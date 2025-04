video suggerito

Oroscopo di aprile 2025, le previsioni del mese segno per segno: Cancro e Scorpione realizzano obiettivi L’oroscopo del mese di aprile 2025 vedrà finalmente Marte lasciare il segno del Cancro dove sosta da gennaio, dovremo attendere il 17 aprile per vederlo passare in Leone! Le previsioni astrali di Ginny segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo del mese di aprile 2025 sarà fin da subito particolarmente chiacchierato con Nettuno, Il pianeta della creatività e della spiritualità, che si sposta nel segno dell'Ariete dopo 14 anni nel segno dei Pesci. In Pesci però ritornano, camminando in moto retrogrado, Venere e Mercurio. Tutto ciò dà una grande scossa alla creatività che non ha alcuna intenzione di trattenersi. Marte, infine, il 17 del mese avanza nel segno del Leone dopo una sosta in Cancro che durava dai primi di gennaio. Ecco le previsioni astrali segno per segno per il prossimo mese.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Tu nello specifico e tutti voi segni di fuoco vi sentite grandi protagoniste di questo mese di aprile. E direi che ne hai tutte le ragioni! Ti sei praticamente sbarazzato di Venere e Mercurio che iniziavano ad essere particolarmente noiosi, presuntuosi e soprattutto insidiosi, dato che si trovavano nel tuo segno in moto retrogrado. Quindi adesso, nella prima parte del mese ti godi una spiritualità ritrovata, una calma silenziosa e una necessità di prenderti tutto il tempo possibile per guardare negli occhi le tue emozioni più profonde. Più insicuro, forse ma anche capace di rallentare. Poi, dal 17 del mese, ti sentirai decisamente pronto a ritornare sul palcoscenico, in pista, nel mezzo del dancefloor. Sarà quello il momento nel quale tutto il pensare, il sentire, il rimuginare ti renderanno determinato a dire quello che pensi.

Voto 8

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Ti piace decisamente di più questo mese di aprile rispetto al mese di marzo. Finalmente il tuo amato pianeta dell'amore, Venere, ritorna a tuo favore e tu ti godi la primavera anche dal punto di vista dei piaceri carnali, delle voglie sbarazzina, dei capricci pruriginosi. Nessuno potrà dire che tu non sia capace di vivere l'amore completamente! Vedi però di applicarti subito in tutte le smancerie che riuscirai a raccogliere perché dalla metà del mese, quando Marte si sposta nel segno del Leone, vivrai una brusca frenata dal punto di vista del desiderio. Alla faccia della primavera e del suo risveglio ormonale, con Marte a sfavore nella seconda metà del mese di aprile sarà difficile anche sganciarti un bacetto.

Voto 7 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Sembra proprio che l'universo voglia convincervi, di nuovo, a mettervi in discussione. Vi toglie tutte le certezze, tutte le facilità, persino la grande capacità che avete da sempre di cavarvela in qualsiasi situazione anche se non avete studiato la lezione. E invece Mercurio, Saturno e Venere sono tutti a vostro sfavore e vi sarà davvero difficile usare quello charme sbarazzino per risolvere la situazione e uscirne sempre alla grande. Questa volta dovrete dire qualche "ho sbagliato", "scusa" in più! È comunque un ottimo momento per fare con onestà il punto della situazione, anche nelle relazioni sentimentali.

Voto 5

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

La prima parte del mese di aprile sarà davvero quella del tuo oroscopo perfetto! Marte nel tuo segno zodiacale oramai ti ha reso consapevole di quello che puoi chiedere, ottenere, di quello che vali. Venere e Mercurio a favore, anche quando sono retrogradi, fanno sì che le tue nuove battaglie non le metterai in campo con aggressività, che proprio non ti appartiene, ma sempre con amore, ascolto, condivisione. Insomma una situazione perfetta! Ti dispiacerà abbandonare Marte e tutta la sua sensualità il 17 aprile ma stai tranquillo che resterà comunque nel settore dei piaceri, senza che tu possa dimenticarti velocemente di quanto sia bello abbandonarcisi.

Voto 9

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Aspetti con tanta ansia il 17 aprile quando il pianeta Marte, finalmente, entrerà nel tuo segno zodiacale. Dico finalmente perché sono diversi mesi, a partire dai primi di gennaio, che Marte si trova nel segno del Cancro e quindi in una posizione dalla quale ti ha tolto sicurezze, voglie, determinazione. sono sicura che tu abbia capito perfettamente la lezione e che possa goderti al massimo le sue forze, le sue energie quando arriveranno a renderti praticamente irresistibile. Per fortuna, proprio negli stessi giorni anche Mercurio tornerà a tuo favore il che ti renderà capace di raccontarci con grande coinvolgimento quello che hai compreso in questi mesi, un po' solitari e pensierosi.

