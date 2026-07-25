Il ritorno dei pantaloni della nonna: i “mutandoni” sono il must dell’estate 2026

Ricordate i “mutandoni” dell’epoca vittoriana? Spesso definiti “pantaloni della nonna”, sono tornati di moda nell’estate 2026: ecco come abbinarli.

L'estate 2026 è ormai entrata nel vivo e sono moltissime le mode super originali che sono riuscite a conquistare tutti. Una delle più anti-convenzionali? Quelle dei pantaloni "della nonna", meglio noti come bloomers o granny pants, la cui caratteristica principale è il fascino retrò. Ispirati ai "mutandoni" dell'epoca vittoriana, sono ormai diventati un simbolo di glamour e praticità: ecco quali sono i modelli da scegliere e come abbinarli per seguire la mania.

Come sono nati i granny pants

Cosa sono i pantaloni granny? I modelli alla turca contraddistinti da gambe molto ampie e a sbuffo, spesso arricciate con un nastro o con un elastico all'altezza della caviglia. Ispirati ai classici "mutandoni" dell'epoca vittoriana, sono diventati un indumento per la quotidianità nel XIX secolo, quando l'attivista americana Amelia Jenkes Bloomer spinse le donne a liberarsi dagli abiti pesanti e costrittivi del tempo. Da allora sono stati considerati il simbolo dell'emancipazione femminile. La cosa che in pochi avrebbero immaginato è che un giorno sarebbero tornati di moda per la loro praticità e comodità.

Il trend lanciato da Bella Hadid

A dare il via al trend è stata Bella Hadid, che durante una recente vacanza con le amiche ha sfoggiato un pantalone granny in cotone bianco, un modello in cotone leggerissimo, a vita alta e con dei nastrini ricamati intorno al ginocchio che hanno dato vita a un effetto volant. Sebbene sembri essere uscito dall'armadio della nonna, il pantalone è super moderno e, complici le trasparenze, i pizzi e il mood vintage, è diventato l'assoluto must dell'estate. Come abbinarlo? L'ideale sarebbe scegliere un top crop in tinta ma, in alternativa, va benissimo anche una camicie over in tessuto vedo non vedo. Per quanto riguarda le scarpe, invece, è necessario puntare tutto su infradito e sandali gioiello. Insomma, i pantaloni della nonna sono versatili, comodi e freschi ed è per questo che non possono mancare in valigia.