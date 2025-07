video suggerito

Colori di tendenza per l'estate 2025: giallo burro, lilla e menta sono i must di stagione Dal verde menta al lilla, dall'ocra al miele, passando per le tonalità nude e di giallo burro, ecco la guida ai colori dell'estate 2025, con le tonalità must have su cui puntare e le inspirazioni per gli abbinamenti dei summer look da sfoggiare in vacanza o in città.

A cura di Marco Casola

da sinistra Miu Miu, Bottega Veneta, Chloé, Max Mara, Acne Studios

L'estate è ormai iniziata, a breve inizieranno i saldi di fine stagione e in molti si preparano a far egli ultimi acquisti in vista delle vacanze. Come scegliere gli outfit per quest'estate? Su quali nuance puntare e quali sono le tonalità di tendenza che hanno spopolato sulle passerelle? Ecco una breve guida con tutti i colori must have per l'estate 2025, con i look di passerella a cui ispirarsi per gli abbinamenti e le idee su abiti, borse, scarpe e altri accessori declinati nei colori must have.

L'estate 2025 è quella in cui a regnare sono i colori tenui e le nuance pastello, se negli anni scorsi hanno dominato tonalità fluo o colori accesi e decisi, quest'anno la palette must è composta con nuance morbide e mai troppo forti, come il giallo burro e il nude, con varianti di colore polverose, come il lilla e il salvia, o con colori più luminosi come l'ocra e il miele.

Giallo burro

Il colore dell'estate 2025 è senza dubbio il giallo burro, sta spopolando ovunque, nei look delle star sui red carpet, negli outfit di celebrities e influencer sui social ed è stato protagonista anche sulle passerelle Primavera/Estate 2025 dei più celebri designer e marchi che hanno sfilato a Milano e Parigi. Da Miu Miu abbiamo visto romantici abiti retro con dettagli in pizzo e seta color burro, da abbinare a mary jane e ballerine, da Valentino sfilano invece abitini, di un giallo più deciso, che si mescolano con accessori a pois e dettagli coquette. Jil Sander ci aveva già dato un'anteprima di quello che sarebbe stato il colore must di stagione vestendo Miriam Leone a Sanremo con un elegante abito giallo burro dalla gonna ampia e a ruota e, anche nella collezione P/E 25, ha proposto una serie di capi più casual e di abiti in maglia realizzati nella stessa tonalità. In quest'ultimo caso il giallo chiaro è abbinato a scarpe total black e a borse color cuoio.

L’abito color burro di Miu Miu

Un modello della collezione P/E 25 di Valentino

Il look color burro di Jil Sander

Lilla e glicine

Dal lilla al glicine, fino al lavanda e al pervinca, mille sfumature di viola pastello conquistano la ribalta nel guardaroba dell'estate 2025, dove predominano abiti dai tessuti leggeri realizzati in tonalità simili. Completi e abiti in tie dye, che ricordano le sfumature del denim ma si avvicinano al lilla, hanno sfilato sulla passerella Primavera/Estate 2025 di Diesel, mentre tonalità di glicine che virano verso il rosa sono apparse negli abiti boho chic di Chloé e nei look con lunghe gonne di Emporio Armani. Il lilla è da sempre un colore che caratterizza le creazioni dello stilista Marco Rambaldi che, anche per l'estate 2025, propone total look monocolore con short, magliette e bluse in questa nuance, da smorzare con stivali e borse total white per creare un effetto a contrasto.

La collezione P/E 25 di Diesel

Abito glicine di Chloé

Un look dalla sfilata P/E 25 di Emporio Armani

Uno dei look lilla di Marco Rambaldi

Nude

Da diverse stagioni le tonalità nude e neutre, quelle che ricordano i toni della pelle e che sembrano diventare un tutt'uno con il corpo che le indossa, sono un must imprescindibile. Via dunque con una serie di nuance calde e naturali di beige, cipria, tabacco e marrone che creano un effetto second skin. Seguono il nude trend marchi come Ralph Lauren e Fendi, Maison che per l'estate propongono lunghi tubini dai tessuti leggeri e dalle linee basic, capi che diventano un capo passepartout fresco, versatile e facilmente abbinabile. Da Max Mara il nude è il fil rouge della collezione P/E 25, dove appaiono abiti asimmetrici realizzati in queste tonalità di colore, un cipria caldo e avvolgente caratterizza, infine, borse, scarpe e altri accessori visti sulla passerella estiva di Ferragamo.

L’abito nude di Ralph Lauren

Fendi collezione P/E 2025

L’abito nude asimmetrico di Max Mara

La maxi borsa nude di Ferragamo

Ocra e miele

Ocra, miele e terra di Siena rappresentano l'unica eccezione luminosa e più accesa tra i colori must have di stagione. In un mare di colori pastello si fanno strada gli abiti asimmetrici e drappeggiati in tessuto ocra dell'estate 2025 di Bottega Veneta e le bluse morbide in seta color terra di Siena disegnate da Anthony Vaccarello per Saint Laurent, sulla cui passerella il color acceso viene smorzato attraverso l'abbinamento di colori più scuri e polverosi come il verde muschio. Un arancio chiaro che vira verso il miele diventa poi protagonista nella collezione P/E 25 di Schiaparelli in cui appaiono tailleur e completi coordinati monocolore.

Il look P/E 2025 di Bottega Veneta

Uno dei look della collezione P/E di Schiaparelli

La blusa di Saint Laurent

Latte e menta

Il verde di quest'estate è chiaro ma vibrante, tenue ma luminoso e ricorda la nuance del latte menta, la bevanda estiva il cui colore nasce dall'incontro tra il verde acceso dello sciroppo alla mente e il bianco morbido del latte. I look must di stagione sono dunque realizzati con abiti di un tenue verde, come quelli visti sulla passerella di Acne Studios, o di un mint che vira verso il turchese, come quello dei tessuti scelti da Stella McCartney per i mini abiti asimmetrici a strascico. Più luminoso e tendente al fluo, infine, il verde degli abiti apparsi nell'ultima collezione estiva disegnata da Donatella Versace.

Il look menta di Versace

La sfilata P/E 2025 di Stella McCartney

Uno dei look verde pastello di Acne Studios