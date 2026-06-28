Fuga dal caldo: 5 luoghi in Italia dove scappare per stare al fresco

Il caldo record che sta colpendo le città italiane spinge sempre più persone a cercare rifugio in luoghi freschi e lontani dai centri urbani. Tra borghi d’alta quota, laghi alpini e destinazioni immerse nel verde, Fanpage.it ha selezionato 5 destinazioni dove scappare per concedersi una pausa dalla terribile afa estiva.

Lago di Resia

L’Italia è stretta nella morsa del caldo e le temperature di questi giorni stanno mettendo a dura prova gran parte del paese, così come il resto d’Europa. Le ondate di calore sempre più intense stanno registrando numeri eccezionali già a giugno, con un inizio estate che rende difficile trascorrere le giornate all’aperto nelle città. Se proteggersi dal sole, bere molta acqua ed evitare le ore più calde restano le raccomandazioni principali, per chi ha la possibilità di concedersi una pausa la soluzione più efficace è spesso una sola: scappare. Fanpage.it ha selezionato 5 destinazioni italiane ancora non prese d’assalto, dove l’altitudine, i boschi e l’acqua regalano temperature decisamente più piacevoli rispetto a quelle delle città principali. Dalla Lombardia all’Umbria, passando per Alto Adige e Abruzzo, ecco dove rifugiarsi per trovare un po’ di fresco.

Val Vertova e Val di Mello, le "spiagge" della Lombardia

Per chi vive nel nord Italia, la Val Vertova, in provincia di Bergamo, e la Val di Mello, in Valtellina, rappresentano due delle mete più apprezzate per sfuggire all’afa. Entrambe sono conosciute come vere e proprie spiagge di montagna: qui i torrenti alpini scorrono tra le rocce, ci sono anche piccole cascate e pozze d’acqua limpida dove è possibile immergere i piedi o concedersi un bagno rinfrescante (per i più coraggiosi).

Le cascate della Val Vertova

L’ombra degli alberi e l’altitudine, da circa 500 metri sopra il dislivello del mare a un massimo di circa 1100, contribuiscono a creare un microclima particolarmente piacevole anche durante le giornate più calde, rendendo queste valli pratiche per una passeggiata o un picnic immersi nella natura.

Il torrente della Val di Mello

Resia, il borgo alpino al confine con l’Austria

A poco più di un chilometro dal confine con l’Austria, Resia, in Alto Adige, è una delle località più fresche dell’estate italiana. Il borgo sorge sulle rive dell’omonimo lago, celebre per il campanile che emerge dalle acque, diventato uno dei simboli della Val Venosta. Grazie all’altitudine e alla vicinanza delle Alpi, anche nei mesi estivi le temperature rimangono generalmente più basse, mentre il lago e i sentieri che lo circondano offrono numerose opportunità per passeggiate, escursioni in bicicletta e momenti di relax lontano dall’afa delle città.

Il campanile del villaggio sommerso di Curon Venosta

Terento, il paese del sole della Val Pusteria

Tra i paesi meno affollati dell’Alto Adige c’è anche Terento, piccolo centro situato all’ingresso della Val Pusteria. La sua posizione lo rende una base di partenza perfetta per raggiungere località più conosciute come Brunico e le Dolomiti, senza rinunciare alla tranquillità di un borgo immerso nei boschi. L’altitudine, circa 1200 metri, garantisce un clima piacevole anche nelle settimane più calde dell’anno e i numerosi sentieri, i prati e i boschi dei dintorni permettono di trascorrere giornate all’aria aperta senza soffrire le temperature elevate; proprio per questo motivo, è conosciuto come il paese del sole. Qui la luce e il sole non mancano di certo, ma sono ben diversi da quelli di Milano.

Il borgo di Terento

Santo Stefano di Sessanio, il borgo medievale nel cuore dell’Abruzzo

Nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga si trova Santo Stefano di Sessanio, uno dei borghi medievali meglio conservati di tutta Italia. Le sue vie in pietra, le case storiche e la posizione a oltre 1200 metri di quota contribuiscono a mantenere un clima decisamente più fresco rispetto alle città. Passeggiare tra le mura del borgo significa immergersi in un’atmosfera lenta, con panorami sulle montagne abruzzesi e la possibilità di raggiungere facilmente sentieri naturalistici e aree verdi dove poter stare al fresco.

Santo Stefano di Sessanio, Abruzzo

Castelluccio di Norcia e il Parco dei Sibillini

A oltre 1400 metri di altitudine, Castelluccio di Norcia è una delle frazioni più alte dell’Appennino centrale. Situato nel cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, al confine tra Umbria e Marche, il borgo è noto soprattutto per la spettacolare fioritura della piana, ma rappresenta anche una destinazione originale durante le ondate di calore. L’altitudine, il vento che attraversa l’altopiano e gli spazi aperti rendono le temperature molto più accessibili rispetto alle città, offrendo rifugio per chi desidera trascorrere una giornata tra natura e aria fresca.