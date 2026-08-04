Sono questi i 6 accessori di tendenza da mettere nella valigia estiva: foulard, borse sacchetto e maxi bracciali

Diciamo addio agli enormi cappelli in paglia e alle borse in rafia rigide e difficili da trasportare. Mini bag a sacchetto, bucket hat morbidi, collane lunghe e maxi bracciali, ecco quali sono i 6 accessori (pratici e di tendenza) da avere quest’estate in valigia.

Bandana e gioielli bold Etro

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Agosto è ormai iniziato e molti si apprestano a partire per le vacanze. Arriva dunque il fatidico momento in cui bisogna preparare la valigia per l'estate e selezionare i look da indossare al mare o in altre località vacanziere. Abiti leggeri, slipdress, lunghi chemisier fantasia per la sera, bermuda, canotte o maxi camicie da indossare come copricostume sono i capi imprescindibili. Anche gli accessori però hanno la loro importanza e sono fondamentali per dare all'outfit quel twist in più. Dai foulard alle bandane, dalle collane ai maxi bracciali, passando per mini bag e borse in tessuto per la spiaggia, ecco la nostra mini guida agli accessori di tendenza per l'estate 2026, tutti hanno dimensioni ridotte o si possono inserire facilmente in valigia senza occupare troppo spazio.

Collane lunghe o perle bold

Addio mini collane e choker sottili: il 2026 è l'anno delle perle bold, grosse e voluminose, e delle collane lunghe da indossare anche in layering per dare all'outfit quel tocco boho chic, originale e super cool. Questi bijou si indossano di giorno e di sera e sono perfetti per impreziosire un look da spiaggia con costume e pareo o per essere indossati su tubini e slipdress in seta per la sera.

Collana con perle bold Livia Nunes x HM

Con le perle bold è possibile giocare con le proporzioni e con mix tra capi estremamente essenziali su cui la maxi collana possa spiccare diventando protagonista.

Vanessa Paradis con collane Chanel indossate in layering

Le collane lunghe e più sottili, magari con perline colorate o charm di conchiglie, si possono indossare su costumi interi monocolore o su tubini e abiti dallo scollo all'americana. E' possibile sovrapporle tra loro alternando lunghezze e spessori differenti in modo da creare un particolare effetto a strati.

Collane The Nesh

Cappello morbido di paglia

E' finita (per fortuna) l'epoca dei cappelli in stile cowboy da indossare in spiaggia. Abbiamo detto addio anche a Panama e cappelli in paglia a testa larga: quest'anno sono di moda cappellini molto più pratici e facili da trasportare in valigia. Stiamo parlando di modelli simili ai bucket hat, tanto di moda qualche anno fa, che adesso sono realizzati in paglia o rafia intrecciata o in tessuti crochet che sembrano fatti all'uncinetto. I nuovi cappelli must have sono dunque morbidi e mai rigidi.

Look con cappello in paglia morbida, maxi bracciale e cintura a inserti circolari, tutto Uniqlo

Questi modelli mini stanno bene su tutto, si indossano con t-shirt e short in denim, con lunghi abiti fantasia o con maxi camicie indossate come un mini dress. I colori neutri della paglia si abbinano a tonalità pastello di celeste, cipria e nude ma stanno bene anche con nuance più accese come arancio, giallo e rosso.

Cappellino in paglia Burberry

Mini bag a sacchetto

Quest'anno sulle passerelle Primavera/Estate 2026 hanno spopolato le borse mini con laccetti, realizzate in tessuti morbidi e molto simili a un sacchetto. Le abbiamo viste nelle collezioni di grandi Maison come Prada ed Etro, in versione mono colore di satin o in suede con decori e ricami di perline colorate.

Mini bag a sacchetto Etro

Oltre a essere super trendy queste mini bag sono perfette per un viaggio estivo: essendo morbide e di dimensioni ridotte si ripongono facilmente in valigia. Inoltre si abbinano sia a look casual da giorno, con camicia bianca e jeans, si con outfit più glam per la sera, con abiti in stile sleep couture dai dettagli in pizzo.

Borsa a sacchetto con cristalli a goccia pendenti Halité

Bandane e foulard

Bandane e foulard non possono mancare nella valigia dell'estate. Sono accessori pratici che possono avere diversi utilizzi e occupano poco spazio in valigia. Se non amate cappelli con visiera e bucket hat in paglia, una bandana colorata in tessuto di cotone è l'ideale per coprire il capo e difendersi dal sole. Una volta tolta dalla testa può essere legata in vita come una cintura o fissata ai manici della borsa come fosse un charm decorativo. Oltre a essere pratica, la bandana quest'estate l'abbiamo vista ovunque nei look di diverse celebrities che l'hanno trasformata nell'accessorio imprescindibile per la stagione calda.

Bandana Natura

Anche un foulard in seta non deve mancare in valigia. Quest'accessorio ha dimensioni più grandi rispetto alla bandana, per questo, oltre ad essere utilizzato come copricapo o come sciarpe intorno al collo, può trasformarsi in un top da legare dietro il collo o fissare in vita con una cintura in cuoio o paglia.

Look con foulard utilizzato come top And Other Stories

Maxi bangle e bracciali rigidi

Proprio come per le collane, anche i bracciali di tendenza dell'estate 2026 hanno linee prorompenti, sono maxi e voluminosi. I bangle rigidi si indossano insieme e coprono quasi l'intero polso, è possibile abbinarli alternando colori opposti e a contrasto, come bianco, nero e oro, oppure in monocolore per un effetto più clean.

Look da spiaggia con maxi bangles Patrizia Pepe

I maxi bangle si indossano in spiaggia con camicia bianca oversize e pareo o possono essere utili per arricchire un basic look da sera, composto da abito aderente scuro e sandali bassi. Come accade per le collane bold, anche con i bangle grossi bisogna fare attenzione a lasciarli in primo piano. Come? Basta abbinarli a completi dalle linee pulite e ad altri accessori semplici. come un paio di sandali infradito dal tacco mini o come pochette in paglia e pouch in pelle mono colore.

Banles rigidi con pietre Roberto Cavalli nel look di Rachele Santoro

Cinture country o boho chic

Spesso ci facciamo poco attenzione e trattiamo le cinture come un dettaglio del look poco importante. In realtà la cintura giusta può, da sola, rendere unico un completo estivo: basta anche un solo accessorio per dare un twist cool all'outfit. Quest'anno c'è un grande ritorno alle cinture maxi da indossare a vita bassa seguendo il trend Y2K, spopolano poi i modelli in cuoio naturale, decorati da inserti dorati o intrecci colorati, e anche in modelli in stile country, con borchie metalliche o con applicazioni di pietre turchesi.

Look con maxi cintura boho Mango

Maxi bag da spiaggia in tessuto

Le borse e i cestini in paglia sono chic e sempre eleganti, sono però scomodissimi da trasportare in valigia, occupano troppo spazio o si rovinano se vengono schiacciati tra gli abiti in un trolley pieno. Anche l'utilizzo dei modelli in paglia sulla spiaggia può essere scomodo e poco agevole, spesso infatti non hanno chiusure sicure con zip e gli oggetti cadono fuori. La soluzione pratica e di tendenza sono le maxi bag in tessuto morbido, che dopo essere scomparse sono tornate di moda.

Maxi bag in tessuto Livia Nunes x HM

Puntate su maxi varianti da portare a spalla, magari ricoperte con macro fantasie animalier o a fiori, oppure scegliete un classico intramontabile: la borsa in tessuto a righe, perfetta per la spiaggia e da abbinare con pareo e copricostumi fantasia per creare un outfit in mix and match.