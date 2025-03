video suggerito

Nettuno entra in Ariete dal 30 marzo 2025: il significato e gli effetti su tutti i segni zodiacali Il 30 marzo 2025 Nettuno entra nel segno dell'Ariete fino al 2039: un nuovo idealismo più concreto e incentrato sul singolo. Sarà a favore di tutti coloro che sono nati nei primi 5 giorni del segno del Leone, del Sagittario, dei Gemelli, e dell'Acquario. Ecco quali saranno gli effetti su tutti i segni zodiacali.

Il 30 marzo 2025 Nettuno, il pianeta che l'astrologia lega simbolicamente alla spiritualità e alla creatività, entra nel segno dell'Ariete. Si muoverà soltanto nei gradi 0,1 e 2 del segno dell'Ariete fino al 23 ottobre 2025, quando rientrerà nel segno dei Pesci sostando solamente nell'ultimo grado. Poi, ufficialmente e definitivamente, il 27 gennaio 2026 passerà nel segno dell'Ariete dove resterà fino al 2039.

Nettuno è un pianeta lento, il pianeta più lontano dal Sole di tutto il sistema solare ad ora conosciuto. La sua orbita dura 164 anni e l'ultima volta che si è trovato nel segno dell'Ariete era il 1870. Nettuno è un pianeta che simbolicamente viene legato al pensiero alto, ampio, metafisico: è il pianeta della filosofia, della religione, delle ideologie, delle correnti creative ma anche delle idee che stanno alla base di grandi rivoluzioni sociali e culturali. Nettuno è l'idea sotto al gesto, all'evento, all'oggetto. Come ci spiega anche l'astrologo Marco Pesatori se non ci fosse una ritualità che definisce i valori della cerimonia del tè per i giapponesi, resterebbe soltanto la preparazione del tè. Nettuno entra nel segno dell'Ariete dopo 14 anni passati nel segno dei Pesci, il suo segno zodiacale più idoneo. In questi 14 anni ha permesso un ritornare a galla dei valori spirituali, filosofici e mistici.

Cosa significa Nettuno in Ariete fino al 2039

Ovviamente noi astrologi facciamo diverse previsioni in merito a che cosa possa accadere con l'ingresso di Nettuno nel segno dell'Ariete, basandoci anche su quello che abbiamo vissuto, soprattutto a livello mondiale, la volta scorsa. Sarà possibile quindi una maggiore e più chiara, diretta e impulsiva presa di posizione dal punto di vista sociale: il singolo essere umano torna ad essere consapevole della forza del suo pensiero. Nuovi leader spirituali potranno presentarsi con una maggiore chiarezza di esposizione anche di idee, promesse e progetti. Le ideologie probabilmente passeranno dall'essere elevate ma confuse (come sono state durante i 14 anni di Nettuno in Pesci) all'esprimersi con grande chiarezza nella vita quotidiana.

L'Ariete è il segno zodiacale della nascita, della rinascita, delle energie creative alla loro massima potenza e per questo gli anni di Nettuno in Ariete probabilmente vivranno anche una nuova e vitale creatività dal punto di vista artistico, culturale e ideologico. Credo anche, ma questa è ovviamente una mia idea personale, che Nettuno in Ariete porterà ad un riconoscimento ufficiale di forme di vita extra terrestre.

La grande particolarità di Nettuno in Ariete è che tra il 2025 e il 2026 questo pianeta si troverà congiunto a Saturno, nei primissimi gradi dell'Ariete appunto, ma anche in sestile rispettivamente a Plutone in Acquario e ad Urano in Gemelli. Questi due aspetti contemporaneamente parlano della necessità di prendere posizione, di farsi sentire, ma anche di accelerare la corsa verso il futuro. Dal punto di vista tecnologico, dell'intelligenza artificiale andiamo verso nuove stravolgenti scoperte che nel giro di pochissimo entreranno a far parte, molto probabilmente, del nostro quotidiano.

La mia visione ottimista di questi aspetti mi spinge a credere che soprattutto il grande triangolo tra Plutone, Nettuno e Urano, parli di una battaglia per vedere riconosciuti i diritti e le libertà di ciascuno con una visione avanguardista, libera e di grande rivoluzione intellettuale.

Gli effetti di Nettuno in Ariete su tutti i segni zodiacali

E come succede per tutti i pianeti lenti anche a Nettuno, quando coinvolge il singolo, è davvero un transito (che dura circa 1 anno per ciascuno) di cambiamento e di evoluzione personale. Questo però accade ovviamente molto raramente perché, muovendosi lentamente lungo il cerchio dello zodiaco, coinvolge pochissime persone di ogni segno zodiacale.

Nello specifico, tra il 2025 e il 2026, toccherà solo i primi 4° (su 30) del segno dell'Ariete e quindi sarà a favore di tutti coloro che sono nati nei primi 5 giorni del segno del Leone (fino al 26 luglio), del Sagittario (fino al 27 novembre), dei Gemelli (fino al 25 maggio) e dell'Acquario (fino al 25 gennaio). Queste persone vivranno un momento di grande creatività, spiritualità, apertura delle emozioni in tutte le relazioni. I nati nei primi 5 giorni del segno dell'Ariete (fino al 25 marzo) avranno Nettuno in congiunzione (insieme a Saturno) il che amplificherà il loro sentire, ma contemporaneamente potrebbe portare un forte grado di confusione.

A doversela vedere invece con Nettuno a sfavore tra il 2025 e il 2026 saranno i nati nei primi 5 giorni dei segni zodiacali della Bilancia (fino al 27 settembre), del Cancro (fino al 26 giugno) e del Capricorno (fino al 26 dicembre). Questo transito porterà un momento di "crisi esistenziale" ovvero di confusione ma anche di bisogno di fermarsi e rivedere, riconsiderare, ripensare e rivalutare la propria vita. È un momento di grande profondità, non sempre facile da vivere ma di sicuro che permette di ritrovare il senso delle cose.