Governo, Meloni al G7 in Svizzera con Trump e Macron. Legge elettorale, iniziano i voti in commissione: news in diretta

Le ultime notizie in diretta sulla crisi interna al governo Meloni dopo l'inizio del summit del G7 a Evian, in Svizzera. Mentre la presidente del Consiglio incontra i leader, in Italia si discute della nuova legge elettorale. I lavori parlamentari entrano nel vivo: oggi la commissione Affari costituzionali della Camera inizierà le votazioni. Nel frattempo, i sondaggi politici premiano ancora Futuro nazionale di Roberto Vannacci, che nel fine settimana ha svolto la sua assemblea costituente ma non ha ancora pubblicato il programma del partito.
Governo Meloni, le ultime notizie in diretta dopo l'inizio del G7 in Svizzera
Giorgia Meloni si trova a Evian, in Svizzera, per il summit tra i leader del G7. Nel frattempo, dopo l'assemblea costituente di Futuro nazionale nel fine settimana, i sondaggi mostrano che il partito di Roberto Vannacci continua a crescere. La legge elettorale in Parlamento arriva in una fase decisiva: la commissione inizierà a votare gli emendamenti dei partiti, cosa che potrebbe mettere in mostra le eventuali divisioni interne del centrodestra.