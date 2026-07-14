Glamping, case sull’albero e skyview per vedere le stelle, i posti più originali per una vacanza al fresco

Con le recenti ondate di calore, cresce la voglia di vacanze al fresco immerse nella natura. Dagli chalet sul lago alle case sugli alberi, fino ai glamping di lusso e ai rifugi dove ammirare il cielo stellato: quattro indirizzi originali per sfuggire all’afa estiva.

Hotel My Arbor, Alto Adige

Con le sempre più frequenti e intense ondate di caldo che stanno colpendo l’Europa, organizzare una vacanza nelle classiche mete estive o visitare città d’arte può diventare meno fattibile oltre che meno piacevole. È anche per questo che negli ultimi anni si sta affermando il fenomeno delle coolcation, vacanze alla ricerca di temperature più basse, immerse nella natura e lontane dall’afa delle grandi città. Accanto a questa tendenza cresce anche il desiderio di vivere esperienze originali, scegliendo strutture che vadano oltre il tradizionale hotel. Nascono così soggiorni in chalet affacciati sui laghi, case sugli alberi, glamping di lusso e rifugi panoramici dove osservare il cielo stellato: un modo diverso di trascorrere qualche giorno di relax senza rinunciare al comfort. Fanpage.it ha selezionato quattro tra gli esempi più originali di vacanze in luoghi insoliti ma spettacolari immersi nel verde, tra Trentino Alto Adige, Veneto e Austria.

Hochoben, Carinzia, uno degli chalet

SkyView Chalet sul Lago, Alto Adige

In questi ultimi giorni possiamo dire di averlo sognato: svegliarsi circondati dalle montagne e con una vista sul Lago di Dobbiaco sarebbe il paradiso. In questo senso, gli SkyView Chalet sul Lago rappresentano una soluzione che unisce privacy, design e natura. Gli chalet, costruiti prevalentemente in legno e caratterizzati da grandi vetrate che affacciano direttamente sulla natura circostante, sono pensati per integrarsi con il paesaggio delle Dolomiti e offrono ambienti moderni, terrazze panoramiche e l'occasione per ritrovare un po' di tranquillità. È una base ideale per escursioni, passeggiate o semplicemente per rilassarsi lontano dal caldo cittadino. Il soggiorno minimo è di due notti e il costo parte da circa 400 euro a notte per uno chalet dedicato a due persone.

La vista da uno degli SkyView Chalets

My Arbor, L’hotel costruito sugli alberi

A pochi minuti da Bressanone, in Alto Adige, My Arbor porta il concetto di casa sull’albero a un livello superiore. L’hotel è infatti sostenuto da pilastri che lo fanno sembrare sospeso tra il bosco, regalando la sensazione di vivere immersi nella foresta senza rinunciare ai servizi di una struttura di lusso. Tutte le suite sono dotate di ampie terrazze affacciate sul verde, mentre spa, piscine e aree wellness completano l’esperienza. I prezzi partono da circa 610 euro a notte per due persone scegliendo una Nest Suite, mentre una Hangout Suite può arrivare a circa 810 euro a notte, colazione inclusa.

Hotel My Arbor, Trentino Alto Adige

Glamping Village Barricata sulla Delta del Po

Per chi desidera provare il camping senza rinunciare però agli spazi di una vera casa vacanze, il Glamping Village Barricata, nel Parco del Delta del Po, propone diverse sistemazioni immerse nella natura. Le tende glamping, arredate con tutti i comfort, dispongono di cucina, bagno privato e terrazza esterna, con alcune soluzioni capaci di ospitare fino a sei persone grazie alle tre camere da letto. La posizione permette inoltre di alternare il relax a escursioni tra pinete, lagune e spiagge. Per conoscere il prezzo bisogna richiedere un preventivo direttamente sul sito della struttura.

Glamping Barricata

Hochoben Mountain Chalets in Carinzia

Per una vera fuga dalle ondate di caldo cittadine, gli Hochoben Mountain Chalets, in Carinzia (Austria), offrono chalet immersi nella natura alpina a oltre 1200 metri di quota. Le strutture, realizzate in legno e pietra, combinano lo stile classico e tradizionale di montagna con comfort moderni e grandi vetrate che permettono di ammirare il paesaggio e il cielo stellato direttamente dalla propria camera. Infatti, la posizione, lontana dai centri abitati e dall’inquinamento luminoso, rende questo luogo particolarmente adatto anche a chi desidera dedicarsi all’osservazione delle stelle. Il soggiorno minimo è di due notti: prendendo come esempio lo Chalet Geisel, tre notti per due persone costano circa 905 euro, pari a poco più di 300 euro a notte.