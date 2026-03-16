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Al via la stagione dei treni storici: il primo è il Besanino Express e riparte dal 29 marzo

Siamo ufficialmente entrati nella stagione dei treni storici della Lombardia, che attirano ogni anno migliaia di appassionati: il primo a partire è il Besanino Express il 29 marzo alle 9h25.
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A cura di Elisa Capitani
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Riparte il 29 marzo 2026 la stagione dei treni storici in Lombardia, uno degli appuntamenti più attesi da chi ama viaggiare in treno, ma anche da famiglie e turisti che vogliono scoprire il territorio in modo originale. L'iniziativa è promossa dall'Assessorato ai trasporti e mobilità sostenibile di Regione Lombardia, che ha lavorato insieme a Fondazione FS Italiane e numerose altre associazioni, e ha come scopo quello di promuovere il patrimonio ferroviario e culturale attraverso un turismo lento e accessibile. Ci saranno tanti itinerari proposti per la stagione, almeno 20, ma il primo treno sarà il Besanino Express, che partirà proprio il 29 marzo alle 9h25 dalla Stazione di Milano Centrale e attraverserà la Brianza per arrivare al Lago di Lecco, facendo anche altre incredibili tappe intermedie.

La stagione dei treni storici

Il calendario 2026, che comprenderà il periodo tra primavera e autunno, prevede oltre 20 itinerari con partenza da Milano. Oltre al Besanino Express, uno degli appuntamenti sicuramente più attesi è quello della tratta turistica Palazzolo-Paratico Sarnico, che arriva fino al Lago d'Iseo. Un altro treno importante è anche il Laveno Express, convoglio storico che parte sempre da Milano-Centrale per arrivare a Laveno, piccolo e suggestivo comune lombardo sulle sponde del Lago Maggiore.

Laveno, Lombardia
Laveno, Lombardia

Infine, anche il Lario Express, con tappe a Como e Lecco, è uno dei più amati dagli appassionati per i paesaggi che offrono un perfetto mix di natura, lago e storia e l'atmosfera vintage.

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Il viaggio del Besanino Express

Il primo di questi treni storici a inaugurare la stagione è il Besanino Express, uno dei percorsi più suggestivi che parte da Milano Centrale per arrivare verso Brianza e Monza, dove poi continua il suo viaggio percorrendo la storica e panoramica linea del Molteno ed effettuando fermate in numerose località intermedie davvero affascinanti. Dalle 9h25 attraverserà colline, piccoli borghi e paesaggi naturali per arrivare alle 11h38 a Lecco, dopo aver fatto un vero e proprio viaggio nel tempo, tra struttura e percorso storico.

Como
Como

Il fascino dei treni d'epoca

I treni storici affascinano ogni anno migliaia di appassionati, tanto da aver fatto sold out nel 2025. Il fascino di queste tratte è dovuto principalmente a due fattori: in primo luogo l'utilizzo di locomotive a vapore e carrozze restaurate che hanno mantenuto arredi e particolari originali, come l'elettrotreno ETR 252 Arlecchino che, con le sue grandi vetrate panoramiche, rimanda al periodo del boom economico. Inoltre, si tratta di un'esperienza accessibile a tutti, dato che i prezzi sono davvero contenuti e oscillano da 10 euro per il Laveno Express a 12 euro per il Lario.

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