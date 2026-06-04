L’oroscopo di venerdì 5 giugno 2026: curiosità sentimentale per Acquario e Gemelli

Che nessuno osi sottovalutare il bisogno di libertà ed indipendenza di Acquario, Gemelli, Sagittario e Bilancia. La luna è potentissima nell’oroscopo di venerdì 5 giugno 2026!

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Ariete

La luna è tornata a tuo favore, ma anche oggi dovrai vedertela con Mercurio, Venere e anche Giove, tutti a sfavore. Insomma, è probabile che il tuo entusiasmo, anziché essere coinvolgente, sia generatore di ansia per le persone che ti stanno intorno e non sono sicure di fare la cosa giusta, generando una possibile tua esplosione. Sei un po' come il Bluetooth denominato "bomba" che ha fatto tornare indietro un volo per Palma di Maiorca: effettivamente destava una certa inquietudine.

Toro

Dato che con la luna storta sarai decisamente più sfuggente rispetto ai giorni scorsi, nei quali, dobbiamo ammetterlo, ci hai davvero abituati benissimo con coccole e amore, avrai bisogno di un alibi che ti dia un attimo di respiro dalle nostre richieste di attenzioni. Quanto invidi i bambini cinesi di una scuola in cui è stato provato che sia stato un cervo a mangiare i loro compiti in classe! Lo vorresti anche tu, un alibi così!

Gemelli

Con la luna a tuo favore oggi, la tua creatività raggiunge dei picchi di umanità, fantasia e dolcezza insieme. Quello che dici con grande spontaneità sarà accolto dalle persone che ti stanno intorno come una frase sulla quale riflettere davvero, anche se tu non avevi intenzione di essere questo guru. Sei un po' come il video che sta girando in rete: dei ragazzini che nella periferia di Napoli stanno giocando a basket in un campetto dove in realtà il canestro non esiste.

Cancro

Senti di essere uno dei grandi protagonisti dell'oroscopo di questi giorni, con tutti i pianeti che transitano nel tuo segno zodiacale. Senti di essere amato, di essere capito e di poterti esprimere con naturalezza, ma comunque resta una certa tensione, un'ansia da prestazione, un po' come per i finalisti del premio Strega, che a breve vedranno aggiudicato l'ambito premio.

Leone

Oggi senti davvero che sarebbe giunto il momento di ritirarti e riposarti, alzare bandiera bianca. Non è certo soltanto colpa del caldo, caro Leone, ma i tuoi nervi hanno bisogno di un po' di riposo. Soprattutto, questo è uno spoiler in vista delle grandi energie che ti faranno ballare sui tavoli per tutta l'estate. Ti senti un po' come Berrettini che si è ritirato dai quarti del Roland Garros per problemi muscolari.

Vergine

Ti piace quando, come oggi, il tuo talento viene riconosciuto e soprattutto riconfermato, perché si sa che sei affamata di riconoscimenti, di pacche sulla spalla, ma anche particolarmente fedele. Il brivido del cambiamento non fa per te, quindi oggi senti che i tuoi rapporti sono davvero solidi e la cosa ti piace parecchio. Ti senti come Leclerc, che ha rinnovato l'accordo pluriennale con il team di Maranello della Ferrari.

Bilancia

Oggi la Luna è a tuo favore e tu ti godi un momento di maggiore relax, un attimo in cui riesci a ritrovare spazio per dialogare con le tue emozioni e i tuoi sentimenti. Fossi in te, ne approfitterei. Il periodo, infatti, con Mercurio e Venere a sfavore, risulta carico di dubbi e tensioni, un po' come, per i meteorologi, il possibile arrivo di un super El Niño nel sud Europa per questa estate.

Scorpione

Oggi, caro Scorpione, con Marte sempre in opposizione che ti sfianca, ti strema e ti innervosisce anche un po', e la luna storta che proprio non aiuta, senti di meritarti la pensione come la mascotte dell'Arma dei Carabinieri, Briciola, che ha sfilato il 2 giugno per l'ultima volta dopo 13 anni di onorato servizio.

Sagittario

Con anche la luna a favore, oggi, caro il mio Sagittario, sarai amorosamente irresistibile. Hai voglia di divertirti, ma di farlo senza clamore, con la leggerezza, la spontaneità e l'immediatezza che ti contraddistinguono quando stai bene, e oggi ti senti davvero bene. Sei come la nuova coppia adorabile formata da Kendall Jenner e Jacob Elordi, che si fa fotografare nei ristoranti più alla mano, nei momenti di dolci effusioni e selfie con i camerieri.

Capricorno

Lo sai bene che, per colpa di Venere e Mercurio in opposizione, i tuoi modi anche oggi possono non essere dolci, amorevoli e generare apprezzamenti e applausi. Però sai anche che i tuoi modi sono risolutivi, fattivi, concreti e, soprattutto, portano al risultato. Ti senti come l'autovelox di un comune bellunese di pochi abitanti che, in realtà, fa incassare due milioni in un anno. Spiacevole, sì, ma effettivamente molto utile.

Acquario

Quanto ti piace essere irriverente oggi, con Marte a sfavore, ma la luna che ti dà quella capacità di arrivare al cuore delle persone. Questa capacità, diciamocelo, non è sempre attiva in te e spesso nemmeno ne senti il bisogno. Oggi, però, potresti essere come il sindaco di New York che firma un ordine esecutivo per abolire temporaneamente l'orario della buonanotte per i bambini della sua città. Ovviamente uno scherzo, ma per loro diventa un idolo.

Pesci

L'autoironia, per fortuna, è il tuo forte oggi, caro Pesci, quindi anche le grandi dichiarazioni d'amore le fai con un tocco di spirito, una risata, un tono irriverente che però non toglie certo romanticismo. Sei come Lewis Hamilton che pubblica la prima foto insieme alla nuova fiamma Kim Kardashian, con la quale pare che le cose vadano a gonfie vele. Nella foto, però, lei, con una smorfia impaurita, sta sbandando in bicicletta.