Governo, vertice Nato ad Ankara entra nel vivo. Meloni: “Trump? Rapporti cordiali”. A Napoli la manifestazione del campo largo: news in diretta

Le ultime notizie in diretta sul governo Meloni dopo l'inizio del vertice Nato di Ankara. Ieri si è svolta la cena tra i leader invitati dal presidente turco Erdogan, tra cui la presidente del Consiglio italiana. Meloni ai cronisti: "Come è andata con Trump? "Rapporti cordiali". A chi le chiede se ci sia stato un chiarimento dopo gli insulti degli ultimi giorni, la premier si limita a dire: "Ho già risposto".
Oggi gli incontri e la conclusione del summit, che confermerà gli impegni per il riarmo. Sul tavolo anche la questione della guerra in Ucraina e le tensioni tra Stati Uniti e Iran. Ieri, Donald Trump è tornato a criticare Giorgia Meloni dicendo che "si è rifiutata di aiutare" gli Stati Uniti in Iran.
È anche il giorno della prima manifestazione del campo largo, a Napoli, chiamata "Al lavoro per cambiare l'Italia". Non è attesa l'intera coalizione, però: sul palco dovrebbero salire Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Non ci saranno dunque esponenti di Italia viva (che proprio oggi lancia una raccolta firme sulla legge elettorale) e +Europa.
Ankara, premier polacco: "Trump è un nostro grande amico, ospitiamo 10mila soldati americani"
Il presidente degli Usa Donald Trump è "un grande amico" della Polonia, che ospita "10mila soldati americani". Lo dice il presidente polacco Karol Nawrocki, a Ankara a margine del summit della Nato, augurandosi che il suo Paese diventi un luogo di stazionamento "permanente" per i militari Usa. "Sono sicuro che resteranno, per dare sicurezza all'Europa Centro-Orientale", conclude.
Magyar: "Budapest torna alleato affidabile, ungheresi credono nell'unità della Nato"
"Come forse saprete, gli ungheresi hanno preso una decisione chiara e ci hanno dato un mandato altrettanto chiaro ad aprile. Gli ungheresi credono nella forza e nell'unità della Nato. E' nel nostro interesse comune avere una Nato unita e siamo determinati a ristabilire l'Ungheria come alleato affidabile". Lo ha dichiarato il premier ungherese, Peter Magyar, al suo arrivo al summit. "Il governo ungherese ha già deciso di aumentare la spesa per la difesa in modo prevedibile e raggiungeremo il 5% entro il 2035. Infine, vorrei chiarire a nome del governo ungherese che, riguardo alla guerra, l'Ucraina è la vittima e la Russia è il brutale aggressore, e l'Ucraina ha il diritto di difendere la propria integrità territoriale. Manteniamo il nostro sostegno umanitario all'Ucraina, ma, come ho gia' detto piu' volte, l'Ungheria non fornira' armi o truppe all'Ucraina. Ieri ho avuto un breve incontro con il presidente Volodymyr Zelensky e abbiamo concordato di vederci nel prossimo futuro", ha aggiunto.
Premier islandese risponde a Trump: "Popolo Groenlandia non vuole fare parte degli Usa"
"Su questo punto siamo stati molto chiari: il popolo della Groenlandia non desidera far parte degli Stati Uniti. Lo hanno affermato in modo inequivocabile. Lo stesso messaggio è stato ribadito da Mette Frederiksen, la prima ministra del Regno di Groenlandia". Lo ha dichiarato la premier islandese, Kristrun Frostadottir, al suo arrivo al summit della Nato. "Gli ultimi commenti forse non sorprendono, dato che è stato un tema ricorrente nelle dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, ma allo stesso tempo voglio essere fiduciosa, perché so che sono in corso dei colloqui, che si stanno svolgendo discussioni in un gruppo di lavoro formale, e dobbiamo dare tempo a questi colloqui di maturare", ha aggiunto.
Attacchi in Iran, Crosetto: "Non ci sono soldati italiani coinvolti, monitoriamo la situazione"
"Sto seguendo da Ankara, dove mi trovo per il #NATOsummit, l’evolversi della situazione in Iran e, più in generale, nell’intera area del Medio Oriente. Sono in contatto con il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Portolano, e con il Comandante del COVI, Generale di Corpo d'Armata Iannucci per ricevere aggiornamenti su quanto sta accadendo. La priorità assoluta resta la sicurezza dei nostri militari e di tutto il personale italiano impegnato nei teatri operativi internazionali. Desidero rassicurare che, allo stato attuale, il personale della Difesa italiana non risulta coinvolto negli eventi in atto. Continueremo a monitorare con la massima attenzione l’evoluzione della situazione, pronti ad adottare ogni misura necessaria a tutela dei nostri connazionali". Lo dice il ministro della Difesa Guido Crosetto.
