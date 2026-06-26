Guida alle scarpe di tendenza per l’estate 2026: slingback, sabot e pump scollo a V sono i modelli da avere

Dalle slingback alle mule, passando per infradito, pump V neck e sabot, ecco quali sono le scarpe di tendenza per l’estate 2026 e i modelli più originali da avere con gli inspo look delle star per copiare gli abbinamenti.

Slingback Roger Vivier

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Con il solstizio del 21 giugno è ufficialmente iniziata l'estate 2026: il caldo impazza e la mente vola pensando alle vacanze e a luoghi freschi in cui trascorrere attimi di relax. Nella valigia estiva da preparare per un week end o un viaggio non possono mancare scarpe comode, modelli aperti con cui combattere il caldo e anche un paio di tacchi da abbinare a un look glam adatto per la sera. Dalle chicchissime slingback alle mule, passando per sandali infradito e sabot, ecco la nostra guida alle tendenze dell'estate 2026 con i modelli più cool e le inspo per gli abbinamenti da provare con gli outfit di passerella e delle celebrities.

Pump V neck

Diciamo addio ai classici décolleté con scollatura e punta tonda: le pump V neck sono le più trendy di stagione. Questi modelli dal tacco alto hanno scollature sul collo del piede appuntite e spigolose, le punte sono lunghe e strette e spesso lasciano il tallone nudo. Le varianti e i colori disponibili sono diversi: si va dalle nuance pastello, come quelle viste sulla passerella Primavera/Estate 2026 di Stella McCartney, ai modelli in bianco e nero, come le proposte di Ferragamo con tacco ricurvo. Lo scollo a V sulle pump caratterizza anche le originali scarpe disegnate da Matthieu Blazy nella sua prima collezione realizzata per Chanel.

Scarpe con scollo a V Stella McCartney

Le pump V neck sulla passerella P/E 2026 di Chanel

Inspo look da copiare

L'attrice di Emily in Paris. Lily Collins, sceglie pump V neck per il red carpet, accostando a un abito drappeggiato con cut laterale un paio di scarpe nere in pelle con profonda scollatura a V.

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Il look Balenciaga di Lily Collins

Slingback

Le scarpe slingback, ovvero quelle con cinturino posteriore che lasciano scoperto solo il tallone, continuano a essere un must per l'estate. Si tratta di uno dei modelli più chic ed eleganti di sempre, adatti a ogni occasione. Si indossano sia di giorno che di sera, con pantaloni pinocchietto o palazzo, stanno bene sotto gonne corte o longuette e persino sotto abiti lunghi. Il successo di questi décolleté estivi non dipende solo dal loro essere versatili ma anche dalla comodità: solitamente hanno tacchi bassi comodi e piante ampie che non costringono il piede. Tra i modelli più cool di stagione ci sono quelli color ghiaccio con decori gioiello che Tory Burch propone abbinati ad ampie gonne fantasia e coordinati con borse a rete. Roger Vivier sceglie per le slingback dal tacco medio un tessuto che ricorda il crochet e gli intrecci in paglia tipici dell'estate.

Slingback Tory Burch

Slingback Roger Vivier

Come indossare le slingback

Tra le star del cinema amanti delle slingback c'è Meryl Streep che le indossa spesso sotto abiti da sera e suits. Il look da cui prendere ispirazione per gli abbinamenti è quello con completo maschile gessato, composto da blazer e pantaloni palazzo, sotto cui spuntano un paio di slingback affusolate.

Meryl Streep con look McQueen

Mule e pump spuntate

Sono divertenti, originali e molto trendy, stiamo parlando dei sandali mule, quelli con tacco alto e punta aperta. Jonathan Anderson sulla passerella P/E 26 di Dior ha decretato il ritorno di questo sandalo, il quale ha avuto il periodo di massimo splendore negli anni '90. Il designer reinterpreta le forme aggiungendo tocchi vezzosi, come i fiocchi sulla punta e pellami declinati in tenui colori pastello, tra cui rosa e celeste. Più vistosa e strong la proposta di Stuart Weitzman, che per l'estate 2026 punta su tonalità fluo e pellami lucidi.

Mule rosa pastello Dior

Mule in vernice fluo Stuart Weitzman

Come abbinare i sandali mule

Demi Moore sceglie un modello Ferragamo in pelle scura e con tacco metallico per completare il look full fantasy, caratterizzato da giacca a quadretti coordinata con gonna longuette. L'outfit semi formale viene qui arricchito con i sandali essenziali eppure originali, perfetti per aggiungere un dettaglio trendy.

Demi Moore con mule Ferragamo

Sandali infradito

Il 2026 è senza dubbio l'anno dei sandali infradito. Dopo stagioni e stagioni in cui a dominare sono stati i sandali a doppia fascia simili alle Birkenstock o le ciabatte poolslide dalle linee bold e chunky, tornano in primo piano modelli più sottili e affusolati. Si va dalle varianti casual alle flip flop per il mare, fino a quelle con tacco alto per la sera (che stanno letteralmente spopolando). In passerella abbiamo visto infradito in pelle bianca da Tod's, mentre Burberry utilizza le fantasie check iconiche del brand per arricchire infradito estivi in pelle e tessuto spalmato.

