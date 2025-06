video suggerito

Colori unghie per l’estate 2025: idee e tendenze per la manicure Volete una manicure super trendy per l’estate 2025? Smalto giallo burro, Baby Blue o a effetto nude: ecco i colori must di stagione e le tendenze a cui ispirarsi. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze beauty Primavera/Estate 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'estate 2025 si avvicina ed è arrivato il momento di informarsi sulle tendenze di stagione, così da essere prontissime per dare il via alle vacanze. Il dettaglio essenziale in un look all'ultima moda? Al di là degli abiti freschi e colorati, non può proprio mancare una manicure fashion, capace di mixare glamour e originalità. Unghie giallo burro, smalto Baby Blue o nail-art dall'effetto naturale: questi sono solo alcuni dei trend del momento. Ecco quali sono i colori da usare e le idee a cui ispirarsi per sfoggiare delle unghie dal perfetto mood vacanziero.

Le unghie più trendy dell'estate 2025 sono quelle Baby Blue

Il Baby Blue, ovvero l'azzurro nelle sue sfumature più delicate e vitaminiche, dal pastello al celeste, è il colore dell'anno e non può mancare in una manicure di tendenza per l'estate. Via libera, dunque, agli smalti su queste tonalità, ai quali si può aggiungere anche qualche tocco di glitter, l'importante è non avere paura di risultare eccessive.

Unghie Baby Blue

Smalto giallo burro per l'estate 2025

Il giallo è uno dei colori simbolo dell'estate ma spesso, se usato per la manicure, tende a stancare con molta facilità, soprattutto se declinato in versioni vitaminiche e fluo. Per essere sempre sul pezzo, però, è possibile usare una nuance in particolare: il giallo burro, una tinta pastello delicata ma allo stesso tempo vitale, capace di esaltare al massimo l'abbronzatura.

Smalto giallo burro

La manicure dark e burgundy per l'estate

Chi ha detto che i colori scuri sono una prerogativa esclusivamente invernale? La verità è che sono delle tinte evergreen, soprattutto quando si parla di smalti. Nero, rosso ciliegia, burgundy o vinaccia: chi vuole puntare sul sicuro, mixando eleganza, glamour e un effetto drammatico, farebbe bene a puntare su una manicure in queste nuance anche durante le vacanze estive 2025.

Manicure burgundy

Estate 2025 con smalto Mocha Mousse

Il Mocha Mousse è il colore del 2025 secondo Pantone ed è assolutamente perfetto per una manicure estiva super trendy. Si può puntare su un cipria a effetto nude, su uno smalto cioccolata che fa venire l'acquolina in bocca oppure su un più chiaro caramello, in tutti i casi si seguirà alla lettera la moda del momento ma senza rinunciare all'espressione della propria personalità.

Manicure caramello

Manicure dall'effetto naturale

Nell'estate 2025 per essere trendy bisogna dire addio alle nail-art eccessivamente fantasiose e originali, è arrivato il momento di puntare sull'effetto naturale. Si può usare uno smalto bianco latte, uno glitterato o semplicemente trasparente, l'importante è non osare troppo ma allo stesso tempo valorizzare le unghie con un tocco di luminosità. A quale forma abbinare questa manicure minimal? Naturalmente a delle unghie corte e tonde, il simbolo per eccellenza dell'eleganza.

Manicure a effetto naturale

Unghie scintillanti per l'estate 2025

Chi proprio non riesce a rinunciare a un tocco esuberante per l'estate 2025 può seguire la mania più brillante del momento, quella della manicure dal finish shimmer. Smalto glitter, micro perle e cristalli, la parola d'ordine è "scintillii". L'ideale sarebbe scegliere delle tinte neutre ma cangianti ma, in alternativa, si può anche puntare su dei colori tipicamente estivi e vitaminici. In quante si faranno notare con le loro unghie scintillanti?