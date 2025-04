video suggerito

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana dal 28 aprile al 4 maggio 2025: Pesci e Gemelli in ripresa Arriva la classifica dei segni più fortunati della settimana che va da lunedì 28 aprile a domenica 4 maggio 2025, che lascia ai segni d'acqua (Cancro, Pesci e Scorpione) gli ultimi messaggi d'amore grazie a Venere ancora in Pesci. Ariete e Leone in vetta alla classifica!

L'oroscopo della prossima settimana con la classifica dei segni più fortunati dal 28 aprile al 4 maggio 2025: con Mercurio in Ariete (testardissimo) e Marte in Leone (assetato di visibilità) inizia già a percepirsi il fuoco di questo periodo. La Venere resta però in Pesci fino a metà settimana, inondandoci di sogni, aspettative, qualche volta illusioni sentimentali. Anche lei, il 1 maggio, passerà nel focosissimo segno dell'Ariete che è anche la giornata nella quale, secondo gli antichi culti celti pagani, si festeggia Beltane, ovvero il Sabbath dedicato al fuoco che purifica e rigenera.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

La classifica dei segni più fortunati per la settimana che va da lunedì 28 aprile a domenica 4 maggio 2025: le previsioni segno per segno.

12. Bilancia

Negli ultimi giorni ti è sembrato bellissimo ricominciare a sentirti bene nei tuoi panni, ma questo piacere è stato decisamente breve perché da questa settimana il tuo adorato pianeta della bellezza e del perfezionismo estetico si piazza in opposizione e tu ti senti piacevole come un sacchetto dell'umido, soprattutto quando si buca per le scale. Per fortuna la bellezza è qualcosa di interiore e non ha certo a che fare con il boccolo perfetto.

11. Toro

In questo periodo dovresti essere come chi si accontenta davvero di poco, del riso in bianco colato per pranzo, di un bicchiere d'acqua gasata per festeggiare o di un bacetto sulla fronte in gesto d'affetto. Questo è quello che ti attende con Venere che, dalla metà della settimana, entra nel segno dell'Ariete e riduce al minimo, anzi direi elimina drasticamente, ogni tua possibilità di mettere in atto fantasie erotiche e anche standard. Anche il tuo cervello è stanco di pensare e immaginare e ti ripropone soltanto vecchie idee di repertorio come i canali TV d'estate.

10. Acquario

Se anche tu volessi seguire il nuovo trend di TikTok che consiglia dei libri a partire da un'emozione che stai provando fortissima, probabilmente il tuo libro ideale sarebbe l'enciclopedia delle parolacce. In tutte le lingue compresa quella dei segni! Questo Marte in opposizione ti rende davvero insofferente e la possibilità che tu dica o faccia delle cose davvero poco gentili, per il solo amore della tua completa libertà di espressione, è davvero altissima. Si preparino con gli scudi tutte le persone che vivono intorno a te perché la tua lingua è come una miccetta infuocata.

9. Scorpione

I primi giorni della settimana, quelli con Venere ancora a favore, terrai duro e soffocherai ogni desiderio di urlare improperi come quando trattieni lo starnuto quando sei in chiesa. Non appena però Venere si distrarrà un attimo, dal 1 maggio, quasi quasi inciterai uno screzio provocatorio per il solo gusto di lanciare occhiatacce o maledizioni tra i denti. Sono sicura che anzi girerai con qualche piccolo accessorio da fattucchiera nascosto nelle tasche, pronta a prenderti piccole vendette personali. Che nessuno osi mettersi di traverso, perché tu non hai pietà!

8. Capricorno

Se ognuno di noi fosse paragonabile ad un caffè, tu ti senti come un caffè solubile annacquato, di quelli che si possono bere anche sotto i 14 anni di età. Insomma, caro Capricorno, hai la sensazione che nulla del tuo rinomato senso del potere e del dovere sia rimasto in te in questo periodo. Ti chiedi quindi come si faccia ad amarti adesso che hai anche Venere contraria e pochissima voglia di fingere di scendere a compromessi.

7. Vergine

Avresti proprio bisogno di un push up anche per l'autostima, ma direi che a partire da metà settimana ci penserà l'universo a dartene un pochetto, senza nemmeno correre il rischio di doverlo dichiarare. Nonostante tutto, però, continui a voler mantenere un profilo basso e preferisci essere come un autoradio in sottofondo anziché una cassa da stadio. I pianeti sembrano proprio richiederti di non osare, non azzardare, insomma farti i fatti tuoi. Resta barricata nella tua comfort zone!

6. Cancro

Sfrutta al massimo i primi 4 giorni della settimana perché poi, da giovedì, diventerai simpatico come il chihuahua che attenta costantemente alle dita della mano di chiunque osi avvicinarsi, anche solo per cortesia. Soprattutto nel weekend sarai insaziabile, incontentabile, praticamente capriccioso come i bambini con le lentiggini e i capelli rossi dei telefilm americani.

5. Sagittario

Direi che possiamo tirare un sospiro di sollievo. Soprattutto direi che attendi il pianeta dell'amore come il capo villaggio turistico attende i nuovi clienti il sabato pomeriggio. Anche tu hai già pronta una collana di fiori e il drink di benvenuto. Preparati quindi con pilates e sali minerali, perché da questo fine settimana tutte le tue ore libere saranno così bollenti che dovrai fare insonorizzare la tua camera da letto. Diciamo che ci sono degli arretrati che non vorresti lasciar scadere.

4. Gemelli

Adesso che Venere se ne sta finalmente andando dalla quadratura e torna addirittura amica per la pelle del tuo segno zodiacale, ti sembra proprio di avere un carattere facile come un parcheggio a lisca di pesce senza nemmeno il disco orario o la zona a traffico limitato. Insomma, hai la certezza matematica che chiunque sia intorno a te possa ritenersi davvero fortunato e questo non fa che caricare a molla il tuo sex appeal. Dubbi amletici questi sconosciuti.

3. Pesci

Direi che anche per questa settimana ti meriti un posticino sul podio, dato che ospiterai il pianeta dell'amore e della bellezza ancora fino a giovedì. Utilizzalo al meglio per dimostrare a tutti quelli che ti circondano quanto sia più bello e persino utile fare l'amore anzichè la guerra.

2. Leone

Marte si trova nel tuo segno zodiacale e ti senti potente come Maria Antonietta a Versailles e non hai alcuna intenzione di essere meno appariscente, piumata, piena di paillettes ed esibizionista. Intorno a te ci sarà talmente tanta energia e tanta luce che quasi quasi ti contatterà l'azienda elettrica nazionale per fare un piccolo business insieme. Dopo tanto attendere adesso sei prontissimo ad esplodere di passione.

1. Ariete

Finalmente hai l'impressione che tutto l'universo si sia messo a girare intorno a te come il corpo di ballo intorno a Lady Gaga! Ovviamente è assolutamente inutile che io cerchi di raccomandarti calma, pudore, delicatezza emotiva verso chi non ha preso la tua stessa rincorsa perché sarebbe fiato sprecato: tu stai già sculettando in cerca di emozioni fortissime per testare di nuovo la capacità di resistenza del tuo cuoricino.