video suggerito

Borse di tendenza per la primavera 2025: perché la bag in camoscio è il must di stagione La borsa in camoscio marrone è la più cool della Primavera/Estate 2025. Come nasce il trend di stagione che sta spopolando anche tra le star? Ecco i modelli must have, i look delle celebrties a cui ispirarsi e i consigli per abbinare gli accessori in suede e scamosciati. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Marco Casola

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

da sinistra Bella Hadid con borsa Balenciaga, borsa Miu Miu, Kendall Jenner con borsa Hermes

Lo aveva annunciato anche Chiara Ferragni, apparendo sui social con al polso la it bag del momento: la borsa da avere questa primavera è quella in suede o pelle scamosciata, in toni caldi o neutri, che vanno dal beige al marrone, passando per tabacco e per tonalità più chiare di miele. Ecco una breve guida agli accessori must di stagione, con tutti i modelli e gli abbinamenti per la borsa di tendenza della Primavera/Estate 2025.

Da dove nasce il trend delle borse in suede

Come spesso accade nella moda contemporanea a lanciare il trend è la Signora della Moda, Miuccia Prada, che in diverse collezioni di Prada e Miu Miu ha puntato su accessori, dalle borse alle cinture fino ai mocassini, realizzati in pellami scamosciati o invecchiati sui toni del marrone. Le borse a bauletto color caramello di Miu Miu sono andate sold out in breve tempo nella scorsa stagione, mentre oggi il modello must è quello in suede goffrato o quello con cinghia e logo frontale, ancora in pelle scamosciata. Anche sulla passerella di Prada erano apparse borse squadrate in suede marrone.

Miu Miu Primavera/Estate 2025

Perché è la borsa più cool di stagione

Come succede che una borsa diventi una it bag in breve tempo, il tutto senza avere nulla di particolarmente speciale? A ben vedere le borse in suede della Primavera/Estate 2025 hanno linee pulite ed essenziali, raramente hanno loghi in mostra e in alcuni casi il pellame invecchiato non le fa risultare particolarmente preziose. Il successo di queste borse va rintracciato nel legame con alcuni macro trend degli ultimi anni.

Miu Miu Primavera/Estate 2025

Innanzitutto il grande successo del marrone, ormai diventato colore must sia in inverno che in primavera, una tonalità calde e avvolgente che in breve tempo ha conquistato tutti. In secondo luogo, il ritorno del trend boho chic e del mood hippie ha contribuito a rendere cool le borse in suede, accessori sempre presenti negli outfit di ispirazione boho.

Versace

Non possiamo poi non considerare il grande successo negli ultimi anni della moda vintage, il che si traduce in look con capi e accessori in pellami che sembrano utilizzati e che danno personalità all'outfit. Al trend vintage si lega anche il ritorno in auge delle "giacche di renna", quei blazer e quei modelli in suede dal sapore anni '70, che popolano le bancarelle dei mercatini vintage. Questo tipo di tessuto solitamente utilizzato per le giacche viene ora scelto anche per borse e altri accessori.

Ferragamo

Dove l'abbiamo vista in passerella

Come si diceva le borse in suede hanno sfilato sulla passerella Primavera/Estate di Miu Miu, in versione goffrata a mezza luna o come maxi bag dai manici corti. Hanno dimensioni grandi e loghi in vista le borse in suede che hanno sfilato da Gucci, Versace propone modelli in stile boho con decori floreali tridimensionali, realizzati anch'essi in suede, mentre da Valentino Alessandro Michele disegna enormi shopping bag in suede beige, decorate da borchie metalliche. Infine Zimmermann e Ferragamo propongono versioni color caramello, con manici dalle cinghi dorate o con originali orli arricciati.

Zimmermann

Come abbinare la borsa in suede in primavera

Le borse in suede, dato il colore neutro e il tessuto non troppo vistoso, si abbinano con semplicità a qualsiasi tipo di look. Il materiale in pelle, che a volte appare invecchiato, e le dimensioni grosse, rendono questi modelli più adatti a look casual o da giorno. L'abbinamento più cool è senza dubbio con trench beige chiaro, jeans scuri e mocassini bassi. Le borse in suede stanno bene anche con blazer e giacche in pelle di colori simili o uguali e sono perfette anche su lunghi abiti floreali in stile hippie.

Gucci

Come la indossano le star

La it bag di stagione in breve tempo è apparsa tra le mani di star e celebrities che la indossano in pubblico e nelle occasioni private. Bella Hadid indossa, ad esempio, una borsa in camosio invecchiato di Balenciaga e la abbina a una T-shirt oversize indossata come mini dress, creando un look dal sapore rock

Bella Hadid con borsa Balenciaga

Più classica e formale Kendall Jenner, che sfoggia una Birkin di Hermes in suede marrone, abbinata a un blazer in pelle di una tonalità simile.

Kendall Jenner con una Birkin di Hermes

Più sportiva e casual Alexa Chung, che sceglie il modello maxi in suede di Valentino e lo abbina a jeans straight, chiodo in pelle invecchiata, camicia maschile color celeste, completando il look con ballerine aperte sul tallone.

Alexa Chung con borsa Valentino