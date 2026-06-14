Come abbinare il marrone, colore trendy per l’estate 2026 che sta bene con rosa, righe e scarpe rosse

Il marrone ha preso il posto del nero ed è protagonista anche nei look dell’estate 2026. Ecco una mini guida agli abbinamenti più originali da provare con colori accesi a contrasto, fantasie a righe e con scarpe in rosso o verde.

da sinistra look Valentino, Tory Burch e Fendi

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Da diverse stagione ormai abbiamo detto addio al nero per accogliere il marrone come nuance di tendenza, un passe-partout che continua a dominare in passerella. Dopo anni in cui è stato confinato nell'angolo più remoto del guardaroba, questo colore morbido, caldo e avvolgente è protagonista anche nei look dell'estate 2026. Il successo deriva dalla versatilità di una tonalità che si abbina facilmente con colori chiari, come il panna, il beige o il celeste, ed è utile per smorzare nuance accese come fucsia, rosso, arancione o turchese. Ecco dunque una breve guida per creare un outfit estivo con abiti marroni, con i consigli sugli abbinamenti di colore e sulle fantasie e le scarpe giuste da mixare nel look.

Marrone con rosa e turchese, le combo più originali

Abbiamo visto come le passerelle Primavera/Estate 2026 abbiamo lanciato trend audaci come il color block o gli abbinamenti di colore inaspettati e inconsueti. Tra questi spuntano completi con coordinati color cioccolato, illuminati da top, cardigan e altri capi dipinti di un luminoso turchese simile al ceruleo. L'ispirazione sono gli outfit apparsi sulla passerella P/E 2026 di Fendi, che mostrano come un semplice accento colorato sia utile per aggiungere carattere a un completo essenziale e minimal.

Marrone abbinato con turchese nel look della P/E 2026 di Fendi

Le nuance più chiare di rosa, come anche quelle accese con punte fluo e tendenti al fucsia o al bubble gum, sono ideali per aggiungere un twist inaspettato a un outfit estivo composto con capi e accessori in marrone scuro. Lo styling da cui prendere ispirazione è quello della passerella Primavera/Estate 2026 di Valentino, dove sfilano vezzosi top in pink, con fiocchi, ruche e drappeggi, accostati a contrasto con pantaloni ultra basic in brown.

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Il rosa con il marrone nel look della collezione P/E 2026 di Valentino

L'abbinamento più semplice con celeste

Per chi non ama i contrasti di colore forti e vistosi ma preferisci abbinamenti più morbidi e che saltino meno all'occhio, il mix tra marrone e celeste è l'ideale. Abbinando una polo o una camicia celeste o color polvere a una gonna longuette marrone, come nei look estivi di Tory Burch, è possibile creare un outfit di tendenza senza strafare, adatto sia al giorno che alla sera.

Polo celeste con gonna marrone nell’outfit proposto sulla passerella P/E 2026 di Tory Burch

Layering di colore e abbinamenti con shade simili

Tra i must più recenti ci sono i look composti in layering di colore, ovvero quelli in cui convivono capi e accessori di shade molto simili tra loro, unite insieme per creare una sorta di effetto degradé. Il marrone è il colore perfetto per seguire la tendenza, basta abbinare capi cioccolato e cappuccino, come negli outfit di Hermés, o andare sul sicuro indossando un top dark cherry su una gonna o su un paio di pantaloni beige, prendendo ispirazione dai completi visti sulla passerella P/E 2026 di Balenciaga.

Sulla passerella P/E 2026 di Balenciaga l’outfit con top marrone abbinato a gonna beige

Shade di marrone unite insieme nel look sulla passerella P/E 2026 di Hermes

Marrone + righe marinière

La fantasia che si sposa alla perfezione con capo brown è senza dubbio quella a righe in stile marinière, con fondo bianco e stripes blu. Basta abbinare un bermuda o un blazer color nocciola o caramello a una T-shirt a righe per creare un outfit molto chic per la bella stagione. L'ispirazione sono i completi che fanno parte della collezione di Brunello Cucinelli, in cui spiccano top e bluse con fantasie rigate accostate a nuance di marrone, morbide e molto chiare.

Completo marrone con shirt a righe della collezione P/E 2026 di Brunello Cucinelli

Quali le scarpe abbinare con un abito marrone

Quando si sceglie un abito o un completo marrone si pone il problema di capire con quali scarpe completare l'outfit. Trattandosi di una nuance scura va illuminata ed esaltata con accessori dalla tonalità più chiara o comunque accesa. Oltre a stare benissimo con sandali dorati o bronzo, sotto un abito marrone è possibile indossare un paio di sabot o ballerine verde bosco, prendendo ispirazione dagli abbinamenti visti sulla passerella P/E 2026 di Calcaterra.

Abito marrone abbinato a scarpe verde bosco nel look P/E 26 di Calcaterra

Sandali e pump in bianco o panna sono l'ideale sotto un mini dress color cappuccino e l'inspo a cui guardare sono gli outfit estivi firmati Stella McCartney. Infine, per un abbinamento più audace e vistoso, si può sperimentare abbinando a un coordinato dalla tonalità di marrone scura un paio di scarpe rosso fragola o fucsia, capaci di aggiungere un twist originale al look estivo.

Un look della collezione P/E 2026 di Stella McCartney