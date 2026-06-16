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Governo, Meloni al G7 in Svizzera con Trump e Macron. Legge elettorale, iniziano i voti in commissione: news in diretta

Le notizie dell’ultima ora sul governo Meloni dopo l’inizio del G7 a Evian: la premier al summit dei leader in Svizzera. In Italia, mentre i sondaggi continuano a premiare Roberto Vannacci, iniziano le votazioni in commissione sulla legge elettorale. Tutti gli aggiornamenti sulla crisi interna al governo.

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16 Giugno 2026, 06:30
A cura di Luca Pons
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Le ultime notizie in diretta sulla crisi interna al governo Meloni dopo l'inizio del summit del G7 a Evian, in Svizzera. Mentre la presidente del Consiglio incontra i leader, in Italia si discute della nuova legge elettorale. I lavori parlamentari entrano nel vivo: oggi la commissione Affari costituzionali della Camera inizierà le votazioni. Nel frattempo, i sondaggi politici premiano ancora Futuro nazionale di Roberto Vannacci, che nel fine settimana ha svolto la sua assemblea costituente ma non ha ancora pubblicato il programma del partito.

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Governo Meloni, le ultime notizie in diretta dopo l'inizio del G7 in Svizzera

Giorgia Meloni si trova a Evian, in Svizzera, per  il summit tra i leader del G7. Nel frattempo, dopo l'assemblea costituente di Futuro nazionale nel fine settimana, i sondaggi mostrano che il partito di Roberto Vannacci continua a crescere. La legge elettorale in Parlamento arriva in una fase decisiva: la commissione inizierà a votare gli emendamenti dei partiti, cosa che potrebbe mettere in mostra le eventuali divisioni interne del centrodestra.

A cura di Luca Pons
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