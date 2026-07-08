Governo, vertice Nato ad Ankara entra nel vivo. Meloni: “Trump? Rapporti cordiali”. A Napoli la manifestazione del campo largo: news in diretta

"Eccoci qua a Ankara ancora una volta a difendere gli interessi dell'Italia all'interno della Nato, per rafforzare anche i legami con i paesi del Golfo, legami che ahimè erano stati distrutti dal Movimento 5 Stelle quando era al governo", dice il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un video sui social dalla Turchia, a margine del vertice Nato. "Al lavoro ancora per rinforzare la nostra credibilità – aggiunge – come dimostra la decisione di Stati Uniti, Israele e Libano di organizzare a Roma il vertice per concludere un accordo di pace che riporti stabilità nell'area del Medio Oriente. E poi tutto quello che noi stiamo facendo dimostra che c'è grande interesse nei confronti dell'Italia, altro che con il cappello in mano".

"E poi basta – dice ancora Tajani riferendosi alla riunione del Board of Peace a cui ha partecipato a febbraio – con questa storiella del cappello in mano. Era stato un regalo che era stato fatto a tutte le delegazioni che partecipavano all'incontro, e quel cappello è rimasto lì, non l'ho mai messo in testa, e sta lì. Quindi basta chiacchiere".

"Ben diverso – continua – l'atteggiamento di altri che andavano in ginocchio dalla Merkel, che andavano in ginocchio da Trump e si facevano chiamare Giuseppi, che svendevano gli interessi italiani ai cinesi. Noi con la Cina siamo usciti dalla Via della Seta per tutelare gli interessi italiani e non per svenderli".