Chiara Ferragni vola in Namibia: il resort nella riserva naturale costa quasi 2mila euro a notte

Dopo aver trascorso la Pasqua in Portogallo insieme ai figli Leone e Vittoria, Chiara Ferragni ha dato il via a una nuova vacanza. Niente capitali europee o mete esotiche, nelle ultime ore è volata in Namibia, paese che non aveva mai visitato prima e che lei stessa ha definito il "luogo dei suoi sogni". Era già stata in Africa nel 2023, ovvero poco prima del divorzio da Fedez, ma all'epoca si era limitata a fare tappa in Sud Africa. Ora, invece, ha preferito la Namibia, soggiornando in un meraviglioso resort immerso in una riserva naturale, dove ha la possibilità di ammirare gli animali della savana da una posizione davvero privilegiata: ecco qual è la location e quanto costa.

Il resort scelto da Chiara Ferragni per la vacanza in Namibia

Il resort scelto da Chiara Ferragni per la vacanza in Namibia è lo Zannier Omaanda. Situato a Ondekaremba, a un'ora di auto da Windhoek, è immerso in una riserva naturale privata di 9.000 ettari ed è così meraviglioso e suggestivo da essere stato premiato con due chiavi dalla Guida Michelin.

Chiara Ferragni allo Zannier Omaanda

La sua particolarità? Sorge nel bel mezzo dalla savana, dunque permette di entrare in contatto diretto con la natura, concedendo un'esperienza avventurosa ma allo stesso tempo di totale relax. Sia all'alba che al tramonto, inoltre, vengono organizzati safari ed escursioni per ammirare da vicino rinoceronti, ghepardi, elefanti e molti altri animali selvatici.

Zannier Omaanda

Le capanne con tetto di paglia ispirate alle case tradizionali

All'interno dello Zannier Omaanda ci sono solo 15 camere ma sono perfette per coloro che vogliono concedersi un'esperienza di safari di fascia alta.

Zannier Omaanda

Si tratta di capanne individuali in stile Owambo, ovvero ispirate alle tradizionali case della Namibia, hanno il tetto di paglia e argilla ma sono dotate di ampie vetrate con vista, di docce a pioggia e di enormi vasche da bagno.

Zannier Omaanda

Nella struttura, inoltre, non mancano le terrazze panoramiche, una piscina riscaldata all'aperto e un centro benessere. Quanto costa dormire qui? Si parte da poco più di 1.200 euro a notte per una camera King per due persone e si arriva a quasi 1.700 euro a notte per una suite familiare per due con pasti all-inclusive.