Dormire sull’amaca, il rimedio anti-caldo più antico della storia

Il rimedio anti-caldo più antico al mondo? L’amaca, assolutamente perfetta per dormire in estate senza soffrire le temperature roventi.

Da quando è cominciata l'estate 2026 a oggi l'Italia è stata colpita da ben 4 ondate di calore e, fatta eccezione per pochissime ore in cui le temperature sono leggermente scese, non c'è stata una giornata in cui si sono registrati meno di 30 gradi. Praticare le normali attività quotidiane senza sudare è ormai diventato impossibile e si va alla ricerca di ogni tipo di rimedio anti-afa. La soluzione perfetta che non prevede l'uso dell'aria condizionata? L‘amaca, considerata il più antico toccasana contro le temperature roventi.

L'amaca è nata nelle Americhe tropicali

I rimedi anti-caldo più efficaci? Quelli "primitivi", basti pensare al fatto che per rinfrescare casa sta spopolando il metodo dell'uomo delle caverne. Per dormire in estate senza sudare, invece, sarebbe bene usare un'amaca. Nata secoli fa nelle Americhe tropicali per proteggere il corpo dal terreno umido e dagli insetti, oggi sta vivendo una nuova "epoca d'oro" grazie al suo incredibile potenziale rinfrescante. Per quale motivo è perfetta per combattere le temperature da record? Innanzitutto, a differenza del letto che trattiene calore e sudore, l'amaca è traforata, quindi permette all'aria di circolare sotto e intorno al corpo. Come se non bastasse, di solito viene montata all'aperto in giardino, sul terrazzo o fuori al balcone, zone della casa in cui nelle ore notturne si registra una leggera brezza.

Dormire sull'amaca, quali sono gli effetti psicologici

Il piacere che si prova dondolandosi o addormentandosi su un'amaca all'aperto non è legato solo alla comodità e alla freschezza ma anche a una questione psicologica. Dormire all'aperto risulta essere più rilassante perché ci si sente in uno spazio più ampio, con il suono del vento tra le foglie e la luce naturale dell'alba. Il cervello associa questi elementi a un senso di sicurezza e di appartenenza alla natura, cosa che non potrebbe mai verificarsi nel letto all'interno dell'appartamento. Come se non bastasse, le amache moderne sono ergonomiche e coperte da pergole leggere, dunque comodissime per lasciarsi cullare durante la notte. In quanti sceglieranno questo rimedio "vintage" per dormire sonni tranquilli in estate?