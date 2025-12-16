stile e Trend
Quando verrà inaugurato il primo treno che collega Milano e Amsterdam

Da Milano ad Amsterdam in treno? A partire dal prossimo giugno sarà possibile: ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla tratta.
A cura di Valeria Paglionico
Quando pensiamo a un viaggio, siamo ormai abituati a immaginarci a bordo di un volo che in poche ore riesce a portarci oltreoceano o in una località esotica, ma la verità è che le vacanze on the road rimangono le migliori per gli amanti dell'avventura. Per tutti gli appassionati del genere è arrivata un'iniziativa che si rivelerà perfetta per la prossima estate: a partire da giugno 2026 verrà inaugurato il primo treno che partirà da Milano e arriverà ad Amsterdam.

Il primo treno Milano-Amsterdam

Buone notizie per gli amanti degli interrail: la compagnia European Sleeper ha annunciato il debutto in Italia una piccola estensione della sua rete, che a partire dall'estate 2026 inaugurerà la tratta Milano-Amsterdam. Si viaggerà a bordo di un treno notturno e si viaggerà per tutta la notte, facendo tappa a Stresa sul Lago Maggiore, Domodossola Berna, Briga, Colonia e Amsterdam. Secondo quanto annunciato, verranno effettuati tre viaggi alla settimana: si partirà da Milano il mercoledì, il venerdì e la domenica e si tornerà da Amsterdam il lunedì, il giovedì e il sabato. Nei progetti futuri, inoltre, c'è la realizzazione di un collegamento con la Svezia.

Quando sarà possibile prenotare un biglietto

Come fare per prenotare un biglietto? Al momento non è possibile riservare un ticket, visto che le vendite apriranno all'inizio del 2026. Le prime partenze sono fissate al 18 giugno del 2026 e il treno sarà diviso in due "sezioni", la prima in partenza da Amsterdam Centraal, la seconda da Bruxelles-Midi. Viaggeranno separate fino a Colonia, poi diventeranno un unico convoglio diretto verso l'Italia. European Sleeper fa il possibile per rendere i viaggi notturni super confortevoli, offrendo ai suoi clienti poltrone, cuccette e carrozze letto. A bordo ci saranno wi-fi, prese elettriche, luci regolabili e sedili reclinabili, dunque tutto il necessario per viaggiare super comodi.

