Addio condizionatori, il metodo dell’uomo delle caverne rinfresca casa in modo naturale durante l’estate

Avete mai sentito parlare del metodo dell’uomo delle caverne? Si tratta della soluzione ideale e naturale per combattere il caldo in estate: ecco cosa bisogna fare per tenere la casa fresca.

L'estate è sempre la stagione più attesa dell'anno ma, nel momento in cui le temperature roventi cominciano a farsi sentire, non si può fare a meno di rimpiangere l'inverno. Se non si ha la possibilità di trascorrere interi mesi tra mare e spiagge incontaminate, affrontare il caldo estremo può diventare una vera e propria sfida, soprattutto quando non si può tenere l'aria condizionata accesa h24. Per tutti coloro che non sanno più cosa fare per smettere di sudare è arrivato il "cavement method", ovvero il metodo dell'uomo delle caverne, perfetto per tenere la casa al fresco in estate.

Chiudere le tapparelle entro le 9 del mattino

Avete mai sentito parlare del caveman method, letteralmente “metodo dell’uomo delle caverne”? A parlarne di recente è stato Joseph Holman, esperto di porte e finestre presso Green Doors, che lo ha proposto come soluzione ideale per tenere la casa al fresco quando le temperature raggiungono livelli estremi durante l'estate. Ispirato alla naturale freschezza delle grotte, punta a tenere fuori il caldo durante il giorno e a sfruttare al massimo l'aria più fresca della sera, così da evitare l'utilizzo di ventilatori e condizionatori. Qual è la regola d'oro di questo trucco? Puntare tutto sul pre-raffreddamento e sulla prevenzione tempestiva. La prima cosa da fare è chiudere le tapparelle entro e non oltre le 9 del mattino, ovvero quando il sole comincia a battere, così da trattenere l'aria più fresca all'interno.

Cosa fare dopo il tramonto

Sarebbe bene seguire questo metodo soprattutto negli spazi piccoli che contengono meno aria e che, dunque, tendono a riscaldarsi più rapidamente. Essenziale, inoltre, anche tenere le tende abbassate per evitare di far aumentare la temperatura rapidamente. Chi non le ha può posizionare uno strato di cartone dietro le persiane per deviare il calore prima che colpisca il vetro. Dopo il tramonto, invece, è necessario aprire le finestre sui lati opposti dell'appartamento, in modo tale da creare un tunnel d'aria che lascia fuoriuscire naturalmente il caldo. Durante la notte le finestre devono continuare a rimanere aperte (a meno che non si abiti al piano terra). Inutile dire che è fondamentale ridurre al minimo l'uso di elettrodomestici e illuminazione, che causano accumuli indesiderati di calore. Insomma, per godersi il fresco naturale è necessario tornare alle "origini" e alle abitudini degli uomini delle caverne.