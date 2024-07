video suggerito

Arriva la seconda Luna piena in Capricorno il 21 luglio 2024: nuove consapevolezze e desiderio di realizzazione Domenica 21 luglio 2024 all’ora di pranzo ci sarà la seconda Luna piena in Capricorno consecutiva! Di nuovo ribadisce l’importanza della nostra indipendenza e di avere chiaro il nostro percorso personale. Ne approfittino i segni cardinali: Cancro, Capricorno, Ariete e Bilancia. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ci sarà una seconda Luna piena in Capricorno domenica 21 luglio 2024, con la Luna nel segno zodiacale del Capricorno opposta al sole in Cancro. La prima Luna piena in Capricorno si è verificata nel mese di giugno: questo avviene perché la prima si é verificata al grado 1 e questa al grado 29. Il ciclo lunare dura 29 giorni mentre il Sole sta in un segno 30 giorni, quindi quando la prima Luna piena avviene al grado 0 o 1, la successiva cade sempre nella stessa coppia di segni. Chiaro, no??

Di nuovo i segni più toccati saranno i segni cardinali ovvero Cancro, Capricorno, Ariete e Bilancia. La dialettica Capricorno-Cancro tra Sole e Luna ha a che fare con la nostra indipendenza personale, con la ricerca di realizzazione a fronte delle radici dalle quali ci allontaniamo. Questo plenilunio è noto anche col nome di "Luna Piena del Cervo".

Il significato della seconda Luna Piena in Capricorno domenica 21 luglio 2024

Abbiamo l’occasione di confrontare le due Lune piene in Capricorno consecutive ed è proprio questo che faremo. Siamo partiti con la Luna piena in Capricorno del 22 giugno in cui l'indipendenza (il femminile, la Luna, è nel segno del Capricorno che indica il farcela da soli senza aiuti e con le proprie forze resistenti e determinate) era però affaticata da Nettuno, in quadratura sia al Sole che alla Luna. Quel Nettuno abbiamo spiegato che indicava insicurezza, confusione anche nei progetti e negli obiettivi, senso di solitudine.

Adesso, nella Luna piena del 21 luglio, la Luna si trova congiunta a Plutone che dona forza e profondità del sentire ma sia Sole che Luna hanno proprio quel Nettuno a favore. È come se i dubbi e le paure di un mese fa stiano trovando una strada e un obiettivo, un'ideale guida. Certo, il cielo di questi giorni è intenso e sollecitato, ad esempio dai giorni di congiunzione di Marte e Urano, quindi non parliamo ancora di leggerezza ma la strada è meglio definita. Che ne dite?

Gli effetti della Luna Piena in Capricorno su tutti i segni zodiacali

Ecco quali sono gli effetti della seconda Luna Piena in Capricorno su tutti i segni zodiacali.

Ariete

Questa Luna ti agita parecchio: tu sai cosa significhi essere coraggioso e indipendente ma è ora di ripeterlo a te stesso.

Toro

Sei già abbastanza coinvolto e sollecitato da questa congiunzione Marte Urano. La Luna piena non fa che amplificare le lotte e i cambiamenti nei quali ti senti già infilato con entrambe le zampette.

Gemelli

Usa bene tutta la leggerezza che riesci a recuperare per ricordarti di quanta energia ti doni la libertà personale. A te proprio.

Cancro

Sei tu uno dei segni più sollecitati sia da questa Luna piena sia dall'oroscopo in genere. È come se l'universo tutto ti stesse spingendo ad uscire dalla tua comfort zone di sicurezze e dinamiche emotive conosciute e caute. Sii coraggioso.

Leone

Ultimamente anche se le intenzioni sono dolcissime diciamo che i modi risultano piuttosto dirompenti. Ecco, adesso anche di più. Diplomazia questa sconosciuta.

Vergine

Non vorrei esagerare con l'ottimismo ma mi pare che questa Luna piena sia un altro messaggio ad agire. E tu lo cogli al volo. Brava!

Bilancia

La Luna piena abbiamo detto che coinvolge i segni cardinali e tu lo sei proprio. Quindi preparati a mettere il turbo alla tua indipendenza abbandonando un po' di quell'eterno bisogno di avere qualcuno che ti faccia da specchio e da spalla.

Scorpione

Dato che le relazioni non sono il tuo forte in questi giorni direi che questa storia dell'indipendenza trovi terreno fertile e ben arato. Approfittane.

Sagittario

Mentre ti arrabatti per stare a galla tra Saturno e Giove questa Luna piena è un'ottima occasione per liberarti di qualche peso di troppo. Anche senza averlo premeditato.

Capricorno

Due volte consecutive la Luna piena nel tuo segno direi che sia proprio il caso di prenderlo come un segno: è il momento di riprendere in mano i tuoi obiettivi personali senza preoccuparti troppo né della forma né delle apparenze.

Acquario

È il momento giusto per sgomberare il cuore, come fosse una vecchia cantina, da quello che non ha più senso che ci stia. Decluttering emotivo proprio che con la Luna piena viene anche meglio.

Pesci

Saturno nel segno ti vuole maturo e nella maturità sta anche la forza di decidere per se stessi e portare avanti le proprie decisioni. Ecco, ti ho detto tutto.