Da Bruxelles a Praga, fino a Palermo: 5 treni notturni per l’estate 2026 da cui ammirare panorami spettacolari

Complice la crescente instabilità internazionale, tra crisi energetiche e aumento dei costi del carburante legati alle tensioni in Medio Oriente, il modo di viaggiare sta cambiando. Sempre più persone stanno cercando alternative all’aereo che siano non solo più economiche, ma anche più sostenibili. Ed è proprio in questo scenario che il treno torna protagonista. Non solo grazie a formule come Interrail, che danno importanti vantaggi ai giovani, ma anche per esperienze che trasformano il viaggio stesso in destinazione, invitando le persone a rallentare e non a spuntare una lista di fretta. I treni notturni rappresentano una delle opzioni più affascinanti da provare almeno una volta nella vita: dormire mentre si attraversa l’Europa, svegliarsi in una nuova città, risparmiare una notte in hotel, è una combinazione che sta vivendo una vera rinascita. Da Bruxelles a Praga, da Milano alla Sicilia, ecco cinque tratte notturne tra le più suggestive per l’estate.

L'European Sleeper che collega Bruxelles e Praga

Il collegamento è operato da European Sleeper e parte da Bruxelles Midi alle 19h30, arrivando a Praga verso le 11h30 del mattino successivo. Il treno attraversa Belgio, Paesi Bassi, Germania e Repubblica Ceca, toccando città come Amsterdam, Berlino e Dresda. I prezzi partono da circa 49 euro per un posto a sedere, mentre le cuccette salgono tra 80 e 150 euro a seconda della disponibilità e del comfort. L’esperienza è particolarmente suggestiva nella tratta tra Berlino e Dresda, dove il paesaggio cambia lentamente tra foreste e vallate fluviali, ma anche quando ci si avvicina a Praga e si iniziano ad ammirare i suggestivi edifici affacciati sul fiume Elba.

Praga

Intercités de Nuit, un viaggio in Costa Azzurra partendo da Parigi

L’Intercités de Nuit collega Parigi Austerlitz alla Costa Azzurra con partenza intorno alle 21h05 e arrivo a Nizza verso le 9 del mattino. I prezzi sono tra i più accessibili: da circa 70 euro per un posto seduti fino a 150 euro per una cuccetta in prima classe. Il viaggio attraversa la Francia meridionale, tutta l’incredibile Costa Azzurra con città come Cannes e Antibes, e regala, all’alba, scorci spettacolari tra Provenza e mare.

Antibes, Costa Azzurra

Da Milano a Palermo con l'Intercity notturno e anche una nave

Sicuramente una delle tratte più iconiche d’Europa, l’Intercity Notte di Trenitalia parte da Milano nel tardo pomeriggio, intorno alle 19h35, e arriva a Palermo la mattina successivo verso le 11. Il momento più unico è l’attraversamento dello Stretto di Messina: il treno viene caricato su una nave traghetto, permettendo ai passeggeri di restare a bordo mentre si attraversa il mare. I prezzi partono da circa 40 euro per la fascia Young, fino ad arrivare a 150 euro per una cuccetta e oltre per cabine più confortevoli. Questo è di gran lunga il viaggio più cinematografico, anche se lungo, perché attraversa e mostra le diverse sfaccettature del territorio italiano.

Palermo

Il collegamento Euronight Vienna- Bucarest

Questo collegamento EuroNight parte da Vienna nel tardo pomeriggio, alle 19h40, e arriva a Bucarest alle 16 del giorno dopo, dopo circa 20 ore di viaggio. I prezzi variano molto: da circa 49 euro per un posto a sedere fino a 160 euro per una cabina privata. Il percorso attraversa Ungheria e Romania, offrendo paesaggi rurali e meno turistici, vivendo lo splendido scenario attraverso la Transilvania e le montagne dei Carpazi.

Transilvania, Romania

Il treno notturno che collega Stoccolma e Berlino

Il collegamento notturno tra Svezia e Germania, operato da SJ e Snälltåget, parte nel pomeriggio attorno alle 16h25, e arriva a Berlino la mattina successiva verso le 08h35. I prezzi sono leggermente più alti rispetto agli altri treni notturni, partono infatti da circa 50 per i posti base e salgono fino a 300 euro per le cuccette private. Il viaggio è particolarmente suggestivo nelle ore iniziali, tra laghi e foreste scandinave, e durante il passaggio verso la Germania, quando si iniziano a scorgere i primi borghi caratteristici.