L’oroscopo di giovedì 4 giugno 2026: Ariete e Bilancia allergici alle coccole

C’è anche nell’oroscopo di giovedì 4 giugno 2026 un’intensità emotiva che rende difficile il dialogo amoroso: Luna e Venere sono ancora opposti tra loro.

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Ariete

Non è che in questo momento tu sia realmente insoddisfatto, è più una sensazione di fastidio continuo, come se una lunga serie di piccoli eventi stesse andando nella direzione opposta rispetto a quella che avevi immaginato. Mercurio in quadratura, Venere storta e una Luna parecchio nervosa ti rendono insofferente anche davanti alle situazioni più banali. Proprio come accaduto dopo il restauro del celebre mosaico del toro nella Galleria Vittorio Emanuele di Milano, che per molti ormai sembra aver perso completamente la sua identità trasformandosi quasi in un semplice bue. Cerca di non irrigidirti troppo: alcune situazioni hanno semplicemente bisogno di tempo per trovare una nuova forma.

Toro

Che tu sia un autentico concentrato di glamour e sicurezza in questo periodo non ci sono assolutamente dubbi. Venere a favore illumina ogni tua qualità, Marte nel tuo segno aumenta il magnetismo e oggi anche la Luna ti regala quella sensibilità elegante che ti regala un aplomb quasi impeccabile. Hai addosso un fascino così potente che potresti tranquillamente indossare i celebri Capri pants tornati in voga e resi iconici da Jacqueline Onassis, quei pantaloni che stanno bene praticamente solo a Gigi Hadid. Eppure tu riusciresti a renderli perfetti. Questo è il tuo momento: puoi osare negli outfit, nei sentimenti, nelle parole e persino nelle scelte più coraggiose.

Gemelli

Avete finalmente l’occasione per fermarvi un momento, respirare e trarre delle conclusioni importanti senza dover correre immediatamente verso l’argomento successivo. Quando Mercurio, il vostro pianeta dominante, saluta un segno, lascia dietro di sé una strana ma preziosissima quiete mentale. È il momento perfetto per fare ordine, osservare i risultati e comprendere davvero ciò che avete costruito negli ultimi tempi. Potreste arrivare a intuizioni importanti proprio come i ricercatori delle Galápagos che, dopo oltre dieci anni di studi, sono riusciti finalmente a comunicare al mondo l’esistenza di una nuova minuscola specie di polpo degli abissi. Alcune scoperte hanno bisogno di tempo, silenzio e maturazione prima di essere raccontate.

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Cancro

Il cielo continua a puntare fortissimo su di te in tutti gli ambiti: mentale, sentimentale, fisico e persino sexy. Eppure oggi ti senti stranamente poco soddisfatto, quasi come se qualcosa non fosse davvero allineato nel modo giusto. La Luna storta ti spinge a guardarti attorno con uno sguardo più critico ma attenzione a non cadere nella trappola delle inutili comparazioni. È vero che, secondo alcuni studi, quasi il quaranta percento delle persone percepisce le patatine rubate dal piatto degli altri come più buone delle proprie. Però questo non significa che il proprio piatto sia peggiore. Rischi di guardare troppo ciò che fanno gli altri dimenticandoti di quanto valore ci sia già nella tua vita.

Leone

Hai bisogno di concederti piccole soddisfazioni semplici, immediate e soprattutto facilmente raggiungibili. Marte in quadratura continua a toglierti parecchie energie e oggi devi assolutamente imparare a dosarle con grande strategia. Niente imprese titaniche o programmi troppo impegnativi. Il tuo mood ideale è molto più vicino alla felicità dei fan di One Piece che finalmente non dovranno più volare fino in Giappone per acquistare gadget ufficiali dell’anime, visto che è stato inaugurato il primo pop-up store ufficiale direttamente a Milano. Devi puntare su piaceri piccoli ma estremamente gratificanti.

Vergine

Sei una vera leader delle innovazioni più importanti, quelle che guardano avanti e che vogliono davvero cambiare la struttura della società e persino dell’ambiente. Mercurio e Luna a favore ti rendono lucidissima, visionaria e incredibilmente concreta nel trovare soluzioni intelligenti. La proposta di Genova di sostituire sempre più cemento con spazi verdi incentivando il de-paving sembra uscita direttamente dalla tua mente: pratica, moderna e orientata a un futuro più evoluto. Questo è il momento perfetto per riprendere in mano quei progetti che tieni chiusi nel cassetto da troppo tempo.

