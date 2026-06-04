Estate 2026, l’ultimo trend sono le vacanze wellness: le 7 spa più particolari da provare in Italia

Dai programmi dedicati alla longevità ai ritiri personalizzati, passando per grotte termali e percorsi multisensoriali, il wellness evolve in qualcosa di più del semplice relax. Ecco 7 strutture italiane scelte da Fanpage.it che interpretano i nuovi trend del benessere.

Prendersi una pausa è diventata negli ultimi tempi una vera e propria esigenza. Dopo anni in cui i viaggi erano associati soprattutto alla scoperta di nuove destinazioni o all’avventura, l’estate 2026 segna l’affermarsi di un nuovo trend travel: le vacanze wellness. Sempre più persone scelgono di dedicare qualche giorno al benessere psicofisico, privilegiando strutture che permettono di rallentare i ritmi, staccare dalla routine e ritrovare equilibrio tra corpo e mente, allontanando lo stress del tran tran quotidiano. Non si tratta più soltanto di trascorrere qualche ora in una spa, ma di vivere esperienze immersive che combinano trattamenti, natura, attività rigeneranti e percorsi sensoriali. Dalle piscine panoramiche immerse nelle montagne alle grotte termali naturali, passando per rituali ispirati alle tradizioni orientali e programmi dedicati alla longevità, l’Italia offre alcune delle strutture più originali d’Europa. Abbiamo selezionato 7 spa particolari da provare in Italia nell’estate 2026, perfette per chi desidera trasformare una semplice vacanza in un’esperienza di benessere.

Longevità tra le montagne dell’Alto Adige: Quellenhof Luxury Resort Passeier

Tra le strutture più innovative del momento c’è il Quellenhof Luxury Resort Passeier, in Alto Adige. Oltre alla classica area wellness, la struttura propone percorsi dedicati alla longevità e al benessere personalizzato grazie a un centro medico presente nella struttura, un tema sempre più centrale nel turismo wellness contemporaneo.

Quellenhof Luxury Resort Passeier, una delle piscine della spa

Chi desidera concedersi una giornata di relax può accedere alla Day Spa con ingresso a partire da 70 euro, mentre i programmi più completi dedicati al longevity hanno prezzi che partono da 365 euro. Piscine, saune panoramiche e trattamenti avanzati rendono questa struttura una delle più interessanti per chi cerca un’esperienza che vada oltre il semplice relax.

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I trattamenti nel centro medico di Quellenhof Luxury Resort Passeier

In Toscana l’Asmana Wellness World porta in mondi esotici

A pochi chilometri da Firenze, l’Asmana Wellness World è diventata una delle spa più scenografiche d’Italia. Quello che distingue la struttura è l’atmosfera che richiama destinazioni esotiche e luoghi lontani, con ambientazioni ispirate a diverse culture del benessere. Tra piscine, saune tematiche e aree relax immerse in uno spazio davvero suggestivo, gli ospiti possono vivere una sorta di viaggio multisensoriale senza uscire dalla Toscana. L’ingresso giornaliero parte da circa 50 euro, rendendo l’esperienza accessibile anche a chi desidera regalarsi una sola giornata di pausa.

Una delle piscine di Asmana Wellness World

I retreat personalizzati del Preidlhof Luxury DolceVita

Il Preidlhof Luxury DolceVita Resort a Naturno in Alto Adige ha fatto dei ritiri benessere uno dei suoi punti di forza. La struttura propone 9 retreat distinti, costruiti attorno alle esigenze degli ospiti e personalizzabili in base agli obiettivi individuali. Le esperienze spaziano dalle passeggiate nel bosco con rituali alle erbe alle sessioni di allenamento personalizzato, fino alle meditazioni sul Monte Sole. Il percorso può integrare valutazioni specialistiche, trattamenti multisensoriali e incontri con terapisti qualificati, offrendo un approccio al benessere che coinvolge corpo, mente ed equilibrio emotivo.

La struttura del Preidlhof Luxury DolceVita Resort

Bellevue Hotel e le piscine panoramiche affacciate sulle Dolomiti

Chi sogna di rilassarsi circondato da uno dei paesaggi più spettacolari d’Italia non può non optare per il Bellevue Hotel & Spa di Cogne. Le sue piscine e aree wellness si inseriscono nel contesto alpino, trasformando il panorama in parte integrante dell’esperienza e tra silenzio e natura, il relax assume una dimensione contemplativa. Per un soggiorno benessere, i forfait weekend partono da circa 210 euro, rappresentando una soluzione perfetta per chi desidera una breve fuga rigenerante lontana dallo stress quotidiani.

Hotel Bellevue, piscina sotterranea

La Grotta Giusti, un paradiso termale millenario in Toscana

Sempre in Toscana, la Grotta Giusti custodisce una delle particolarità più affascinanti del panorama wellness italiano: una grotta termale naturale millenaria che permette di vivere un’esperienza unica tra vapori e percorsi sotterranei. Il fascino del luogo deriva proprio dall’incontro tra natura e benessere, in un ambiente che da secoli richiama visitatori alla ricerca di relax e rigenerazione. I pacchetti per un weekend benessere partono da circa 545 euro e includono l’accesso alle aree termali della struttura, mentre per il solo ingresso alle piscine i prezzi si aggirano attorno ai 36 euro.

Spa Floating a Grotta Giusti, Toscana

Chez les Grottes in Veneto, i massaggi tra le pietre di antiche grotte

Tra le esperienze più insolite, simile a quella delle Grotte Giusti, c’è quella proposta da Chez Les Grottes, in Veneto. La struttura nasce all’interno di antiche grotte naturali e offre trattamenti e massaggi in un contesto suggestivo, dove le mura contribuiscono a creare un’atmosfera fuori dal tempo. La scelta per rilassarsi qui non manca di certo, tra massaggi olistici di 70 minuti pensati per risvegliare tutti i sensi, trattamenti per l’autoguarigione delle persone attraverso leggerissime “manipolazioni” sulle ossa del cranio o pratiche giapponesi pensate per dare tonicià al viso.

Chez Les Grottes

Il trattamento dei cinque sensi al Bad Moos

Nel cuore delle Dolomiti si trova il Bad Moos Aqua Spa Resort, noto per la Spa Soma & Anima e per il suo Trattamento dei 5 sensi, l’esperienza pensata per coinvolgere in modo armonico udito, olfatto, vista, tatto e gusto. Si comincia con la musica mindfulness, studiata per favorire il rilassamento e la concentrazione sul momento presente. Seguono i benefici dell’aromaterapia attraverso gli oli essenziali, quelli della cromoterapia basata sull’energia dei colori e della pressoterapia, che aiuta a sciogliere le tensioni e a favorire il drenaggio. Il risultato è un percorso immersivo che mette al centro la persona nella sua totalità, trasformando il benessere in un’esperienza multisensoriale completa.