Estate 2026: da Lione a Lubiana, 5 viaggi da fare in Europa col treno a partire da 70 euro

Tra rincari e incertezze sui voli, il treno torna protagonista dell’estate 2026. Cinque destinazioni europee facili da raggiungere dall’Italia, economiche e perfette per viaggi giovani e flessibili.

L’estate 2026 si apre con un’incertezza che pesa soprattutto sui viaggi: la crisi dei carburanti legata alle tensioni in Medio Oriente, in particolare alla guerra in Iran, ha reso voli e spostamenti meno prevedibili, tra rincari e instabilità delle rotte. In questo scenario, il treno torna a essere non solo una scelta sostenibile, ma anche la più affidabile. A rafforzare questa tendenza contribuiscono anche le nuove opportunità pensate per i più giovani. I ragazzi e le ragazze nati tra il 2007 e il 2008 possono infatti accedere ai programmi europei come DiscoverEU, che mette a disposizione migliaia di pass gratuiti o agevolati per viaggiare in treno attraverso il continente. A questi si aggiungono gli sconti Interrail per under 27, che permettono di risparmiare fino al 25% sul costo dei biglietti. In un’estate in cui muoversi diventa più complesso, il viaggio su rotaia si conferma così la soluzione più semplice, economica e sicura. Per questo abbiamo selezionato cinque destinazioni europee facilmente raggiungibili in treno da Milano, Roma e Napoli, ideali per chi vuole partire senza spendere troppo e senza rinunciare all’avventura.

Lubiana, Slovenia

Piccola, ordinata e sorprendentemente vivace, Lubiana è una delle destinazioni più accessibili per chi parte dall’Italia e cerca un primo viaggio in treno senza complicazioni. In estate la città si riempie di eventi all’aperto, concerti lungo il fiume Ljubljanica e mercatini serali, mantenendo però un’atmosfera tranquilla e mai caotica. Da Milano si raggiunge in circa 7 ore con due cambi e un prezzo di circa 100 euro nelle date di luglio selezionate, da Roma in circa 9 ore per 120 euro e da Napoli in circa 12 ore e il prezzo è attorno ai 120-130 euro. Il vero vantaggio è il costo contenuto, sia per il viaggio che per il soggiorno, e la possibilità di alternare la vita urbana a escursioni immediate nella natura, come il lago di Bled o il parco del Triglav.

Lago di Bled, Slovenia

Marsiglia, Francia

Marsiglia è una città portuale vibrante, multietnica e dai forti contrasti, famosa per essere la più antica di Francia e un affascinante mix di culture mediterranee. Qui il mare è protagonista, tra calette, scogliere e il Parco nazionale delle Calanques, ma senza rinunciare a una forte identità urbana, che mescola mediterraneo e Provenza. Il collegamento ferroviario è uno dei più comodi: da Milano bastano circa 8 ore con TGV diretto e da Roma tra le 9 e le 10 ore, solo da Napoli è più lunga e ci vogliono circa 17 ore, e i prezzi si aggirano rispettivamente attorno ai 150, 200 e 400. Rispetto ad altre mete costiere francesi, i prezzi restano comunque più accessibili, rendendola una soluzione ideale per chi vuole il mare senza spendere cifre troppo alte.

Le Calanques di Marsiglia

Lione, Francia

Sempre in Francia, elegante e meno inflazionata rispetto ad altre città francesi, Lione è una scelta sicura per chi cerca un equilibrio tra cultura, gastronomia e vivibilità. In estate le sue piazze e le vie del centro si animano di festival e locali all’aperto, mentre il centro storico, conosciuto anche come Vieux Lyon, resta perfetto da esplorare a piedi e offre un’incredibile vista panoramica sull’intera città vicino a una delle chiese più famose in Francia, la Basilica di Notre-Dame de Fourvière. Da Milano il viaggio dura circa 5 ore con TGV diretto (130 euro andata e ritorno), da Roma tra le 8 e le 9 ore con cambio, e da Napoli si arriva in circa 10-11 ore.

Basilica di Notre–Dame de Fourvière

Monaco di Baviera, Germania

Tra le mete più semplici da raggiungere, Monaco di Baviera è perfetta per un viaggio estivo che unisce organizzazione, spazi verdi e accesso immediato alla natura alpina. La città è vivace ma ordinata, con grandi parchi e birrerie all’aperto che in estate diventano punti di ritrovo centrali. Da Milano si arriva in circa 7 ore con treno diretto (70 euro circa se prenotato in anticipo), da Roma in 9 ore (80 euro) e da Napoli in circa 12 ore (120 euro). È una destinazione che funziona particolarmente bene per chi vuole alternare giornate di visita alla città a escursioni nei laghi e nelle montagne della Baviera, godendo di un mix perfetto tra natura e cultura.

Monaco di Baviera

Foresta Nera, Germania

Sempre in Germania, una meta da non sottovalutare è sicuramente la regione della Foresta Nera, in particolare Friburgo. Si tratta di una regione montuosa, costellata di foreste di sempreverdi e piccoli paesini caratteristici; è proprio qui che si conserva la più grande collezione di orologi a cucù al mondo. La rete ferroviaria in questa zona funziona poi benissimo, da Milano ci vogliono 5 ore, da Roma 8, mentre da Napoli 12 ore; i prezzi sono rispettivamente circa 75, 90 e 120 euro.