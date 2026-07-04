Le 6 borse di tendenza per l’estate 2026 da scegliere durante i saldi (che saranno di moda anche il prossimo anno)

Borse bowling o mini a sacchetto, secchielli, hobo bag e maxi tote, sono questi i modelli più cool e di tendenza su cui puntare durante i saldi estivi 2026. Ecco la nostra guida con le borse più belle, i colori e le fantasie da scegliere.

Borsa Loewe

I saldi estivi 2026 sono il momento giusto in cui acquistare quella it-bag su cui si erano messi gli occhi a inizio stagione, con l'arrivo degli sconti nei negozi e online è possibile fare veri e propri affari riuscendo ad accaparrarsi modelli griffati a prezzi vantaggiosi. Ecco una breve guida alle borse di tendenza per l'estate 2026, dedicata a chi non ha le idee chiare e desidera osservare da vicino i trend del momento, con i modelli, le forme e i colori più in del momento. Nella nostra guida abbiamo inserito le borse più attuali apparse sulle passerelle e nelle collezioni della Primavera/Estate 2026, quasi tutte però potranno essere indossate anche durante la stagione fredda e abbinate a look per l'autunno/inverno. Tra i pezzi scelti abbiamo inserito modelli mini perfetti per look glam e occasioni importanti e borse "utility", capienti e comode, dunque adatte per outfit casual o da lavoro.

La bowling bag

Le bowling bag, e le borse a spalla tubolari o con forma a trapezio, sono il vero must have del 2026. Le abbiamo viste ovunque sulle passerelle Primavera/Estate 2026 (da Balenciaga a Miu Miu, passando per McQueen e MM6 Maison Margiela) e al braccio di celebri star di Hollywood, una su tutte Kate Hudson che ha scelto una medium bag in pelle nera con manici lunghi firmata Jil Sander.

Bowling bag con manici corti dalla passerella Primavera/Estate 2026 di Balenciaga

Le varianti sono centinaia: si va da quelle tondeggianti a quelle con orli squadrati, con manici corti o più lunghi da portare a spalla. L'unica costante è la forma allungata orizzontalmente, che rende queste borse originali eppure molo eleganti, minimal ma diverse da tutte le altre.

Bowling bag cappuccino Miu Miu

I colori su cui puntare sono nero e testa di moro, nuance evergreen che si abbinano con tutto e non passano mai di moda, per l'estate è possibile sperimentare anche con tonalità più accese di rosso e lime o tenui di giallo burro, cappuccino e rosa confetto.

Kate Hudson con una mini bowling in pelle nera di Jil Sander

Borsa a spalla giallo burro H&M Studio

La mini bag a sacchetto

Minuscole borsette che assomigliano a sacchetti in tessuto, con tanto di coulisse e laccetti utilizzati come chiusura, sono apparse sulle passerelle Primavera/Estate 2026. A lanciare il trend Maison come Prada ed Etro che per l'estate propongono varianti estremamente semplici in tessuti lucenti color ocra o modelli arricchiti da ricami colorati e mini frange.

Borsa a mano dalla passerella Primavera/Estate 2026 di Prada

Perfette per l'estate, queste mini bag si indossano di sera su lunghi abiti fantasia, chemisier, caftani e slipdress in seta. Sono facili da trasportare in viaggio perché si mettono in valigia senza occupare troppo spazio. In autunno questi modelli possono essere utilizzati ancora per occasioni formali o per completare outfit glamour o ancora per aggiungere un tocco più originale a un look con camel coat dalla linea basic.

Mini bag con frange Etro

Borsa a sacchetto con cristalli Halìte

La hobo bag

Da diverse stagioni le hobo bag sono in trend e il loro successo non accenna a diminuire. Spopolano ancora perché le loro linee morbide e tondeggianti sono irresistibili, inoltre si tratta di borse capienti che però non sono mai troppo grandi o ingombranti, dunque si possono facilmente indossare da giorno fino a sera.

Hobo bag in pelle intrecciata Bottega Veneta

I modelli più belli sono quelli in pelle intrecciata di Bottega Veneta o quelli con manico rigido e pellame semi lucido di Saint Laurent. Qui i colori su cui puntare sono il marrone, il beige o il panna, tutte tonalità basic e facilmente abbinabili. Dato che le hobo bag hanno linee molto pulite e semplici nulla vieta di scegliere colori accesi come il rosso fragola o un giallo intenso.

Borsa a mano Saint Laurent

Il secchiello

E' pratico perché capiente e facile da indossare, è molto elegante perché ha linee essenziali ma ricercate ed è uno dei modelli di tendenza per l'estate 2026. Stiamo parlando della bucket bag, ovvero la borsa a secchiello con base tondeggiante.

Borsa a secchiello Hermes

Le proposte di stagione spaziano dai modelli più piccoli, adatti anche per la sera, a quelli oversize perfetti per essere indossati a lavoro, in città e per completare outfit casual. I pezzi must su cui puntare sono quelli in colorazione dark cherry ma tra le proposte di stagione spiccano anche tonalità accese, tra cui verde smeraldo abbinato a contrasto con dettagli color cuoio, combo che caratterizza i modelli estivi di Versace che abbiamo visto indosso alla modella Alex Consani. Super cool anche le borse secchiello in color block e con maxi logo in vista, come quelle viste sulla passerella P/E 2026 di Loewe.

Alex Consani con un secchiello Versace by Dario Vitale

Secchiello con maxi logo Loewe

La borsa in suede e scamosciata

Quest'anno i pellami scamosciati hanno letteralmente spopolato, dunque durante i saldi di fine stagione scegliendo una borsa in suede non si sbaglia. Questi modelli, declinati soprattutto in colorazioni come beige, cappuccino, caramello e miele, li abbiamo visti sulle passerelle di Stella McCartney e Chanel, su maxi bag dalle trame intrecciate o con cuciture matelassé.

Borsa in suede Gucci

Le borse scamosciate da avere sono simili a bauletti con manici corti, da portare a mano o a spalla. Quelle declinate in tonalità diverse di beige o khaki sono perfette per essere abbinate in look full color o in outfit con capi in denim e abiti bianchi di lino.

Maxi bag scamosciata sulla passerella P/E di Stella McCartney

Una borsa in suede sulla passerella Primavera/Estate 2026 di Chanel

La shopping bag e la maxi tote

Tote bag dalle linee maxi e shopping bag non passano mai di moda, per questo sono il modello giusto su cui puntare durante i saldi estivi. Tra le proposte più nuove e originali ci sono le borse oversize con decori a strisce color block, come le proposte che hanno sfilato da McQueen, o con intricate micro fantasie dai colori più chiari, come quelle viste sulla passerella Primavera/Estate 206 di Missoni.

Maxi tote in pelle testa di moro Ferragamo

Le shopping bag sono adatte a completi casual e da giorno ma si indossano anche in vacanza o possono essere sfruttate per creare un airport look ricercato e di tendenza.

Maxi tote bag sulla passerella Primavera/Estate 2026 di McQueen