In Svizzera c’è una nuova altalena gigante: è alta 12 metri e offre una vista mozzafiato sulle Alpi

Siete alla ricerca di un’esperienza estiva davvero adrenalinica? In Svizzera è stata inaugurata una nuova altalena gigante: è alta 12 metri e offre una vista mozzafiato sulle Alpi.

Avete presente l'altalena nella giungla a Bali, dove in moltissimi si lasciano scattare delle foto in stile influencer? Da oggi non serve volare fino in Indonesia per un'immagine da migliaia di like, basta fare un salto in Svizzera. È proprio sulle Alpi Vodesi, per la precisione sulla cima del Grand Chamossaire, che è stata inaugurata una spettacolare altalena a oltre 2.000 metri di altitudine: ecco com'è fatta e visitarla.

L'altalena sulle Alpi alta 12 metri

L'altalena gigante che ha appena inaugurato in Svizzera si trova nel cuore del comprensorio di Villars-Gryon-Diablerets ed è l'attrazione perfetta per chi è alla ricerca di adrenalina. Si tratta di una struttura metallica a forma di V, la cui particolarità sta nel fatto che è alta 12 metri. I visitatori, dopo essere stati accuratamente imbracati, vengono sollevati fino a un'inclinazione di 90 gradi, ritrovandosi praticamente sospesi a faccia in giù sulla piattaforma metallica prima del rilascio. La "caduta", però, è da sogno: sembra di essere sospesi sulla vale, proprio come se si stesse volando, e si ha la possibilità di ammirare un panorama da fiaba.

Quanto costa l'altalena gigante in Svizzera

L'altalena è accessibile a chiunque raggiunga la cima, a bordo possono salire 3 persone contemporaneamente, ciascuna posizionata su una seduta con manubrio. Qual è il momento migliore dell'anno per provare l'esperienza? Naturalmente quando le temperature cominciano a scendere e le vette alpine sono innevate. Attualmente, però, la neve è sempre più scarsa e imprevedibile, dunque la maxi altalena è diventata un'attrazione "alternativa" per i turisti che amano le vacanze in montagna in estate. L'ingresso è gratuito per chi è in possesso dello skipass o del biglietto per gli impianti di risalita della zona, i cui prezzi partono da 18 franchi svizzeri (circa 19 euro). In quanti avranno il coraggio di provare un'esperienza simile?