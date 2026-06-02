L’oroscopo di mercoledì 3 giugno 2026: confusione emotiva per Ariete e Cancro

Le emozioni sono forti nell’oroscopo di mercoledì 3 giugno 2026. Ma anche molto confuse, con Mercurio quadrato a Nettuno e la Luna in Capricorno che si scontra con Venere.

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Ariete

Con Luna e Venere entrambi storti, avrai proprio bisogno di essere visto, di essere ascoltato. E per questo, probabilmente, farai anche delle cose non del tutto lucide, insomma, qualche capriccio o qualche azione totalmente sconsiderata, solo per attrarre l'attenzione, della quale ti senti totalmente privo. Capisci perfettamente chi ha rubato di nuovo la banana di Cattelan al museo Pompidou di Metz, che poi, una volta tolta dall'opera, è soltanto una banana.

Toro

L'amore per te oggi è qualcosa di talmente forte e potente che non hai alcuna intenzione di esporlo ai pettegolezzi altrui. Te lo vivi con intensità, profondità e soprattutto intimità. Insomma, niente foto sui social o esibizioni pubbliche, ma tra te e la persona che ami sai benissimo che le cose vanno davvero alla grande. Sei come Dua Lipa che a Londra dice il primo sì in gran segreto.

Gemelli

Marte, nel segno zodiacale che ti precede, ti rende decisamente impulsivo e confuso. Non avendo più Mercurio ad aiutarti effettivamente, potresti agire molto prima di accendere il cervello. Così ha fatto la solita turista accaldata a Roma, che si è tuffata nella Fontana di Trevi per poi scusarsi e pregare i poliziotti di non farle la multa.

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Cancro

Le emozioni sono fortissime, ma con la luna storta farai davvero fatica a gestirle. Se senti un vuoto o anche un pieno nel cuore, in tutti i casi lo farai traboccare, in modo particolarmente evidente. Potresti commuoverti addirittura alla notizia che i delfini rosa esistono davvero in natura e ne sono stati avvistati 14 esemplari.

Leone

Con Marte, sempre a sfavore, non vedi l'ora di polemizzare e, in realtà, lo fai anche con un pizzico di ironia beffarda, perché ti piace davvero cogliere in fallo le persone che hai intorno e divertirti un po', con amore, s'intende, a prenderle in giro. Sappi che questa cosa farà spazientire molti, ma per te è proprio irresistibile.

Per esempio, sarai tu uno dei primi a lamentarti del restauro dei famosi testicoli del toro nella Galleria Vittorio Emanuele di Milano, che, appunto, adesso, più che un toro, sembra un bue.

Vergine

Con la Luna, Venere, Mercurio e anche Marte tutti a favorissimo oggi, non ti ferma davvero nessuno, cara Vergine, e se hai un progetto, ma soprattutto un principio, un'idea, un valore importante da passare alla comunità, difficilmente riuscirai a stare zitta. Applaudi a Bruce Springsteen che sfida la Casa Bianca con il Power to the People Festival e una super line-up rock.

Bilancia

Le cose facili non ti piacciono proprio per niente, caro Bilancia. Hai la sensazione anche tu di essere uno dei partecipanti polacchi alla sfida ai mondiali di scacchi subacquei. Non bastavano gli scacchi, anche subacquei. Insomma, un po' la vita effettivamente è faticosa in questi giorni e un po', diciamolo, te le cerchi.

Scorpione

Le emozioni sono fortissime e, per colpa di Marte, ancora meno del solito sopporti i confini, le regole, i doveri e gli orari. Insomma, anche tu ti senti assolutamente vicino e comprensivo nei confronti dei cavalli pronti per la parata del 2 giugno, che a Roma sono fuggiti e si sono fatti rincorrere dai militari, galoppando tra le automobili della città. Anche tu, in fondo, avresti fatto lo stesso.

Sagittario

Senti aria di libertà e di indipendenza, finalmente, oggi, giorno in cui nessun pianeta sembra darti fastidio, da quando ti sei liberato di Mercurio in opposizione. Il tuo cervello galoppa e subito dietro lo rincorre il cuore. Sei felice della svolta storica per gli scout italiani, sapendo che, da oggi, sono aperte le iscrizioni anche alle guide LGBT.

Capricorno

Con la Luna nel tuo segno zodiacale e Marte sempre a favore, senti proprio che è arrivato il momento di osare, caro Capricorno. Certo, non sentirai tutti intorno a te d'accordo, ma questo te ne frega decisamente poco. Venere in opposizione fa sì che la tua indipendenza e autonomia siano ai massimi livelli.

Sei come Esselunga, che decide di aprire il primo negozio con bistrò a Milano, offrendo cotoletta e mondeghili, le classiche polpettine milanesi.

Acquario

Con Marte a favore, sì, sai che sei assolutamente intransigente: non vuoi disordini intorno a te, se non quelli che procuri tu stesso borbottando e polemizzando. Quindi sei assolutamente d'accordo con la scelta di Taylor Swift e del futuro marito Travis Kelce, che hanno deciso che al loro matrimonio non sarà possibile portare un più uno improvvisato, solo persone sposate o fidanzate ufficialmente. Insomma, non vuoi proprio casini.

Pesci

Con tutta la dolcezza di oggi, caro pesciolone, potresti essere perfetto per mandare il curriculum a chi sta cercando in Inghilterra un dog sitter all'interno di un castello meraviglioso. Sono 70mila euro di stipendio, con vitto e alloggio inclusi. Certo, come le fai tu le coccole oggi al corgi (e anche agli umani) nessuno mai, quindi diciamo che il posto sarebbe già tuo.