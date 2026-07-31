La bandana è l’accessorio dell’estate amato dalle celebrity: i trucchi per indossarla nel modo giusto

È l’estate della bandana, accessorio must have che piace anche ai vip. È trendy e pratica, ma ci sono un paio di trucchetti per metterla nel modo giusto.

Diletta Leotta

Che sia un weekend fuori porta o una vacanza lunga, l’accessorio da mettere in valigia per chi è in partenza per il mare è la bandana. È perfetta per dare un tocco trendy al look balneare, ma è anche utile: da un punto di vista pratico, permette di stare un po’ più freschi e di sistemare i capelli, così da non stare a preoccuparsi tutto il tempo dell’hairstyle e del caldo.

Basta annodarla intorno alla testa e il gioco è fatto, ma ognuno può dare una propria versione personalizzata anche a seconda della situazione o dell’outfit: con le ciocche dei capelli lasciate libere a incorniciare un po’ il viso, con una treccia laterale o una coda alta, lasciando la chioma sciolta.

Jennifer Lopez

E poi via libera alla fantasia, i modelli sono molteplici: in seta o in cotone, bandane all’uncinetto, trasparenti, da abbinare al bikini, le classiche bandane in stile anni Novanta con stampa paisley e chi più ne ha più ne metta. Anche un semplice foulard può essere riadattato e utilizzato proprio come il fazzoletto quadrato.

Chiara Ferragni

Osservando i look delle celebrity in vacanza, è una costante, a dimostrazione di quanto sia un accessorio amato e intramontabile, irrinunciabile quando si tratta di look vacanzieri. E una volta che non serve più sulla testa, basta annodarla alla borsa per distinguersi dalla massa o posizionarla in vita attaccandola alla cintura o ancora infilarla tra i passanti dei jeans oppure metterla al polso, per dare quel tocco di carattere capace di svolare il look con un gesto naturale, semplice ma inaspettato.

Michelle Hunziker

Bandana per Diletta Leotta, che ha dato il via al suo luglio di vacanza sul Lago di Como per poi spostarsi in Puglia con marito e figli. L'ha portata con sé in vacanza anche Chiara Ferragni, volata in Turchia con la famiglia al completo, ovviamente anche il nuovo compagno. Bandana sulla testa per Ilary Blasi e Michelle Hunziker.

Jennifer Lopez

Quest'ultima è innamoratissima del suo Giulio Cerruti, è la prima estate insieme per la chiacchieratissima coppia. Ha scelto la bandana anche Aurora Ramazzotti, l'ha portata con sé nel recente viaggio di nozze col neo marito: si sono concessi una romantica luna di miele alle Maldive dopo le nozze. Bandana di pizzo bianca, infine, per Jennifer Lopez, durante la breve vacanza a Taormina, dove è stata ospite della serata conclusiva dell'Alta Moda di Dolce&Gabbana.

Aurora Ramazzotti

Come mettere la bandana affinché non cada

La bandana ha solo un problema: portata sulla testa, va messa nel modo corretto. Non basta stringerla attorno al capo e fare il nodo: in questo modo il rischio che voli via o che cada è piuttosto concreto! Così si finisce col passare tutto il tempo a riposizionarla. Invece ci sono dei modi ben specifici per mettere la bandana: nella sua semplicità, è insidiosa, difatti sui social in questi giorni tanti fashion addicted si stanno cimentando in veri e propri tutorial, per venire incontro a chi è meno pratico o non possiede molta manualità. È il modo in cui si piega a fare la differenza!

Il primo segreto è fermare la bandana con due forcine all'attaccatura dei capelli, una volta poggiato il triangolo sulla testa, con la punta verso il basso. Poi, però, non basta procedere subito col nodino posteriore: così risulterà inevitabilmente instabile, un effetto disordinato. Il secondo trucchetto è fare una seconda piega al fazzoletto, per tenerlo ben fermo e fissarlo, una piega con la parte superiore della bandana che vada da dietro in avanti, coprendo il capo. Solo a questo punto si può concludere annodando le estremità. Così si avrà davvero una bandana a prova di folata di vento!