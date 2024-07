video suggerito

L’estate in bianco di Arisa: in vacanza col fidanzato tra costumi sgambati e tubini Arisa ha ritrovato l’amore accanto a Walter Ricci, il suo nuovo fidanzato, ed è con lui che si sta godendo l’estate tra gite in barca in costume e passeggiate in tubino bianco: ecco le foto dei look vacanzieri della cantante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Arisa è tornata a far parlare di sé ma questa volta non c'entrano nulla né gli outfit audaci, né tantomeno le performance in giro per l'Italia: la cantante ha ritrovato l'amore ad anni di distanza dalla fine della relazione col ballerino Vito Coppola. Sui social ha fatto una dolce dedica al nuovo fidanzato, urlando a gran voce che "la felicità esiste". Lui si chiama Walter Ricci, è di Napoli e nella vita fa il cantante e il pianista jazz. Quale migliore occasione della prima estate in sua compagnia per sfoggiare dei luminosissimi look total white? Ecco cosa ha indossato Arisa per la vacanza partenopea in coppia.

Le foto di Arisa in costume

L'avevamo lasciata al concerto milanese dei Club Dogo con un lungo e scintillante abito dai dettagli trasparenti, ora ritroviamo Arisa alle prese con la sua prima estate in compagnia di Walter Ricci.

Arisa e Walter Ricci

Gite in barca, pranzi a Procida e dolci selfie di coppia: la cantante non riesce a nascondere l'immensa gioia che prova accanto al nuovo fidanzato. Per la recente vacanza di coppia ha scelto solo dei look total white, adeguandosi alla perfezione al mood estivo delle giornate. Per le mattinate al mare niente bikini, ha preferito un costume intero scollato e sgambato con le cuciture a contrasto. Ha poi completato il tutto con degli occhiali da sole mini, una collana gold e sottile al collo e una manicure rosso fuoco.

Leggi anche Il costume intero total black di Elisabetta Canalis: il modello minimal è sgambato

Arisa in costume

Arisa col tubino total white in vacanza

Una volta tornata dal mare ha sfoggiato un nuovo look vacanziero sempre bianco: ha esaltato le forme con un tubino fasciante, un modello aderente e con la gonna corta che ha lasciato le gambe in vita. Niente scarpe, si è goduta la bellezza dell'isola di Procida a piedi nudi.

Arisa in tubino bianco

Walter Ricci ha invece puntato su uno stile basic con t-shirt bianca della Nike, costume a boxer a fondo nero con disegni candidi e cappello con visiera di Tommy Hilfiger per proteggersi dal sole. Insieme i due non sono forse adorabili? Al momento sono letteralmente inseparabili e di sicuro continueremo