Il Treno dei Cammini verso Lourdes: un viaggio notturno che porta ai sentieri più iconici dei Pirenei

Da Torino a Reggio Calabria, il Treno dei Cammini porta i viaggiatori fino a Lourdes con un viaggio notturno. Pensato per un’esperienza diversa dal solito, una volta arrivati è possibile percorrere alcuni dei sentieri più importanti d’Europa tra i Pirenei, dalla Via Tolosana al Cammino di Bernadette.

Lourdes, Francia

A volte lo si dice scherzando: "Quest’anno dovrei proprio andare a Lourdes". Altre volte, invece, il desiderio nasce da una motivazione profonda, legata alla fede, alla ricerca spirituale o alla volontà di accompagnare una persona cara in un momento difficile, come una malattia. Qualunque sia la ragione, Lourdes resta una delle più importanti mete di pellegrinaggio al mondo. Ogni anno milioni di persone raggiungono la cittadina francese ai piedi dei Pirenei per pregare presso il santuario, chiedere conforto o semplicemente vivere un’esperienza spirituale. Ma Lourdes non è soltanto una destinazione religiosa: la località rappresenta anche un’importante porta d’accesso a una grande rete di cammini europei che attraversano i Pirenei e collegano Francia e Spagna, tra sentieri storici, percorsi naturalistici e itinerari legati ai pellegrinaggi. Per raggiungerla dall’Italia esiste oggi una soluzione pensata proprio per chi desidera provare l’esperienza dei sentieri, il Treno dei Cammini, il viaggio notturno organizzato da FS Treni Turistici Italiani che conduce direttamente nel cuore della cittadina francese.

Il Treno dei Cammini dall’Italia a Lourdes

Nato grazie a FS Treni Turistici Italiani insieme a UNITALSI, il Treno dei Cammini è stato progettato per unire l’esperienza del pellegrinaggio a quella del turismo. Il viaggio avviene a bordo di carrozze cuccette e permette di raggiungere la città francese durante la notte, riducendo gli spostamenti intermedi e l’impatto ambientale. Per il 2026 sono previste partenze da diverse città italiane, tra cui Torino, Venezia, Verona, Taranto, Bari, Reggio Calabria e Caserta, con fermate intermedie che consentono di salire a bordo anche in città come Napoli, Roma, Pisa, Genova, Brescia, Pescara e Foggia. I prezzi partono da 149 euro e i biglietti possono essere acquistati attraverso il sito ufficiale di FS Treni Turistici Italiani. Il successo dell’iniziativa è evidente: gran parte delle partenze programmate per il 2026 risultano già sold out: al momento restano disponibili soltanto poche soluzioni, con alcune date indicate come "in esaurimento", segno di un interesse crescente verso forme di viaggio che uniscono spiritualità, escursionismo e scoperta del territorio.

I grandi cammini dei Pirenei

Una volta arrivati a Lourdes, si apre un mondo di percorsi che permettono di esplorare i Pirenei e alcune delle più antiche vie di pellegrinaggio d’Europa. Tra gli itinerari più conosciuti c’è il Chemin de Lourdes, che collega la città ai territori circostanti e consente di scoprire villaggi, santuari e paesaggi montani attraverso tappe assolutamente accessibili anche a chi non ha grande esperienza di trekking. Per chi cerca invece panorami più impegnativi c’è il Sentiero dei Pirenei, una rete di percorsi escursionistici che attraversa la catena montuosa tra Francia e Spagna offrendo viste spettacolari su valli e laghi alpini.

La cattedrale di Sainte–Marie di Cattedrale di Sainte–Marie a Saint–Bertrand–de–Comminges

Tra i percorsi storici troviamo la Via Tolosana, uno dei quattro grandi cammini francesi verso Santiago di Compostela: conosciuta anche come Via Arelatensis, attraversa il sud della Francia passando per Tolosa e raggiunge la Spagna attraverso il passo del Somport, ai piedi dei Pirenei. Merita una sosta anche il tratto che conduce a Saint-Bertrand-de-Comminges, piccolo borgo medievale dominato da una maestosa cattedrale e considerato una delle tappe più suggestive dei cammini pirenaici. Infine, per chi desidera approfondire la storia della santa più legata a Lourdes, c’è il Cammino di Bernadette, un itinerario che ripercorre i luoghi della vita di Bernadette Soubirous, dalle apparizioni ai luoghi dell’infanzia, offrendo un’esperienza che intreccia spiritualità, storia e memoria.