Voto 6

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Diciamoci la verità, perché sai che con te parlo in modo schietto: anche questo mese di aprile potrebbe essere particolarmente faticoso con Venere e Mercurio (ma soprattutto Venere) proprio in opposizione. Questo significa che sarà davvero difficile mantenere la lucidità, soprattutto quella che ti serve per rispondere alle domande che Giove e Saturno continuano a farti. Se vuoi un consiglio dall'astrologa prenditi tempo, spazio, disdici tutti gli impegni che puoi e lascia che siano i sentimenti veri, i bisogni veri a venire a galla da soli. Ti stupirai di quante poche cose ti servono per stare bene. Potrebbe essere davvero un mese meravigliosamente sorprendente anche se non proprio leggero.

Voto 5 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Mi sento proprio di dire che questo mese di aprile potrebbe essere davvero il primo dall'inizio del nuovo anno nel quale tiri un bel sospiro di sollievo. Venere e Mercurio quando si trovano nel segno dei Pesci (quindi per quanto riguarda Venere tutto il mese) non ti danno più fastidio e soprattutto si sta allentando la morsa di Marte in quadratura che addirittura dal 17 aprile passa a favore. Sono stati per te mesi di grande stanchezza e nei quali sei stata probabilmente costretta a toglierti quella maschera di diplomazia e correttezza. Adesso che le cose si fanno più semplici e morbide, ti consiglio di mantenere quell'indipendenza e soprattutto quella lucidità nei tuoi bisogni che hai conquistato con tanta fatica!

Voto 6 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Sembra proprio che questo universo ti voglia baciare e tu di certo non ti tirerai indietro. Soprattutto fino al 17 del mese, con Venere, Mercurio e anche Marte tutti a tuo favore senti di poter lasciare tranquille le famose paranoie per le quali sei noto in tutto lo zodiaco. Questo sembra essere un mese di leggerezza, nella realizzazione di cose, grande elasticità anche nell'affrontare i piccoli intoppi inattesi di Urano in opposizione. Parlo soprattutto per la terza decade che però potrà contemporaneamente godere di Saturno e Marte a favore. Quindi insomma, non un mese noioso e insignificante ma piuttosto ricco, ricchissimo di emozioni e non solo dal punto di vista sentimentale.

Voto 8

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Hai proprio l'impressione con questo oroscopo del mese di aprile di non riuscire ad uscire dal tunnel! Di nuovo Venere e Mercurio sono in quadratura e tu non riesci proprio a ritrovare quella voglia di condividere emozioni, momenti intimi, anche idee e progetti. Hai solo il desiderio di startene solo soletto e qui probabilmente saranno libri, podcast, film e qualsiasi cosa posso aiutarti a riempire la mente ad essere i tuoi momenti preferiti. Qualsiasi genere di condivisione con gli esseri umani in carne ed ossa ti risulta piuttosto fastidiosa. Le cose miglioreranno un pochino con Marte a favore dal 17 aprile quando, perlomeno, ti tornerà voglia ed energia per muoverti anche nello sport. È primavera, benché nel tuo cuoricino sia ancora autunno inoltrato.

Voto 6

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

La cattiva notizia è che dovrai ancora vedertela per 17 giorni con Marte in opposizione ma la buona notizia è che poi finalmente te lo toglierai di torno! Tieni duro ancora per questi 15 giorni nei quali la stanchezza, sia fisica sia mentale, ti renderà nervoso ogni inizio di giornata. Per fortuna però proprio in questo mese il pianeta dell'amore sembra volerti coccolare e ricordarti quanto, proprio nei momenti in cui ti senti solo e indeciso, l'amore e le amicizie possono guidarti davvero. Spero che questi mesi ti abbiano insegnato che quando la tua determinazione viene scalfita, non serve proseguire come se nulla fosse, ma piuttosto fermarsi e cambiare prospettiva. Ad aiutarti in questi giorni ci saranno le persone che ami, ritieniti fortunato!

Voto 6

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Anche di questo mese di aprile, caro il mio Acquario, non ci si potrà proprio lamentare. Almeno fino al 17 del mese! A quel punto infatti Marte si sposterà nel segno del Leone quindi in opposizione proprio a te. È vero che avere Marte in opposizione in un momento dinamico come la primavera può significare non stare al passo con gli altri quanto a progetti, voglia di uscire, novità ed entusiasmo. È anche vero però che tu sei ben sostenuto da Giove e, per buona parte del mese, anche da Mercurio. Insomma, mi sento di dire che questo Marte potrà fare pochi danni. Anzi, dato che tu sei un segno particolarmente socievole e dato che Giove ha amplificato proprio questa tua caratteristica, un po' di Marte in opposizione non può che chiederti di rallentare e quindi di esplorare, di nuovo, la tua parte più intima.

Voto 7

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Venere e Mercurio sono ritornati nel vostro segno zodiacale e, soprattutto il pianeta dell'amore, qui starà per tutto il mese di aprile! Nel primo periodo del mese, quando saranno entrambi retrogradi, sentirete amplificate le campane della vostra introspezione, dei vostri pensieri profondi, anzi e dubbi compresi. Però si sa che voi siete un segno zodiacale assolutamente capace di reggere questo maremoto emotivo. Godetevi gli ultimi 15 giorni di Marte a favore per sbizzarrirti anche quanto a fantasie erotiche.

Voto 7