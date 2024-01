Francesco Totti e Noemi Bocchi alle Maldive: cominciano l’anno nuovo in costume Per salutare il 2023 e dare il benvenuto all’anno nuovo, la coppia ha scelto il sole, il caldo e il mare. Sono volati alle Maldive. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Sono tanti i vip che non hanno resistito al fascino di un Capodanno al caldo e sotto al sole. Elisabetta Gregoraci ha inaugurato il 2024 in Kenya, le sorelle Rodriguez sono volate in Argentina coi rispettivi compagni, Valentina Ferragni è alle Seychelles col fidanzato, Alessia Marcuzzi si sta godendo il mare delle Maldive. Come la conduttrice anche Francesco Totti e Noemi Bocchi. Con loro ci sono anche i due figli avuti da quest'ultima con l'ex marito Mario Caucci. La coppia è inseparabile e sta vivendo questo amore tanto chiacchierato alla luce del sole, senza farsi scalfire da pettegolezzi e critiche.

Per Francesco Totti non è la prima volta alle Maldive. Una delle ultime volte ci era stato proprio in occasione del Capodanno, per salutare il 2019, assieme a Ilary Blasi e ai tre figli. Allora le cose erano completamente diverse. I due, oggi, hanno vite separate, stanno percorrendo strade diverse, ciascuno con una nuova persona accanto.

Il calciatore è felice con Noemi Bocchi, la conduttrice fa coppia fissa col suo Bastian Muller. Ma mentre questi ultimi hanno scelto la montagna, i primi hanno optato per il sole e il mare. Sono volati proprio alle Maldive per accogliere l'anno nuovo. Moto d'acqua, immersioni, tintarella, persino il paracadute: la coppia si sta godendo al massimo la vacanza e non si sta facendo mancare nulla.

Il 2024 di Noami Bocchi comincia in costume. Lei e Francesco Totti sono una coppia a tutti gli effetti, ma sui social è raro vederli insieme. In occasione del Capodanno, però, lei ha condiviso con fan e follower alcune istantanee della vacanza. I paesaggi mozzafiato, il divertimento di questi giorni, i fuochi d'artificio: il suo racconto include tutti i momenti più belli di questi giorni spensierati all'insegna dell'amore. La cartolina "ufficiale" la vede proprio assieme al suo Francesco, seduti sulla spiaggia davanti al mare cristallino, stretti l'uno all'altra. Due pezzi nero per la 35enne, un micro bikini con reggiseno a triangolo e tanga coi laccetti.