Tajani risponde al M5s: "Basta con le storie sul cappello in mano, difendiamo interessi dell'Italia"
"Eccoci qua a Ankara ancora una volta a difendere gli interessi dell'Italia all'interno della Nato, per rafforzare anche i legami con i paesi del Golfo, legami che ahimè erano stati distrutti dal Movimento 5 Stelle quando era al governo", dice il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un video sui social dalla Turchia, a margine del vertice Nato. "Al lavoro ancora per rinforzare la nostra credibilità – aggiunge – come dimostra la decisione di Stati Uniti, Israele e Libano di organizzare a Roma il vertice per concludere un accordo di pace che riporti stabilità nell'area del Medio Oriente. E poi tutto quello che noi stiamo facendo dimostra che c'è grande interesse nei confronti dell'Italia, altro che con il cappello in mano".
"E poi basta – dice ancora Tajani riferendosi alla riunione del Board of Peace a cui ha partecipato a febbraio – con questa storiella del cappello in mano. Era stato un regalo che era stato fatto a tutte le delegazioni che partecipavano all'incontro, e quel cappello è rimasto lì, non l'ho mai messo in testa, e sta lì. Quindi basta chiacchiere".
"Ben diverso – continua – l'atteggiamento di altri che andavano in ginocchio dalla Merkel, che andavano in ginocchio da Trump e si facevano chiamare Giuseppi, che svendevano gli interessi italiani ai cinesi. Noi con la Cina siamo usciti dalla Via della Seta per tutelare gli interessi italiani e non per svenderli".
Meloni dopo la cena con i leader: "I rapporti con Trump? Cordiali"
"I rapporti con Donald Trump? Cordiali". Con queste poche parole la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha risposto ai cronisti al suo rientro in hotel ad Ankara dopo la cena dei capi di Stato e di governo della Nato, in cui è stata seduta a tavola con il presidente americano. A chi le chiedeva se ci fosse stato un chiarimento dopo gli insulti degli ultimi giorni, la premier si è limitata a dire: "Ho già risposto".
Vertice Nato di Ankara, il programma dei lavori dell'8 luglio
Dopo la cena di gala ospitata ieri sera dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan, il vertice della Nato entra oggi nel vivo con l'unica sessione di lavoro dei capi di Stato e di governo dell'Alleanza. La giornata si apre con le dichiarazioni del segretario generale Mark Rutte e dei leader all'arrivo, seguite dalla cerimonia ufficiale di benvenuto, dalla tradizionale foto di famiglia e, alle 11.15 locali (le 10.25 in Italia), dalla riunione del Consiglio Atlantico. A chiudere il summit sarà poi la conferenza stampa finale di Rutte nel pomeriggio. Si terranno poi le conferenze stampa dei leader, quella del presidente americano, Donald Trump, è prevista alle 16.05
Rutte al vertice Nato: "Dobbiamo essere pronti alla guerra per prevenirla"
"Dobbiamo essere in grado di combattere un eventuale guerra, diventando così forti da non poterci più attaccare. Ecco perché dobbiamo incrementare la produzione industriale nel settore della difesa". Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Mark Rutte, al suo arrivo al summit.
Governo Meloni, le ultime notizie in diretta dal vertice Nato ad Ankara
È il giorno in cui si chiude il vertice dei leader della Nato ad Ankara. Giorgia Meloni ieri sera ha cenato insieme a Donald Trump, Recep Tayyip Erdogan, Friedrich Merz, Emmanuel Macron e Keir Starmer. Oggi le conclusioni del summit su – tra le altre cose – impegni per il riarmo, guerra in Ucraina e tensioni con l'Iran. È anche il giorno in cui il campo largo lancia la sua prima manifestazione nazionale, anche se non proprio al completo: ci saranno Pd, Movimento 5 stelle e Alleanza Verdi-Sinistra. D'altra parte, il vero tavolo di coalizione per stilare un programma congiunto non dovrebbe iniziare a lavorare fino a settembre.