei l’ultimo dei 12 segni zodiacali, quello che più di tutti è a contatto con il metafisico, la profondità del sentire e l’altezza del sognare.

Voto 5