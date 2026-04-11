stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Estate 2026: da Lione a Lubiana, 5 viaggi da fare in Europa col treno a partire da 70 euro

Tra rincari e incertezze sui voli, il treno torna protagonista dell’estate 2026. Cinque destinazioni europee facili da raggiungere dall’Italia, economiche e perfette per viaggi giovani e flessibili.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Elisa Capitani
0 CONDIVISIONI
Immagine

L’estate 2026 si apre con un’incertezza che pesa soprattutto sui viaggi: la crisi dei carburanti legata alle tensioni in Medio Oriente, in particolare alla guerra in Iran, ha reso voli e spostamenti meno prevedibili, tra rincari e instabilità delle rotte. In questo scenario, il treno torna a essere non solo una scelta sostenibile, ma anche la più affidabile. A rafforzare questa tendenza contribuiscono anche le nuove opportunità pensate per i più giovani. I ragazzi e le ragazze nati tra il 2007 e il 2008 possono infatti accedere ai programmi europei come DiscoverEU, che mette a disposizione migliaia di pass gratuiti o agevolati per viaggiare in treno attraverso il continente. A questi si aggiungono gli sconti Interrail per under 27, che permettono di risparmiare fino al 25% sul costo dei biglietti. In un’estate in cui muoversi diventa più complesso, il viaggio su rotaia si conferma così la soluzione più semplice, economica e sicura. Per questo abbiamo selezionato cinque destinazioni europee facilmente raggiungibili in treno da Milano, Roma e Napoli, ideali per chi vuole partire senza spendere troppo e senza rinunciare all’avventura.

Lubiana, Slovenia

Piccola, ordinata e sorprendentemente vivace, Lubiana è una delle destinazioni più accessibili per chi parte dall’Italia e cerca un primo viaggio in treno senza complicazioni. In estate la città si riempie di eventi all’aperto, concerti lungo il fiume Ljubljanica e mercatini serali, mantenendo però un’atmosfera tranquilla e mai caotica. Da Milano si raggiunge in circa 7 ore con due cambi e un prezzo di circa 100 euro nelle date di luglio selezionate, da Roma in circa 9 ore per 120 euro e da Napoli in circa 12 ore e il prezzo è attorno ai 120-130 euro. Il vero vantaggio è il costo contenuto, sia per il viaggio che per il soggiorno, e la possibilità di alternare la vita urbana a escursioni immediate nella natura, come il lago di Bled o il parco del Triglav.

Lago di Bled, Slovenia
Lago di Bled, Slovenia

Marsiglia, Francia

Marsiglia è una città portuale vibrante, multietnica e dai forti contrasti, famosa per essere la più antica di Francia e un affascinante mix di culture mediterranee. Qui il mare è protagonista, tra calette, scogliere e il Parco nazionale delle Calanques, ma senza rinunciare a una forte identità urbana, che mescola mediterraneo e Provenza. Il collegamento ferroviario è uno dei più comodi: da Milano bastano circa 8 ore con TGV diretto e da Roma tra le 9 e le 10 ore, solo da Napoli è più lunga e ci vogliono circa 17 ore, e i prezzi si aggirano rispettivamente attorno ai 150, 200 e 400. Rispetto ad altre mete costiere francesi, i prezzi restano comunque più accessibili, rendendola una soluzione ideale per chi vuole il mare senza spendere cifre troppo alte.

Leggi anche
Weekend di primavera in Italia a meno di 150 euro: borghi, mare e città d'arte
Le Calanques di Marsiglia
Le Calanques di Marsiglia

Lione, Francia

Sempre in Francia, elegante e meno inflazionata rispetto ad altre città francesi, Lione è una scelta sicura per chi cerca un equilibrio tra cultura, gastronomia e vivibilità. In estate le sue piazze e le vie del centro si animano di festival e locali all’aperto, mentre il centro storico, conosciuto anche come Vieux Lyon, resta perfetto da esplorare a piedi e offre un’incredibile vista panoramica sull’intera città vicino a una delle chiese più famose in Francia, la Basilica di Notre-Dame de Fourvière. Da Milano il viaggio dura circa 5 ore con TGV diretto (130 euro andata e ritorno), da Roma tra le 8 e le 9 ore con cambio, e da Napoli si arriva in circa 10-11 ore.

Basilica di Notre–Dame de Fourvière
Basilica di Notre–Dame de Fourvière

Monaco di Baviera, Germania

Tra le mete più semplici da raggiungere, Monaco di Baviera è perfetta per un viaggio estivo che unisce organizzazione, spazi verdi e accesso immediato alla natura alpina. La città è vivace ma ordinata, con grandi parchi e birrerie all’aperto che in estate diventano punti di ritrovo centrali. Da Milano si arriva in circa 7 ore con treno diretto (70 euro circa se prenotato in anticipo), da Roma in 9 ore (80 euro) e da Napoli in circa 12 ore (120 euro). È una destinazione che funziona particolarmente bene per chi vuole alternare giornate di visita alla città a escursioni nei laghi e nelle montagne della Baviera, godendo di un mix perfetto tra natura e cultura.

Monaco di Baviera
Monaco di Baviera

Foresta Nera, Germania

Sempre in Germania, una meta da non sottovalutare è sicuramente la regione della Foresta Nera, in particolare Friburgo. Si tratta di una regione montuosa, costellata di foreste di sempreverdi e piccoli paesini caratteristici; è proprio qui che si conserva la più grande collezione di orologi a cucù al mondo. La rete ferroviaria in questa zona funziona poi benissimo, da Milano ci vogliono 5 ore, da Roma 8, mentre da Napoli 12 ore; i prezzi sono rispettivamente circa 75, 90 e 120 euro.

Un tratto della Foresta Nera in Germania
Un tratto della Foresta Nera in Germania
Viaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Travel
Estate 2026: da Lione a Lubiana, 5 viaggi da fare in Europa col treno a partire da 70 euro
La guida di Altroconsumo per orientarsi tra voli cancellati, indennizzi e rimborso biglietti durante la crisi carburante
La guida di Altroconsumo per orientarsi tra voli cancellati, indennizzi e rimborso biglietti durante la crisi carburante
Giethoorn, il villaggio da fiaba senza strade: ci si muove in barca tra canali e ponti in legno
Giethoorn, il villaggio da fiaba senza strade: ci si muove in barca tra canali e ponti in legno
Elodie in vacanza con Franceska e Diletta Leotta: la villa sul Lago di Como costa oltre 4mila euro a notte
Elodie in vacanza con Franceska e Diletta Leotta: la villa sul Lago di Como costa oltre 4mila euro a notte
Chiara Ferragni vola in Namibia: il resort nella riserva naturale costa quasi 2mila euro a notte
Chiara Ferragni vola in Namibia: il resort nella riserva naturale costa quasi 2mila euro a notte
Tuscania è la Provenza italiana: in estate si riempie di meravigliosi campi di lavanda
Tuscania è la Provenza italiana: in estate si riempie di meravigliosi campi di lavanda
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views