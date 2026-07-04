Le 6 borse di tendenza per l’estate 2026 da scegliere durante i saldi (che saranno di moda anche il prossimo anno)
I saldi estivi 2026 sono il momento giusto in cui acquistare quella it-bag su cui si erano messi gli occhi a inizio stagione, con l'arrivo degli sconti nei negozi e online è possibile fare veri e propri affari riuscendo ad accaparrarsi modelli griffati a prezzi vantaggiosi. Ecco una breve guida alle borse di tendenza per l'estate 2026, dedicata a chi non ha le idee chiare e desidera osservare da vicino i trend del momento, con i modelli, le forme e i colori più in del momento. Nella nostra guida abbiamo inserito le borse più attuali apparse sulle passerelle e nelle collezioni della Primavera/Estate 2026, quasi tutte però potranno essere indossate anche durante la stagione fredda e abbinate a look per l'autunno/inverno. Tra i pezzi scelti abbiamo inserito modelli mini perfetti per look glam e occasioni importanti e borse "utility", capienti e comode, dunque adatte per outfit casual o da lavoro.
La bowling bag
Le bowling bag, e le borse a spalla tubolari o con forma a trapezio, sono il vero must have del 2026. Le abbiamo viste ovunque sulle passerelle Primavera/Estate 2026 (da Balenciaga a Miu Miu, passando per McQueen e MM6 Maison Margiela) e al braccio di celebri star di Hollywood, una su tutte Kate Hudson che ha scelto una medium bag in pelle nera con manici lunghi firmata Jil Sander.
Le varianti sono centinaia: si va da quelle tondeggianti a quelle con orli squadrati, con manici corti o più lunghi da portare a spalla. L'unica costante è la forma allungata orizzontalmente, che rende queste borse originali eppure molo eleganti, minimal ma diverse da tutte le altre.
I colori su cui puntare sono nero e testa di moro, nuance evergreen che si abbinano con tutto e non passano mai di moda, per l'estate è possibile sperimentare anche con tonalità più accese di rosso e lime o tenui di giallo burro, cappuccino e rosa confetto.
La mini bag a sacchetto
Minuscole borsette che assomigliano a sacchetti in tessuto, con tanto di coulisse e laccetti utilizzati come chiusura, sono apparse sulle passerelle Primavera/Estate 2026. A lanciare il trend Maison come Prada ed Etro che per l'estate propongono varianti estremamente semplici in tessuti lucenti color ocra o modelli arricchiti da ricami colorati e mini frange.
Perfette per l'estate, queste mini bag si indossano di sera su lunghi abiti fantasia, chemisier, caftani e slipdress in seta. Sono facili da trasportare in viaggio perché si mettono in valigia senza occupare troppo spazio. In autunno questi modelli possono essere utilizzati ancora per occasioni formali o per completare outfit glamour o ancora per aggiungere un tocco più originale a un look con camel coat dalla linea basic.
La hobo bag
Da diverse stagioni le hobo bag sono in trend e il loro successo non accenna a diminuire. Spopolano ancora perché le loro linee morbide e tondeggianti sono irresistibili, inoltre si tratta di borse capienti che però non sono mai troppo grandi o ingombranti, dunque si possono facilmente indossare da giorno fino a sera.
I modelli più belli sono quelli in pelle intrecciata di Bottega Veneta o quelli con manico rigido e pellame semi lucido di Saint Laurent. Qui i colori su cui puntare sono il marrone, il beige o il panna, tutte tonalità basic e facilmente abbinabili. Dato che le hobo bag hanno linee molto pulite e semplici nulla vieta di scegliere colori accesi come il rosso fragola o un giallo intenso.
Il secchiello
E' pratico perché capiente e facile da indossare, è molto elegante perché ha linee essenziali ma ricercate ed è uno dei modelli di tendenza per l'estate 2026. Stiamo parlando della bucket bag, ovvero la borsa a secchiello con base tondeggiante.
Le proposte di stagione spaziano dai modelli più piccoli, adatti anche per la sera, a quelli oversize perfetti per essere indossati a lavoro, in città e per completare outfit casual. I pezzi must su cui puntare sono quelli in colorazione dark cherry ma tra le proposte di stagione spiccano anche tonalità accese, tra cui verde smeraldo abbinato a contrasto con dettagli color cuoio, combo che caratterizza i modelli estivi di Versace che abbiamo visto indosso alla modella Alex Consani. Super cool anche le borse secchiello in color block e con maxi logo in vista, come quelle viste sulla passerella P/E 2026 di Loewe.
La borsa in suede e scamosciata
Quest'anno i pellami scamosciati hanno letteralmente spopolato, dunque durante i saldi di fine stagione scegliendo una borsa in suede non si sbaglia. Questi modelli, declinati soprattutto in colorazioni come beige, cappuccino, caramello e miele, li abbiamo visti sulle passerelle di Stella McCartney e Chanel, su maxi bag dalle trame intrecciate o con cuciture matelassé.
Le borse scamosciate da avere sono simili a bauletti con manici corti, da portare a mano o a spalla. Quelle declinate in tonalità diverse di beige o khaki sono perfette per essere abbinate in look full color o in outfit con capi in denim e abiti bianchi di lino.
La shopping bag e la maxi tote
Tote bag dalle linee maxi e shopping bag non passano mai di moda, per questo sono il modello giusto su cui puntare durante i saldi estivi. Tra le proposte più nuove e originali ci sono le borse oversize con decori a strisce color block, come le proposte che hanno sfilato da McQueen, o con intricate micro fantasie dai colori più chiari, come quelle viste sulla passerella Primavera/Estate 206 di Missoni.
Le shopping bag sono adatte a completi casual e da giorno ma si indossano anche in vacanza o possono essere sfruttate per creare un airport look ricercato e di tendenza.