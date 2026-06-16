L’oroscopo di mercoledì 17 giugno 2026: amore folle per Leone e Ariete

Luna e Venere sono le grandi protagoniste di questo oroscopo di mercoledì 17 giugno 2026: tanta profondità e tanta passione. Le emozioni non hanno nulla di scontato!

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Ariete

Hai proprio l'impressione che qualcuno faccia di tutto per zittirti, e tu oggi ti innervosisci parecchio, ma già da dopo pranzo con la Luna a favore, capisci che l'arma migliore è l'indifferenza oppure sfoggiare tutto il fascino del quale in questi giorni ti senti carichissimo. Fai come Shakira, che ignora il fatto che la Rai in Italia abbia tagliato la sua esibizione ai mondiali.

Toro

La determinazione, grazie a Marte nel tuo segno zodiacale, non ti manca, soprattutto se si tratta di determinazione intellettuale. Studio, lavoro, pensieri, progettazione: tutto ti viene alla grande. Anzi, Venere a sfavore sembra toglierti delle distrazioni che di solito rallenterebbero il tuo lavoro. Potresti essere anche tu il prossimo a laurearti anche fuori corso, come Federica Panicucci, che si laurea in scienze e tecniche psicologiche, definendolo un grande traguardo personale.

Gemelli

Da buon Gemelli, sei effettivamente un gran festaiolo, soprattutto in questi giorni, con la Venere nel segno del Leone che ti fa venire voglia di abbracciare tutte le persone che incontri. L'amore è incondizionato e travolgente. Non importa quindi se hai degli impegni pubblici e politici di grande rilevanza: troverai comunque il tempo di divertirti. Persino Trump è riuscito a fare una festa dei suoi 80 anni di grande lustro, coinvolgendo addirittura jet militari che sorvolano la Casa Bianca.

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Cancro

Oggi festeggi questa Luna dolcissima, ancora nel tuo segno zodiacale, che ti ricorda quanto tu, indipendentemente dai pianeti, sia il segno dei gesti dolci, gentili, delicati e buoni. Sei come il misterioso Piantaman di Vigevano, il supereroe del verde che semina fiori e ortaggi per le strade della città senza svelare la sua identità.

Leone

Con questa Venere così potente nel tuo segno zodiacale che ti travolge di passione e di bellezza, e anche la Luna che arriva ad enfatizzare le tue emozioni, potresti effettivamente perdere il controllo del rapporto reale con le persone che ti stanno intorno. Insomma, sopravvalutarti o esagerare con i capricci, le pretese e le aspettative. Potresti fare come i due gelati da 44 € a Piazza Navona, che sono addirittura approdati sul New York Times, diventando un caso internazionale.

Vergine

Oggi, sia con la Luna in Cancro sia con la Luna in Leone, la tua saggezza femminile supera ogni limite. D'altronde, tu hai la sensazione di stare finalmente davvero bene con te stessa e non avere nulla che possa turbare la tua emotività. È stato un duro percorso arrivare fino qua, e questo equilibrio non sarà eterno, ma per il momento goditelo. Sei come Julia Roberts che ricorda alle donne di non essere un centro riabilitativo per uomini cresciuti male. Quanta verità!

Bilancia

Con la Luna e Mercurio storti, resti giustamente diffidente e selettiva. Prima di prendere delle posizioni, vuoi delle certezze rassicuranti, anche perché ultimamente i pianeti sono stati piuttosto freddini nei tuoi confronti. Oggi, a costo di risultare polemica e pesante, però non muovi un dito se non hai certezze. Sei come Zendaya, che decide di fare il primo red carpet insieme a Tom Holland soltanto dopo esserselo sposato ufficialmente.

Scorpione

Tra la Venere e Marte, entrambi a sfavore, direi che queste non sono giornate di grande leggerezza e, soprattutto, non lo sarà questo pomeriggio, con anche la Luna storta. Quindi, caro Scorpione, devi imparare a godere delle piccole cose, soprattutto delle idee più pazzerelle che ti suggerisce Mercurio, a tuo favore. Per esempio, fai come Mick Jagger, che al lavoro in Italia, durante una pausa pranzo, fa un giro in Apecar per Stromboli. Piccoli piaceri in giornate un po' tese.

Sagittario

Con questa potentissima Venere a tuo favore, oggi ti senti giustamente al centro dell'attenzione, applaudito come meriti: nessuno oserà contraddirti. Ma soprattutto, tu ti poni nei confronti del mondo che ti circonda con estrema dolcezza, senza sgridare chi non ti ascolta abbastanza. Sei sicuro di te come Lewis Hamilton, fresco di un nuovo amore e, soprattutto, di un trionfo in Ferrari a Barcellona.

Capricorno

Marte ti dà energia ed è anche quel desiderio di trasgredire, soprattutto oggi, quando la Luna si trova ancora nel segno del Cancro e quindi ti rende insofferente alle situazioni istituzionali. Essere provocatorio e controcorrente ti piace parecchio. Per questo potresti pensare di partecipare a Londra al World Naked Bike Ride, ovvero alla gara in bici completamente nudi.

Acquario

Marte ancora ti rende nervoso, teso e spesso insofferente alle persone e agli eventi più quotidiani, e anche la Luna, soprattutto da dopo pranzo, amplifica questa sensazione di non essere nel posto giusto né, soprattutto, nel momento giusto. Oggi dovrai trattenerti più volte per non dare in escandescenze. Occhio a non esagerare nel lasciare andare i tuoi istinti, come ha fatto il passeggero bolognese che ha morso l'autista di un bus perché si era fermato un pochino oltre la pensilina.

Pesci

Hai proprio l'impressione di volare oggi, caro Pesci, di sorvolare ansie e paure e di abbandonarti libero nell'aria, facendoti trasportare dalle correnti che ti circondano. Ti senti in perfetta sintonia con l'universo, soprattutto finché la Luna rimane nel segno del Cancro, ovvero fino a poco dopo pranzo. Per questo, se sei nel segno zodiacale fortunato, sei come Geolier che nel suo concerto a San Siro vola letteralmente e in modo acrobatico sopra il suo pubblico.