Al via la stagione dei treni storici: il primo è il Besanino Express e riparte dal 29 marzo

Siamo ufficialmente entrati nella stagione dei treni storici della Lombardia, che attirano ogni anno migliaia di appassionati: il primo a partire è il Besanino Express il 29 marzo alle 9h25.

Riparte il 29 marzo 2026 la stagione dei treni storici in Lombardia, uno degli appuntamenti più attesi da chi ama viaggiare in treno, ma anche da famiglie e turisti che vogliono scoprire il territorio in modo originale. L'iniziativa è promossa dall'Assessorato ai trasporti e mobilità sostenibile di Regione Lombardia, che ha lavorato insieme a Fondazione FS Italiane e numerose altre associazioni, e ha come scopo quello di promuovere il patrimonio ferroviario e culturale attraverso un turismo lento e accessibile. Ci saranno tanti itinerari proposti per la stagione, almeno 20, ma il primo treno sarà il Besanino Express, che partirà proprio il 29 marzo alle 9h25 dalla Stazione di Milano Centrale e attraverserà la Brianza per arrivare al Lago di Lecco, facendo anche altre incredibili tappe intermedie.

La stagione dei treni storici

Il calendario 2026, che comprenderà il periodo tra primavera e autunno, prevede oltre 20 itinerari con partenza da Milano. Oltre al Besanino Express, uno degli appuntamenti sicuramente più attesi è quello della tratta turistica Palazzolo-Paratico Sarnico, che arriva fino al Lago d'Iseo. Un altro treno importante è anche il Laveno Express, convoglio storico che parte sempre da Milano-Centrale per arrivare a Laveno, piccolo e suggestivo comune lombardo sulle sponde del Lago Maggiore.

Laveno, Lombardia

Infine, anche il Lario Express, con tappe a Como e Lecco, è uno dei più amati dagli appassionati per i paesaggi che offrono un perfetto mix di natura, lago e storia e l'atmosfera vintage.

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Il viaggio del Besanino Express

Il primo di questi treni storici a inaugurare la stagione è il Besanino Express, uno dei percorsi più suggestivi che parte da Milano Centrale per arrivare verso Brianza e Monza, dove poi continua il suo viaggio percorrendo la storica e panoramica linea del Molteno ed effettuando fermate in numerose località intermedie davvero affascinanti. Dalle 9h25 attraverserà colline, piccoli borghi e paesaggi naturali per arrivare alle 11h38 a Lecco, dopo aver fatto un vero e proprio viaggio nel tempo, tra struttura e percorso storico.

Como

Il fascino dei treni d'epoca

I treni storici affascinano ogni anno migliaia di appassionati, tanto da aver fatto sold out nel 2025. Il fascino di queste tratte è dovuto principalmente a due fattori: in primo luogo l'utilizzo di locomotive a vapore e carrozze restaurate che hanno mantenuto arredi e particolari originali, come l'elettrotreno ETR 252 Arlecchino che, con le sue grandi vetrate panoramiche, rimanda al periodo del boom economico. Inoltre, si tratta di un'esperienza accessibile a tutti, dato che i prezzi sono davvero contenuti e oscillano da 10 euro per il Laveno Express a 12 euro per il Lario.