Bilancia

Hai la netta sensazione che il mondo stia andando completamente alla rovescia e sinceramente, con i transiti di oggi, è anche difficile darti torto. Venere e Mercurio in opposizione complicano rapporti, comunicazione e umore, mentre la Luna stortissima ti fa percepire ogni situazione come un piccolo muro di gomma contro cui sbattere inutilmente. Ti senti esattamente come Kathleen, la giovane donna senza un braccio che è stata fermata e multata dalla polizia perché “usava il telefono mentre guidava”, nonostante fosse fisicamente impossibile. Hai l’impressione che nessuno stia davvero guardando la realtà per quella che è. Invece di innervosirti ulteriormente, cerca di alleggerire. A volte il miglior modo per sopravvivere alle giornate assurde è riderci sopra e aspettare che passi la tempesta cosmica.

Scorpione

Oggi ti senti finalmente pronto a sfidare tutti quei blocchi e quella stanchezza che Marte in opposizione aveva fatto emergere negli ultimi tempi. La Luna, Mercurio e Venere a favore ti restituiscono sfrontatezza, voglia di osare e soprattutto quel coraggio quasi spericolato che ti era mancato tantissimo. Hai la stessa energia delle nuove montagne russe “Rancho de la Tormenta” del parco Six Flags Over Texas, progettate per superare record mondiali in ben sei categorie diverse. Vuoi andare oltre ogni limite, senza remore e senza più paura di esagerare. Ti senti pronto a spingere sull’acceleratore, a vivere più intensamente e soprattutto a dimostrare a te stesso che puoi ancora stupirti.

Sagittario

Quando si parla di avventura, scoperta e momenti goderecci tu resti sempre il compagno ideale. Finalmente ti sei liberato da Mercurio in opposizione e la mente torna lucida, curiosa e incredibilmente ricettiva. Hai voglia di imparare, studiare, esplorare e soprattutto di goderti tutto ciò che la vita può offrirti senza più quella confusione mentale che ti rallentava nelle ultime settimane. Ti vedo già prontissimo a organizzare un viaggio in Georgia per visitare la celebre cantina di Stalin con le sue quarantamila bottiglie storiche, comprese rarissime etichette francesi e georgiane dell’Ottocento. Relax, cultura, scoperta e piacere: sinceramente oggi non potresti chiedere di meglio.

Capricorno

Hai assolutamente il coraggio di dimostrare quanto vali e soprattutto quanto spesso tu abbia avuto ragione ben prima degli altri. Il problema oggi non è la sostanza, perché quella c’è eccome, ma la forma. Mercurio e Venere in opposizione confondono comunicazione, stile e perfino l’immagine che trasmetti. Sei un po’ come Dan Greaney, autore dei Simpson, che dopo aver “previsto” l’elezione di Trump decide di candidarsi alla presidenza americana travestendosi da moderno Nostradamus. Le idee ci sono, il cuore pure, ma il modo in cui le presenti rischia di risultare sopra le righe.

Acquario

In questo momento sarebbe davvero meglio evitare prove sotto sforzo, sia fisiche che mentali. Marte in quadratura continua a metterti parecchio sotto pressione e il rischio è quello di pretendere troppo da te stesso proprio quando il sistema avrebbe invece bisogno di rallentare. L’effetto è molto simile a quello del razzo Blue Origin esploso sulla rampa di lancio durante un test di accensione del motore: tanta preparazione, tantissime aspettative, ma il momento non era ancora quello giusto per performare davvero al massimo. Ecco, anche tu oggi devi capire che rimandare non significa fallire. Significa semplicemente rispettare i tuoi tempi.

Pesci

Avete quella rarissima capacità di andare oltre convenzioni, schemi e limiti mentali con una naturalezza davvero disarmante. Mercurio, Luna e Venere a favore vi rendono aperti, inclusivi, visionari e soprattutto capaci di immaginare un futuro molto più evoluto rispetto a quello che tanti altri riescono anche solo a concepire. Vi muovete esattamente nella stessa direzione della scelta fatta dagli scout cattolici Agesci, che hanno deciso di non considerare più l’orientamento sessuale e di genere dei capi educatori come elemento discriminante, ma anzi come possibile valore aggiunto. Voi oggi ragionate proprio così: abbattete muri, aprite possibilità e riuscite a vedere ricchezza dove altri vedono ancora differenze da giudicare.