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Il metodo della ventilazione incrociata per combattere il caldo senza usare l’aria condizionata

Il caldo asfissiante vi sta rendendo la vita impossibile? Ecco quali sono i consigli da seguire per rinfrescare casa in modo naturale, senza utilizzare ventilatori e aria condizionata.
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A cura di Valeria Paglionico
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Sono passati solo pochi giorni dall'inizio dell'estate 2026 ma le temperature roventi si stanno già facendo sentire. L'ondata di calore tropicale sta letteralmente mettendo in ginocchio non solo l'Italia ma l'intera Europa, tanto che praticamente in ogni angolo del continente ogni giorno si registrano oltre 30 gradi, con picchi di quasi 40 sia in Sicilia che nel sud della Francia. Dormire o semplicemente trascorrere del tempo a casa senza sudare è diventato impossibile, a meno che non si usino condizionatori e ventilatori h24. Per fortuna, però, è possibile ricorrere a una serie di rimedi naturali per rinfrescare casa senza l'utilizzo di dispositivi elettronici: ecco come fare per combattere il caldo asfissiante.

Tenere la casa al buio durante il giorno

Come già indicato dal metodo dell'uomo delle caverne, nelle giornate di caldo estremo è necessario tenere finestre, tende e persiane chiuse durante il giorno. Il motivo? Si riduce la quantità di luce solare che entra nella stanza e quindi i pavimenti, i mobili e le pareti non si scaldano. L'ideale sarebbe anche "tappare" i fori delle persiane con dei fogli di cartone, così da bloccare l'aria rovente proveniente dall'esterno. Solo dopo il tramonto le finestre e i balconi possono essere spalancati, così da far entrare dall'esterno l'aria più fresca.

Creare una ventilazione incrociata

Un altro metodo per rinfrescare casa in modo naturale è la ventilazione incrociata, in cosa consiste? Nell'aprire finestre e porte che affacciano su lati diversi, in modo tale da creare corrente e da favorire la circolazione d'aria. L'ideale sarebbe farlo dopo il tramonto quando l'aria si raffredda ma, in alternativa, va benissimo anche durante le ore più calde per ritrovare refrigerio senza l'uso di ventilatore o condizionatore. Naturalmente questo metodo può essere messo in atto solo se si hanno balconi e finestre su lati opposti della casa, se, invece, le aperture sono tutte sullo stesso lato, non è possibile creare una ventilazione incrociata.

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Isolare la veranda

La veranda è una delle aree della casa dove si accumula più calore durante le ore di luce, dunque sarebbe bene "isolarla" dal resto dell'appartamento. In che modo? Innanzitutto bisogna chiudere le porte interne, poi si possono usare pellicole riflettenti, tende da sole e persiane per contrastare l'ingresso del sole all'interno dell'ambiente.

Ridurre l'uso dei dispositivi elettronici

Per ridurre il calore all'interno della casa, bisogna evitare di produrne, dunque sarebbe bene limitare al minimo l'uso di forni, piani cottura, lavatrici, lavastoviglie e dispositivi elettronici. L'ideale sarebbe cucinare nelle prime ore del mattino e a ora di pranzo mangiare i pasti in versione fredda, così da non accaldarsi ulteriormente.

Usare cappe e aeratori

Usare cappe aspiranti e aeratori quando si cucina o si fa la doccia è un'ottima soluzione per combattere il calore. Si tratta, infatti, di due dispositivi che rimuovono aria calda e umidità prima che si diffondano nel resto della casa.

Scegliere abiti e biancheria da letto in tessuti traspiranti

La scelta degli abiti e della biancheria da letto è fondamentale per combattere il caldo in modo naturale. L'abbigliamento deve essere in tessuti traspiranti come il cotone o il lino, che riescono ad assorbire l'umidità e a favorire la circolazione dell'aria, mentre da evitare sono i capi sintetici che favoriscono la sudorazione. Stessa cosa vale per lenzuola, federe e pigiami, che devono essere comodi e che devono favorire la dispersione del calore corporeo (anche in questo caso andrebbero scelti in cotone o in lino ma anche in seta o in fibra lyocell).

Ricoprire sedie e divani con tessuti anti-caldo

Durante le giornate più calde dell'anno diventa praticamente impossibile anche sedersi su un divano o su una sedia di plastica o eco-pelle. Per evitare di ritrovarsi in un bagno di sudore, l'ideale sarebbe ricoprire queste superfici con dei tessuti anti-caldo come il cotone o il lino.

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