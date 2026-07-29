L’estate di Chiara Ferragni inizia in Turchia: vacanze in famiglia nel resort da oltre 3mila euro a notte

Chiara Ferragni ha dato ufficialmente il via alle sue vacanze, partendo alla volta della Turchia con i figli, la mamma e il fidanzato José. Dove sta soggiornando?

Mancano pochissimi giorni all'inizio di agosto e questo significa che tutti o quasi hanno dato ufficialmente il via al conto alla rovescia per le ferie. Come da tradizione, le star hanno cominciato già a lasciare le città da diverse settimane, mostrandosi sui social tra location da sogno e totale relax. L'ultima arrivata è stata Chiara Ferragni, partita ieri con i figli Leone e Vittoria, la mamma Marina Di Guardo e il fidanzato José Hernandez. Dopo aver documentato il viaggio in aereo tra look dall'animo vintage e pizzette fatte in casa, ha rivelato la location scelta per l'estate 2026: la Turchia.

Dove si trova in vacanza Chiara Ferragni

La prima tappa dell'estate 2026 di Chiara Ferragni, la Turchia, per la precisione Belek, un quartiere nel distretto di Serik, nella provincia di Antalya. Per il soggiorno in famiglia ha scelto il Regnum The Crown, un rinomato resort a 5 stelle costruito sul mare e dotato di ogni comfort, dalle piscine interne ed esterne al centro spa, fino ad arrivare 9 ristoranti e 12 bar, di cui uno sul rooftop.

Regnum The Crown

Chiara era già stata qui lo scorso anno e, rimasta estremamente entusiasta, ha voluto ripetere l'esperienza in compagnia dei figli e del nuovo fidanzato. Non sorprende, dunque, che una volta arrivata abbia immortalato alcuni angoli suggestivi della location (utilizzando la dicitura "invited", a prova del fatto che probabilmente la vacanza le è stata offerta).

Regnum The Crown

Chiara Ferragni nella villa con accesso alla piscina

Il Regnum The Crown è dotato di 175 suite di design, tutte dotate di terrazze private e ampie vetrate sul mare. Stando a quando detto da Chiara nelle Stories, probabilmente sta soggiornando nella Villa Amber Lagoon, un rifugio ampio e maestoso che si estende su 155 mq, perfetto per 6 persone e due bambini.

Regnum The Crown

Ha due camere da letto, una confortevole zona giorno, l'accesso diretto alla piscina condivisa e la vista sul giardino. Quanto costa? Attualmente è disponibile solo la Suite Amber Lagoon a poco più di 3.100 euro a notte, dunque probabilmente la stessa tipologia di alloggio ma in versione villa sarà ancora più onerosa. In quanti sognano di trascorrere una vacanza da sogno in un luogo tanto esotico?