Sandali infradito Tod’s

Infradito con motivo check Burberry

La combo glam per la sera

Il designer Pierpaolo Piccioli estremizza il trend inserendo nella collezione P/E 2026 di Balenciaga infradito con suole bold o con maxi zeppe, realizzate con tessuti preziosi come il velluto e la pelle e abbinati a gonne gioiello e abiti da sera.

Il look con infradito sulla passerella P/E 2026 di Balenciaga

Sabot e babuche

Si chiamano sabot tutti quei modelli aperti sulla parte posteriore del piede, che lasciano il tallone nudo coprendo invece la punta. Nel 2026 quella del sabot sembra essere un'ossessione, dato che sulle passerelle abbiamo visto praticamente ogni modello di scarpa proposto in versione open sul tallone (persino i mocassini). Etro, nei look boho chic con lunghi abiti fantasia e maxi frange, inserisce zoccoli sabot in pelle scura con grosse fibbie dorate; da Loewe, invece, appaiono particolarissime pump la cui lavorazione ricorda gli origami, anche qui il tallone è nudo. Ci sono poi comodissimi sabot raso terra, realizzati in colori accesi, come quelli arancio di Michel Piza, perfetti per look casual ma adatti anche per essere indossati di sera sotto slipdress in seta o con ampi pantaloni decorati.

Zoccoli sabot Etro

Pump aperte sul tallone Loewe

Sabot bassi Michel Piza

Ballerine Mary Jane

I modelli più cool di ballerine quest'estate sono quelli con cinturino sul collo del piede o alla caviglia e che ricordano le tipiche Mary Jane. Qui il tacco è totalmente assente, mentre resta il dettaglio del cinturino capace di aggiungere quel touch romantico e femminile alla ballerina raso terra. Tra le proposte di tendenza ci sono quelle in suede color ghiaccio di Soeur, da abbinare ad abiti fantasia per smorzare il print, e quelle più vistose con polka dots di A.Bocca, perfette per essere indossate sotto un tubino in maglia crochet o con una gonna balloon.

Ballerine Mary Jane Soeur

Ballerine con polka dots A.Bocca

Outfit estivo con ballerine Mary Jane

L'attrice Camille Razat ha recentemente sfoggiato un outfit estivo di Miu Miu, composto da abito a micro quadretti e profili blu, a cui abbina ballerine Mary Jane dalle forme bold, con ampia punta tonda e maxi cinturini dalla fibbia metallica dorata, la quale risalta sul pellame candido della scarpa.

Camille Razat in Miu Miu

Zeppe e zoccoli anni '70

Il ritorno dell'estetica boho, che volge lo sguardo al mood hippie e agli anni '70, ha decretato anche l'arrivo nei look estivi di sandali e zoccoli in legno con chilometriche zeppe. Michael Kors in collezione estiva inserisce modelli over in suede marrone, con dettagli in metallo o raffia, perfetti per un gipsy look con morbidi chemisier in lino legati in vita da cinture intrecciate. Il brand Sézane usa zeppe e tacchi grossi in legno per particolari zoccoli da abbinare con mini dress dalla fantasia floreale.

Maxi zeppe MICHAEL Michael Kors

Zoccoli Sézane

Il look in passerella da cui prendere ispirazione

In passerella i sandali aperti con tacchi e zeppe bold hanno sfilato sul catwalk Primavera/Estate 2026 di The Attico, negli office siren look con maxi blazer maschili, reggiseni semitrasparenti e gonne longuette a vita bassissima. Qui la coolness nasce dai contrasti tra linee oversize e slim fit e il tutto è condito con dettagli super girly e accessori vistosi (come le zeppe).

Un look The Attico dalla sfilata P/E 2026

Scarpe traforate e motivi cannage

Le scarpe più originali dell'estate 2026 sono quelle traforate. I motivi cannage, che ricordano gli intrecci delle sedie vintage, sono il must di stagione. Questi modelli, oltre ad essere adatti all'estate perché lasciano il piede respirare, aggiungono all outfit un accento particolare eppure semplice e ricercato. Stivali in estate? Sì se sono traforati come quelli dal tacco alto di Santoni, perfetti per essere indossati sotto abiti corti in bianco o con lunghi chemisier da portare sbottonati sul davanti. Più comodi e bassi i mocassini con nappine e tomaia intrecciata in bianco di Fratelli Rossetti, un modello ideale per l'estate da indossare con short, bermuda o anche con i jeans crop o baggy.

Stivali con motivo cannage Santoni

Mocassini traforati Fratelli Rossetti

Scarpe cannage in passerella

A lanciare le pump traforate in passerella è Miu Miu, che per l'estate 2026 propone décolleté dalle linee semplici impreziosite esclusivamente dalla trama intrecciata con lavorazione a cannage.